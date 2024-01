Nữ tỷ phú quyền lực với đôi chân được bảo hiểm gần 1.000 tỷ khoe dáng trên thảm đỏ Quả Cầu Vàng

Lễ trao giải Quả cầu Vàng lần thứ 81 diễn ra tại Beverly Hilton, Los Angeles tối 7/1 theo giờ địa phương, quy tụ dàn sao đình đám.

Taylor Swift gây ấn tượng với bộ đầm hai dây màu xanh nổi bật trên thảm đỏ.

Hồi tháng 10/2023, Taylor Swift đã chính thức trở thành tỷ phú nhờ chuyến lưu diễn The Eras Tour. Đặc biệt năm nay, Quả cầu Vàng lần đầu tiên có hạng mục vinh danh phim có doanh thu ấn tượng nhất. Bộ phim ca nhạc The Eras Tour Movie của Taylor Swift là 1 trong số các đề cử này.

Đây là lần thứ 5 Taylor được đề cử Quả cầu Vàng, nhưng 4 đề cử trước đó của cô đều ở hạng mục Ca khúc nhạc phim hay nhất — gần đây nhất là cho “Carolina” trong "Where the Crawdads Sing".

Nhắc tới Taylor Swift, người hâm mộ sẽ nhớ ngay tới vụ bảo hiểm đôi chân trị giá gần 1.000 tỷ đồng. Chiếc váy Gucci lần này che kín đôi chân của Taylor nhưng vẫn tỏa sáng khi tôn vóc dáng của nữ ca sĩ.

Elle Fanning xinh đẹp và quyến rũ với váy cúp ngực, thắt nơ to.

Jennifer Aniston chọn váy đen bó sát, khoe body gợi cảm.

Minh tinh Natalie Portman sang trọng trong chiếc đầm lấp lánh.

Jennifer Lopez khoe đường cong quyến rũ.

Jordana Brewster lấp ló ngực đầy trong bộ đầm đen.

Diễn viên Julia Schlaepfer khoe sắc trên thảm đỏ.

Selena Gomez diện váy cắt xẻ khoe nét đẹp quyến rũ.

Nữ diễn viên kiêm nhà sản xuất phim Margot Robbie tươi cười với bộ váy hồng.

Người mẫu Heidi Klum rạng rỡ trong bộ đầm đỏ rực.

Bradley Cooper - người có mặt trong đề cử giải Nam diễn viên chính xuất sắc cho vai diễn nhà soạn nhạc Leonard Bernstein trong bộ phim "Maestro". Anh cũng được đề cử giải Đạo diễn xuất sắc cho bộ phim này.

Người cạnh tranh giải Nam diễn viên chính xuất sắc với Bradley Cooper chính là Cillian Murphy, ngôi sao của phim “Oppenheimer”.

Bộ phim điện ảnh bom tấn Oppenheimer của đạo diễn Christopher Nolan đã chiến thắng 5 đề cử, trong đó có giải Phim chính kịch xuất sắc nhất, giải Đạo diễn xuất sắc (Nolan), Nam diễn viên chính kịch xuất sắc (tài tử Cillian Murphy), Nam diễn viên phụ xuất sắc (Robert Downey Jr.) và giải Nhạc phim hay nhất. Trước đó bộ phim được 8 đề cử tại Quả cầu Vàng. Phim xoay quanh cuộc đời của nhà vật lý lý thuyết J. Robert Oppenheimer, được đầu tư kinh phí 100 triệu USD.

Đạo diễn Christopher Nolan giành 2 cú đúp giải thưởng: Phim chính kịch xuất sắc nhất và giải Đạo diễn xuất sắc

Vượt qua những cái tên sừng sỏ trong danh sách đề cử Phim xuất sắc như Killers of the Flower Moon, Maestro, Past Lives, Anatomy of a Fall, tác phẩm của đạo diễn tài ba Christopher Nolan đã giành chiến thắng. Dù trước đó có nhiều dự đoán phần thắng thuộc về Past Lives (tựa Việt: Muôn kiếp nhân duyên).

Bên cạnh đó là các giải thưởng khác tại Quả cầu Vàng năm nay như:

Phim hay nhất - Âm nhạc hoặc hài kịch: Poor Things

Phim điện ảnh quốc tế xuất sắc: Anatomy of a Fall

Kịch bản phim điện ảnh xuất sắc: Anatomy of a Fall - Justine Triet, Arthur Harari

Nữ diễn viên xuất sắc trong phim điện ảnh chính kịch: Lily Gladstone phim Killers of the Flower Moon

Nữ diễn viên xuất sắc trong phim điện ảnh âm nhạc hoặc hài kịch: Emma Stone phim Poor Things

Nam diễn viên xuất sắc trong phim điện ảnh âm nhạc hoặc hài kịch: Paul Giamatti phim The Holdovers

Nữ diễn viên phụ xuất sắc trong phim điện ảnh chính kịch: Da'Vine Joy Randolph phim The Holdovers

Phim hoạt hình hay nhất: The Boy and the Heron (tựa Việt: Thiếu niên và chim diệc)

Phim truyền hình chính kịch xuất sắc: Succession

Phim truyền hình xuất sắc - Âm nhạc hoặc hài kịch: The Bear

Nam diễn viên xuất sắc phim truyền hình chính kịch: Kieran Culkin phim Succession

Nữ diễn viên xuất sắc phim truyền hình chính kịch: Sarah Snook phim Succession

