Phim 'Mai' của Trấn Thành có suất chiếu nhiều gấp 3 lần 'Gặp Lại Chị Bầu'

Dịp Tết 2023 chứng kiến một loạt phim Việt ra rạp cùng lúc. 4 phim nổi bật có thể kể đến Mai của Trấn Thành, Gặp Lại Chị Bầu của đạo diễn Nhất Trung, Trà của đạo diễn Lê Hoàng và Sáng Đèn của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường.

Tuy vậy, nhìn vào lịch chiếu, số suất chiếu của Mai nhiều gần gấp 3 lần so với phim đứng ở vị trí thứ 2.

Theo Box Office - trang tổng hợp, phân tích dữ liệu doanh thu phòng chiếu trên toàn lãnh thổ Việt Nam, phim Mai của đạo diễn Trấn Thành có đến 4150 suất chiếu trong ngày 11/2. Số lượng "khủng" này gấp 2,86 lần nếu so với phim Gặp Lại Chị Bầu, gấp 6,6 lần so với phim hoạt hình Gia Đình x Điệp Viên Mã: Trắng, gấp 16,6 lần khi so với Trà - bộ phim của đạo diễn Lê Hoàng.

Những con số này được khán giả nửa "trêu", nửa thật rằng Trấn Thành đã "bành trướng lãnh địa" của mình khắp các cụm rạp trên toàn quốc mỗi mùa Tết đến.

Với lịch chiếu dày đặc từ rạng sáng hôm trước đến khuya hôm sau, Mai đã chạm mốc gần 60 tỷ đồng chỉ sau 2 ngày chính thức ra rạp. Với doanh thu gần 22 tỷ đồng, Mai đã vượt qua doanh thu ngày mùng 1 Tết của Nhà Bà Nữ năm ngoái. Tác phẩm có tỷ lệ lấp đầy phòng chiếu 41%, và được các cụm rạp xếp số lượng suất chiếu cao gấp đôi so với bộ phim đứng thứ hai.

Gặp Lại Chị Bầu với doanh thu 4,4 tỷ trong ngày mùng 1 được nhận định là "khả quan". Nhiều người đánh giá bộ phim có thể lặp lại sự thành công của Chị Chị Em Em 2 vào Tết năm ngoái. Doanh thu từ những suất chiếu ít ỏi của Gia Đình x Điệp Viên Mã: Trắng là gần 1,5 tỷ.

Doanh số phòng vé Việt dịp Tết từ năm ngoái đến năm nay đều duy trì tăng trưởng tốt, và thậm chí còn cao hơn so với thời điểm trước đại dịch.

Một lần nữa, câu chuyện về việc "chèn ép suất chiếu" tiếp tục được mang ra bàn luận. Nhiều ý kiến cho rằng các cụm rạp đang "ép" khán giả phải coi phim của Trấn Thành như một cách để đạt doanh số được đưa ra.

Sự bất công ngầm trong việc phân chia suất chiếu cho phim Việt khiến nhiều nhà làm phim uy tín trở nên khó khăn trong việc tiếp cận khán giả. Những phim được làm tử tế, nội dung nhân văn nhưng không có kinh phí để truyền thông mạnh hoặc bị nhà rạp hạn chế suất chiếu khiến đa số khán giả không đi xem, dẫn đến phim gặp thất bại.

Khi "cá con" thất thế

Tối 11/2, đại diện MegaGS - nhà sản xuất dự án Sáng Đèn - cho biết phim được rút khỏi các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 12/2, lịch chiếu mới là ngày 22/3. Đạo diễn Hoàng Tuấn Cường cho biết ê kíp dời lịch vì muốn tác phẩm có cơ hội đến với đông đảo khán giả vào thời điểm thích hợp hơn.

Đây là bộ phim nhận được nhiều sự kỳ vọng với dàn diễn viên như Lê Phương, Bạch Công Khanh, Cao Minh Đạt. Những ngôi sao này hóa thân thành các nghệ sĩ cải lương của gánh hát. Ngoài các gương mặt chính, phim còn có sự góp mặt của tên tuổi gạo cội như Hồng Vân, Hữu Châu, Lê Thiện, Bạch Long, Kim Tử Long.

Trên các diễn đàn, câu chuyện về việc "bành trướng lãnh địa" từ các phim có sự tham gia của Trấn Thành tiếp tục được bàn luận mạnh mẽ. Phần lớn chỉ trích hướng đến các cụm rạp, cho rằng các nhà phát hành đang ưu ái phim Việt với suất chiếu dày đặc, lấn lướt nhiều phim ngoại.

"Thử chia đều suất chiếu cho Spy x Family xem thử làm sao doanh thu cao như vậy? Chơi chèn ép kiểu đó hỏi sao khán giả lắc đầu khi thấy phim Việt. Các rạp đang biến mình thành trò hề trong mắt khán giả", người dùng Nhật Lâm nhận định trên một diễn đàn. Khán giả Anh Duy cũng phản hồi bình luận này và nhận về hàng chục lượt thích: "Đã coi Mai và cảm thấy không phí tiền. Chả lạ gì khi phim này được ưu đãi nhiều suất.

Là hệ thống rạp thì cũng sẽ chọn phim kiếm ra tiền nhiều nhất mà chiếu thôi. Suy nghĩ thì nên từ nhiều phía và quan trọng là trải nghiệm thực tế. Mình về quê, tưởng nhu cầu không cao, không đặt trước. Đến nơi cũng còn vài ghế lẻ tẻ sát màn hình, kể cả suất 22h. Là người ta đặt trước thật, mấy ông anti cứ nói chèn ép này nọ".

Nhìn ra thế giới, vào năm 2023, Tom Cruise từng phẫn nộ khi thấy đứa con tinh thần của mình là Mission: Impossible 7 bị hạn chế suất chiếu. Nguyên nhân là do các suất chiếu đặc biệt của bộ phim đã được để lại cho tác phẩm của đạo diễn Christopher Nolan: Oppenheimer.

Theo Insider, tài tử gọi điện cho các nhà điều hành rạp phim, các studio và nhiều người có chức quyền nhằm đảm bảo bộ phim có càng nhiều suất chiếu càng tốt. Tuy vậy, Oppenheimer vẫn chiếm mọi suất chiếu Imax trong suốt 3 tuần công chiếu là rào cản lớn nhất cho tác phẩm điện ảnh mới của Tom Cruise.

