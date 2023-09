Show của Hoàng Thùy Linh ế vé giữa ồn ào phát ngôn "trịch thượng"?

Sau 13 năm hoạt động nghệ thuật, Hoàng Thùy Linh lần đầu tiên tổ chức liveshow ca nhạc đánh dấu chặng đường đáng nhớ. Tuy nhiên sau cuộc họp báo giới thiệu về liveshow, những phát ngôn lan man và bị nhận xét “trịch thượng” của Hoàng Thùy Linh khiến nữ ca sĩ rơi vào “tâm bão”.

Các mức vé trong liveshow của Hoàng Thùy Linh

Có thể thấy Hoàng Thùy Linh đặt nhiều tâm huyết cho Vietnamese Concert lần này. Trưa ngày 8/9, vé của liveshow được chính thức mở bán với các mức giá khác nhau từ 1,5 triệu VNĐ đến 3,9 triệu VNĐ. Tên các hạng vé cũng được lấy từ tiêu đề những bản hit của cô như See tình, Trưởng nữ chạy trốn, Bắt vía, Duyên âm, Gieo quẻ... Ngoài ra, khán giả mua những mức vé khác nhau cũng được tặng kèm quà khác biệt, từ túi tote, áo, lichtstick đến cả bánh trung thu.

Địa điểm tổ chức concert tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP. HCM với sức chứa khoảng 5.000 khán giả cho một sự kiện âm nhạc. Tuy nhiên, đến tình hình hiện tại, chưa có một hạng vé nào được sold-out (bán hết).

Khán giả vẫn có thể tiếp tục mua vé vì chưa một hạng vé nào được bán hết

Mức vé concert của Hoàng Thùy Linh được đặt lên "bàn cân" so sánh với một số ca sĩ khác cũng tổ chức liveshow. Thậm chí mức giá vé hạng cao nhất của show Hoàng Thùy Linh cao hơn gần gấp rưỡi Show của Đen do Đen Vâu tổ chức tại Hà Nội vừa qua. Giá vé trong show của Đen dao động từ 650.000 VNĐ đến 2.950.000 VNĐ. Dù vậy, nếu so với giá vé Love Songs của Hồ Ngọc Hà tại Đà Nẵng (vé VVIP 6 triệu) hay show Chân trời rực rỡ của Hà Anh Tuấn tại Ninh Bình (vé cao nhất 5 triệu), các mức vé trong show của Hoàng Thùy Linh đều thấp hơn.

Sau 4 ngày mở bán, chưa có bất kỳ hạng vé nào trong liveshow của Hoàng Thùy Linh được thông báo đã bán hết. Không có hiện tượng nghẽn mạng, lỗi truy cập, lỗi thanh toán… xảy ra trong quá trình mua vé concert. Ngay cả hạng vé thấp nhất cũng vẫn đang được mở bán.

Trong lúc này, Hoàng Thùy Linh vẫn chăm chỉ cập nhật tình hình ê-kíp làm việc miệt mài cùng nhau tới tận đêm khuya để chuẩn bị tốt nhất cho concert. Ngoài ra, nữ ca sĩ nhận được ủng hộ từ fan khi tới biểu diễn trong một sự kiện tối ngày 9/9 vừa qua.

Hoàng Thùy Linh vẫn chia sẻ những hình ảnh mới nhất trong lần biểu diễn tại một sự kiện tối ngày 9/9 tại TP. HCM

Trong sự nghiệp ca hát, Hoàng Thùy Linh nhận được 4 giải Cống hiến trong tổng số 6 lần đề cử. Nhiều ca khúc đạt vị trí thứ hạng cao trên Top thịnh hành YouTube tại Việt Nam. Đặc biệt, những bài hát của ngôi sao sinh năm 1988 mang đậm ảnh hưởng dân gian đương đại cùng sự đầu tư công phu về hình ảnh và âm nhạc bắt tai đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả. Bài hát See tình của Linh tạo hiệu ứng vang dội sang các thị trường âm nhạc khác. Ngay cả các ngôi sao nổi tiếng Hàn Quốc cũng si mê điệu nhảy See tình.

Tuy nhiên, nữ ca sĩ vướng tranh cãi về khả năng hát live. Nhiều lần trong những video quay cảnh Hoàng Thùy Linh hát “chay” (không nhạc đệm), nữ ca sĩ để lộ khuyết điểm này. Hiếm khi thấy Linh nhận lời biểu diễn ở các phòng trà, nơi khán giả tới để thưởng thức giọng hát live của ca sĩ. Đây cũng chính là điều khiến khán giả băn khoăn trong một liveshow kéo dài 2 hay 3 tiếng đồng hồ, Hoàng Thùy Linh sẽ xử lý như thế nào khi một mình là ngôi sao duy nhất trong show.

Không ít dân mạng cho rằng việc sử dụng playback (hát chồng lên phần giọng đã được thu sẵn nhưng để âm lượng nhỏ) sẽ hỗ trợ được ca sĩ trong cả một chương trình liveshow kéo dài. Một số ca sĩ, nhóm nhạc nổi tiếng thế giới cũng từng áp dụng phương thức này khi vũ đạo trải dài trong cả một liveshow sẽ lấy đi rất nhiều sức lực của ca sĩ.

Hoàng Thùy Linh được fan ủng hộ nhiệt tình trong hậu trường một sự kiện tối ngày 9/9

Không thể phủ nhận Hoàng Thùy Linh có một lượng fan đông đảo gồm nhiều bạn trẻ. Ngoài ra cô còn là một ngôi sao rất chỉn chu, có vũ đạo đẹp mắt, nhiều bài hát tạo trend nên được khán giả dễ thuộc, dễ hát theo. Khán giả đang đặt nhiều chú ý vào liveshow lần đầu tiên của Hoàng Thùy Linh vào ngày 29/9 tới đây.

