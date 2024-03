Sự nghiệp bất ngờ của nam diễn viên trút toàn bộ xiêm y tại Oscar 2024

Lễ trao giải Oscar lần thứ 96 diễn ra vào sáng ngày 11/3 (theo giờ Việt Nam) tại Nhà hát Dolby, nước Mỹ gây chú ý nhất với việc bộ phim điện ảnh Oppenheimer về “cha đẻ” bom nguyên tử giành chiến thắng áp đảo với 7 giải thưởng. Bên cạnh đó, sự xuất hiện gây sốc của nam diễn viên John Cena cũng trở thành tâm điểm chú ý trên sân khấu.

Nam diễn viên John Cena gây sốc khi gần như khỏa thân xuất hiện trên sân khấu trao giải Oscar

John Cena đã bước ra trong trạng thái gần như khỏa thân hoàn toàn và chỉ lấy chiếc phong bì lớn che đi bộ phận nhạy cảm. Anh xuất hiện với tư cách là người công bố giải thưởng Thiết kế trang phục xuất sắc nhất. Khi công bố người chiến thắng, John Cena không thể cầm phong bì ghi kết quả lên đọc.

Khi camera hướng đến MC chương trình, John Cena đã được che chắn bằng một tấm vải để anh có thể tiếp tục trao giải và sau đó lui về cánh gà. Cả khán phòng đều cười ồ lên vì màn xuất hiện này.

Anh được che chắn cơ thể bằng một tấm vải để tiếp tục trao giải

Thực chất đó là một màn kịch đã được John Cena và danh hài Jimmy Kimmel lên kế hoạch để gợi nhắc lại khoảnh khắc từng xảy ra tại lễ trao giải Oscar năm 1974 khi một người đàn ông khỏa thân đã chạy lên sân khấu lúc David Niven giới thiệu Elizabeth Taylor.

Nhắc đến John Cena, người ta sẽ nhớ đến những trận đấu của cựu đô vật này. Anh đã có 16 lần vô địch WWE Championship.

Anh sinh năm 1977 tại Mỹ, gắn liền với tên gọi “huyền thoại đô vật” hạng nặng. Ít ai ngờ tuổi thơ của anh từng là nạn nhân bạo lực học đường. Khi còn nhỏ, anh liên tục bị bắt nạt. Nhớ lại quãng đường từ nhà tới trạm xe bus, với anh là một cực hình. Anh bị đẩy ngã ít nhất 5 lần mới tới được trạm xe bus. Cũng vì lý do này, anh đã đi tập thể hình từ rất sớm.

Khi trưởng thành, anh từng đi thi cảnh sát nhưng không đạt. Sau đó, anh cũng trượt vì không đủ tiêu chuẩn làm một tài xế. Tới năm 22 tuổi, anh bắt đầu tập luyện để trở thành đô vật chuyên nghiệp.

Ngoài ra, cựu vương WWE đã không tham gia vào bất kỳ một cuộc đấu nào trong năm 2016 để dấn thân vào Hollywood. Anh tham gia vào nhiều vai diễn trong các phim 12 Rounds (12 vòng sinh tử), The Marine (Ranh giới hiểm nguy), Bumblebee, The pact, American Grit… Anh được nhận xét có lối diễn xuất đa dạng, các vai diễn vừa hài hước vừa khoe được lợi thế sức mạnh. Từ vai chính diện đến phản diện, tài tử này đều có thể hóa thân tuyệt vời khi sẵn sàng cống hiến những cảnh quay hành động.

Ngôi sao hành động của Hollywood

John Cena tham gia Oscar năm nay ngoài tư cách là ngôi sao trao giải, còn là diễn viên của phim Barbie. Tuy chỉ đảm nhận vai khách mời trong phim, anh vẫn nhận được chú ý. Hiện tại anh đang có vai nam chính trong bộ phim hài Ricky Stanicky, đóng cùng với Zac Efron, Jermaine Fowler và Andrew Santino.

Ngoài ra anh còn thu âm nhiều ca khúc làm nhạc nền cho WWE. Năm 2005, anh phát hành album đầu tay You can’t see me, lọt Top 20 album bán chạy nhất của Billboard lúc mới ra mắt.

Sự nghiệp của John Cena còn được nhắc tới với việc ghi danh xác lập kỷ lục thế giới vì đã trao nhiều điều ước nhất thông qua tổ chức Make A Wish Foundation. Năm 2002, huyền thoại đô vật này đã thực hiện điều ước đầu tiên. Trong 2 thập kỷ sau đó, anh tiếp tục thực hiện gần 650 điều ước cho trẻ em bị bệnh hiểm nghèo trên khắp thế giới.

"Tất cả chúng ta đều đã trải qua niềm vui sướng khi được tặng một món quà - đó cũng chính là món quà mà tôi nhận được khi trao lại cuộc sống của mọi người, khi có thể mang đến cho họ những khoảnh khắc cảm xúc tuyệt vời”, John Cena từng chia sẻ.

