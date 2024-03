Show thực tế về gia đình nổi tiếng của Trung Quốc đến Việt Nam: Công bố 4 nghệ sĩ tham gia

Sau thành công của “Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023”, đơn vị sản xuất chương trình mua bản quyền “Super Mom” của Trung Quốc, với mong muốn phát triển những nội mang giá trị truyền cảm hứng, kèm thông điệp “Khi con ra đời, mẹ được sinh ra”.

Phiên bản Việt hóa có tên gọi là “Mẹ Siêu Nhân”, sẽ lên sóng vào tháng 3.

“Super Mom” là show thực tế đình đám tại Trung Quốc.

Theo kế hoạch, mùa đầu tiên của “Super Mom” phiên bản Việt sẽ có 15 tập với nhiều nội dung hấp dẫn, nhân văn.

Trong mỗi tập, sẽ có sự tham gia của các khách mời nổi tiếng. Khán giả sẽ có dịp quan sát về hành trình nuôi dạy con của những nghệ sĩ với tính cách và hoàn cảnh sống khác nhau.

4 nghệ sĩ vừa được công bố tham gia chương trình là Phạm Quỳnh Anh, Thảo Trang, Emily và hot girl Lâm Minh.

Phạm Quỳnh Anh có 3 con gái: Tuệ Lâm, Tuệ An và Zoey. Bé Tuệ An (7 tuổi) sẽ đồng hành cùng Phạm Quỳnh Anh trong hành trình chinh phục, vượt qua những thử thách của "Mẹ Siêu Nhân".

Phạm Quỳnh Anh bên 3 con gái.

Về lý do cùng Tuệ An tham gia chương trình, Phạm Quỳnh Anh cho biết cô bé có tính cách trái ngược với chị hai, thường hay ngại ngùng. “Con thận trọng và chỉ là chính con trong vùng an toàn của chính mình. Tôi hi vọng con gái cởi mở khi tham gia chương trình”, Phạm Quỳnh Anh chia sẻ.

Thảo Trang là mẹ đơn thân duy nhất tham gia chương trình "Mẹ Siêu Nhân".

Cô sẽ cùng con trai Alex (7 tuổi) đồng hành cùng nhau để chinh phục những thử thách của chương trình nhằm gắn kết và thấu hiểu nhau nhiều hơn.

Giọng ca "Đại Lộ Đón Gió" đồng ý tham gia chương trình vì lý do bản thân ham vui. Song, nữ ca sĩ mong được gặp gỡ và học hỏi thêm kinh nghiệm từ những người mẹ khác trong chương trình.

“Tôi muốn cho con trai Alex có cơ hội va chạm nhiều hơn với thế giới xung quanh”, Thảo Trang cho hay.

Thảo Trang và con trai.

BigDaddy và Emily được công chúng yêu mến trong hành trình hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật không chỉ bằng những sản phẩm âm nhạc mà còn qua những hình ảnh gia đình hạnh phúc. Họ có hai con là Bảo Nguyên, Bảo Uyên.

Gia đình Emily.

Tham gia "Mẹ Siêu Nhân", Emily phải tạm rời xa BigDaddy và một mình xoay xở, vượt qua những khó khăn trong chương trình với con gái Bảo Uyên (6 tuổi).

“Trước đây, tôi khá trẻ con. Tham gia hoạt động nghệ thuật từ năm 18 tuổi nhưng trong hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, tôi vô lo vô nghĩ như một đứa trẻ con. Khi có con rồi, tôi trưởng thành hơn”, Emily tâm sự.

Lâm Minh là bà xã Decao, sinh năm 1999. Cô là người mẹ trẻ tuổi nhất tham gia chương trình "Mẹ Siêu Nhân".

Lâm Minh và con trai 2 tuổi.

Hot girl sẽ đồng hành cùng con trai Vĩnh Hy (2 tuổi).

“Tôi tham gia chương trình để có thể học được cân bằng cuộc sống gia đình và cá nhân, tinh thần và con cái. Tôi đắn đo và suy nghĩ những điều này trong suốt 2 năm. Có những lúc tôi bối rối bởi vì không biết bản thân đang làm đúng hay không. Đây là cơ hội tôi tìm kiếm câu trả lời cho chính mình”, cô bày tỏ.

Xuyên suốt chương trình là cuộc sống thường ngày của các cặp mẹ con. Họ cùng trải nghiệm những hoạt động ý nghĩa, đúc kết được kỷ niệm để cùng nhau trưởng thành. Thông qua đó, những người mẹ nổi tiếng sẽ thể hiện những quan điểm, phương pháp để nuôi dạy con, đồng thời thể hiện được trách nhiệm, thiên chức thiêng liêng của người mẹ.

Đối với khán giả, thông qua sự quan sát và theo dõi phương pháp nuôi dạy nuôi dạy con của các bà mẹ nổi tiếng, họ có thể cảm nhận được tiếng nói chung, tìm ra được cách nuôi dạy hợp lý, giúp trẻ trưởng thành một cách toàn diện trong một môi trường hạnh phúc.

Tại Trung Quốc, “Super Mom” đã sản xuất được 3 mùa với sự tham gia của nhiều ngôi sao nổi tiếng như Hoắc Tư Yến, Huỳnh Thánh Y, Giả Tịnh Văn, Đặng Sa, Y Năng Tịnh, Hồ Ca, Đổng Khiết, Mai Đình…

Mỗi một mùa phát sóng, “Super Mom” đều tạo ra được những dấu ấn riêng và tác động tích cực đến xã hội qua hành trình trưởng thành cùng nhau của các mẹ và bé.

Tập đầu của “Mẹ Siêu Nhân” sẽ lên sóng VTV3 lúc 20 giờ, từ ngày 16/03.

