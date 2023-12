Phim về đề tài điều tra phá án của Điện ảnh CAND trở lại với nhiều đổi mới

Những bộ phim về đề tài chính luận - hình sự luôn có sức hấp dẫn nhất định với các khán giả màn ảnh nhỏ. Ra mắt khán giả trong thời gian này, bộ phim Đội Điều Tra Số 7 do Điện ảnh Công an nhân dân (Cục Truyền thông Công an nhân dân) sản xuất, hứa hẹn sẽ chinh phục được khán giả yêu thích thể loại phim hình sự.

Bộ phim được kỳ vọng sẽ thu hút sự chú ý của khán giả bởi chất liệu nội dung lấy cảm hứng từ các vụ trọng án có thật do lực lượng cảnh sát hình sự điều tra, khám phá thành công.

Chuỗi vụ án hình sự với những tình tiết vụ án, quá trình phá án logic, gay cấn và các cảnh đuổi bắt tội phạm chân thực là những thước phim đặc sắc sẽ giữ chân khán giả.

Bộ phim cũng thể hiện cuộc đấu tranh giữa thiện và ác qua những tình huống đấu tranh với các loại tội phạm nguy hiểm, từ đó cho thấy sự mưu trí, quả cảm của các chiến sĩ công an, khắc họa rõ nét tinh thần cống hiến hy sinh của lực lượng CAND, đặc biệt các chiến sĩ cảnh sát hình sự.

Họ là những người không ngại vất vả, gian nan vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc bình yên của người dân. Thiếu tá Vũ Liêm, Giám đốc sản xuất bộ phim cho biết, bên cạnh các yếu tố hành động, đuổi bắt, phim còn khai thác sự đấu tranh về mặt tâm lý. Người lính cảnh sát hình sự được đặt vào sự lựa chọn giữa trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ với những xúc cảm cá nhân liên quan đến các mối quan hệ riêng tư của họ.

Thiếu tá Vũ Liêm cũng chia sẻ thêm, “Đội điều tra số 7” được những người thực hiện dụng công trong việc sáng tạo, dàn dựng chi tiết cầu kỳ với mong muốn đem lại cảm xúc chân thực cho người xem.

Trong phim có nhiều cảnh rượt đuổi, hành động, cháy nổ được thực hiện thật 100%, không sử dụng kỹ xảo điện ảnh. Bộ phim Đội Điều Tra Số 7 được kỳ vọng sẽ gây ấn tượng, ghi dấu ấn mạnh mẽ bởi sự đầu tư kỹ lưỡng về kịch bản với những vụ án có thật gay cấn, các pha hành động hấp dẫn.

Bên cạnh đó, về ekip thực hiện, dàn diễn viên, kỹ xảo và cơ sở vật chất kỹ thuật cũng được đầu tư khác biệt, chỉn chu. Xuyên suốt bộ phim, nhiều cảnh quay được xây dựng trên yếu tố nghiệp vụ của lực lượng công an và được sự hỗ trợ của đội ngũ cố vấn nghiệp vụ với mong muốn mang đến cho khán giả những thước phim giàu cảm xúc.

Bối cảnh bộ phim được thực hiện tại số 7 phố Thiền Quang - là trụ sở của Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội và nhiều địa điểm khác ở thành phố Hà Nội, các tỉnh Điện Biên, Hoà Bình, đảo Phú Quốc- Kiên Giang

Đạo diễn, NSƯT Mai Hồng Phong, người có nhiều bộ phim về đề tài điều tra phá án nổi tiếng đảm nhiệm vai trò đạo diễn của Đội Điều Tra Số 7.

