Sơn Tùng M-TP nói về tuổi 30: "Tôi là một trong những người may mắn nhất cuộc đời này"

Xuất hiện tại Hà Nội vào chiều ngày 18/1, Sơn Tùng M-TP bảnh bao với bộ vest đen. Vẻ điển trai và cách phối đồ của anh tạo nét trẻ trung, phóng khoáng. Nam ca sĩ khoe hình xăm lớn trước ngực "Believe in yourself" (Hãy luôn tin tưởng vào bản thân). Đây cũng là hình xăm có ý nghĩa lớn giúp Sơn Tùng vững bước trong sự nghiệp.

Nam ca sĩ khoe khéo hình xăm lớn trước ngực, diện phong cách trẻ trung

Nam ca sĩ dành tặng cộng đồng người hâm mộ của mình một món quà bất ngờ trong dịp đầu năm mới. Sơn Tùng đã sáng tác và thể hiện một ca khúc để dành tặng fan. Trong đoạn clip được phát hành, Sơn Tùng xuất hiện điển trai, khoe giọng hát cuốn hút. Ngoài ra, trong sự kiện lần này, Sơn Tùng cũng gửi lời chia sẻ tới các Sky - tên fanclub của nam ca sĩ:

“Thật ra Tùng đã chia sẻ những câu nói này ở rất nhiều nơi rồi nhưng ngày hôm nay, Tùng vẫn phải nói lại câu này thêm một lần nữa. Đó là Tùng luôn luôn cảm thấy mình là một trong những người may mắn nhất trong cuộc đời này. Tại vì Tùng đã và đang được nhận tình cảm rất đặc biệt từ những người xa lạ ngoài kia, từ những người mình chưa từng gặp, chưa từng nói chuyện nhưng họ vẫn luôn ở đấy, ở bên mình không chỉ vào những ngày đầy nắng mà thậm chí cả những ngày đầy mưa giông bão tố nữa.

Chưa một ngày nào Tùng không ngừng biết ơn về điều này. Tại vì Tùng luôn trân trọng tất cả những gì Tùng đã và đang có. Thế nên trong thâm tâm này luôn luôn muốn giành điều tuyệt vời nhất đến cho những con người tuyệt vời đó”.

Sơn Tùng cúi gập người cảm ơn người hâm mộ đã luôn ở bên cạnh anh, đưa anh trở thành một trong những người may mắn nhất.

MC Phí Linh chia sẻ cô cảm thấy có mối duyên kỳ lạ trong mỗi lần gặp Sơn Tùng. Đó là thời điểm vào mỗi dịp đầu năm mới. Phí Linh kể: “Tôi còn nhớ gặp Sơn Tùng năm 2016, sau khi liveshow đầu tiên của Sơn Tùng được thực hiện với chủ đề 'Chuyến bay đầu tiên' tại Hà Nội, từ đó đến bây giờ Sơn Tùng vẫn luôn luôn bay, hướng đến bầu trời và tìm kiếm những chân trời mới của sự sáng tạo”.

Trong sự kiện, MC Phí Linh bất ngờ nhắc đến con số 30 có nhiều ý nghĩa đánh dấu mốc quan trọng. “Năm 2024, Sơn Tùng cũng sẽ chạm mốc 30. Thật sự đây là dấu mốc ý nghĩa, Sơn Tùng M-TP muốn nói điều gì với các Sky của mình?”, MC Phí Linh đưa ra câu hỏi.

Khi thấy MC Phí Linh nhắc tới tuổi 30, Sơn Tùng cũng có phản ứng rất thú vị: “Thật ra nghe khúc 30 lúc nãy nghe nó hơi nhạy cảm một tí. Nhưng khi mình nghĩ nó tích cực và nó liên quan tới rất nhiều con người tuyệt vời như vậy thì mình thấy sao con số này đẹp đẽ, tròn trịa đến thế”.

Nói về tuổi 30, Sơn Tùng coi đó là một con số tròn trịa, đẹp đẽ

Sơn Tùng M-TP tên thật Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1994, là nam ca sĩ kiêm sáng tác nhạc, rapper và diễn viên. Giọng ca quê Thái Bình nổi tiếng với nhiều bản hit như Em của ngày hôm qua, Lạc trôi, Nơi này có anh, Hãy trao cho anh… Anh từng đoạt nhiều giải thưởng cả trong nước và quốc tế.

