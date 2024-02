Quyền Linh nói về việc chưa có danh hiệu NSND sau 30 năm làm nghề

Mới đây, trong một buổi livestream với khán giả trong chương trình Mái ấm gia đình Việt, Quyền Linh đã được hỏi về việc chưa nhận được danh hiệu NSND dù đã hoạt động nghệ thuật hơn 30 năm. Trước thắc mắc của khán giả, nam MC khẳng định bản thân "không màng danh hiệu".

"Thật ra, các danh hiệu NSƯT, NSND nếu được Nhà nước phong tặng thì tôi rất hạnh phúc. Còn danh hiệu 'Nghệ sĩ của lòng dân' do người dân, do khán giả tặng tôi, tôi cũng trân trọng lắm. Bản thân tôi không màng đến những danh hiệu, chỉ mong muốn khán giả yêu thương, ủng hộ mình trong các chương trình thiện nguyện là đủ vui rồi", nghệ sĩ bộc bạch.

Quyền Linh cho hay cuộc đời anh bắt đầu "từ số 0", trải qua nhiều hào quang, hỷ nộ ái ố. Diễn viên phim Đồng tiền xương máu khẳng định, quá khứ nghèo khó là chất xúc tác giúp anh dẫn dắt các chương trình để lại dấu ấn. "Với tôi, không có kịch bản, không có sự sắp xếp nào cả mà bởi vì xuất phát điểm của tôi cũng khó khăn nên tôi hiểu được họ cần gì, thiếu gì. Những cảm xúc mà họ không nói được thì tôi sẽ nói thay họ. Mọi người cứ xem tôi như người bạn, người thân trong nhà vậy. Có những người mặc quần áo dính đầy bùn nhưng họ không ngại mà ôm tôi một cách thoải mái. Bản thân tôi cũng đón nhận họ rất bình thường. Tôi nghĩ mình sẽ là một người bạn rất thân với người nghèo", Quyền Linh chia sẻ.

MC Quyền Linh khóc khi người chơi vượt qua thử thách.

Quyền Linh là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt qua nhiều chương trình thiện nguyện như Mái ấm gia đình Việt, Hát cho ngày mai,... Với hình ảnh phúc hậu, giản dị và hay "ăn gian" giúp các hoàn cảnh khó khăn, anh nhận được nhiều sự yêu quý.

MC Quyền Linh khẳng định cuộc sống của anh hiện tại rất đủ đầy và hạnh phúc, đồng thời thói quen sinh hoạt khá đơn giản. Vì thế anh không cần tham gia các chương trình thiện nguyện để "đánh bóng" tên tuổi, tìm kiếm danh vọng và tiền bạc. Ở thời điểm hiện tại, nam MC không mong cầu điều gì mà chỉ muốn các chương trình thiện nguyện thành công, giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn.

Về danh xưng "MC giàu nhất Việt Nam", Quyền Linh bác bỏ. Anh khẳng định cát-xê của mình chỉ được một phần rất nhỏ so với những ngôi sao nổi tiếng khác. Anh trải lòng: "Tin đồn thôi. Bạn không tưởng tượng được thù lao tôi nhận được so với những ngôi sao mà các bạn biết đâu. Tôi chỉ được nhận một phần rất nhỏ so với họ. Nhưng tôi chưa bao giờ tính đến chuyện mình sẽ nhận được bao nhiêu khi tham gia một chương trình. Điều tôi nhắm đến là qua chương trình đó, mình làm được gì cho mọi người. Ở tuổi này, tiền tài, danh vọng còn có ý nghĩa gì nữa đâu? Lúc còn trẻ, tôi từng đau đáu làm gì để kiếm được nhiều tiền. Nhưng giờ già rồi, làm gì có ý nghĩa mới là điều tôi quan tâm".

Hiện nay, nghệ sĩ Quyền Linh đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Điện ảnh TP.Hồ Chí Minh.

