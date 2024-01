Những chương trình Việt hóa từ show Hàn thành công nhất năm 2023

Hàn Quốc là đất nước có nền công nghiệp giải trí phát triển, là cái nôi của hàng loạt các format show truyền hình phù hợp với thị hiếu, tập quán của khán giả châu Á. Chính vì thế mà trong khoảng 10 năm trở lại đây, thị trường show truyền hình Việt Nam rộ lên phong trào Việt hóa show Hàn, có thể kế đến: Bố ơi mình đi đâu thế (ra mắt mùa 1 năm 2014), Chạy đi chờ chi (2019), 2 ngày 1 đêm (2022)...

Việc các chương trình truyền hình có fomat ngoại đặt chân đến Việt Nam không chỉ thổi vào thị trường giải trí một “luồng gió mới” mà còn mang lại những món ăn tinh thần lý thú, hấp dẫn đến cho khán giả cả nước.

Dưới đây là 4 TV show có format gốc từ đất nước kim chi sở hữu màu sắc riêng, giữ vững phong độ ổn định và tạo được tiếng vang đối với khán giả Việt trong năm 2023.

2 ngày 1 đêm

Trở lại những ngày đầu khi 2 ngày 1 đêm còn chưa lên sóng, chương trình đã tạo được sức hút nhất định từ độ nổi tiếng của phiên bản gốc tại Hàn Quốc. Chương trình hiện đã bước qua mùa thứ 2 với dàn cast quen thuộc gồm: MC Trường Giang, ca sĩ Ngô Kiến Huy, diễn viên Lê Dương Bảo Lâm, diễn viên Kiều Minh Tuấn, streamer Cris Phan và em út là rapper HIEUTHUHAI đã đưa khán giả ngắm nhìn nhiều cảnh đẹp khắp đất nước qua màn ảnh nhỏ.

Không chỉ đơn thuần là những chuyến đi, 2 ngày 1 đêm còn lồng ghép và truyền tải rất nhiều kiến thức về địa điểm, di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh của dải đất hình chữ S. Việc quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam một cách đầy thông minh, sáng tạo và hiệu quả đến khán giả thông qua các trò chơi, thử thách, câu chuyện của các thành viên tham gia.

Ở mùa đầu tiên, 2 ngày 1 đêm nằm trong Top chương trình được yêu thích nhất do hơn 300 công ty sản xuất nội dung trên toàn khu vực Châu Á bình chọn. Sang mùa 2, chương trình đã nhận về giải thưởng Mai Vàng danh giá cho hạng mục Chương trình trên các nền tảng số và truyền hình. Với những thành tích này, 2 ngày 1 đêm được xem là một trong những TV show nhận được nhiều sự quan tâm nhất hiện nay.

Ca sĩ mặt nạ

Ca sĩ mặt nạ - The Masked Singer Vietnam là một chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc được mua bản quyền từ chương trình “King Of Mask Singer” do Hàn Quốc sản xuất. Ngay từ khi lên sóng mùa đầu tiên vào tháng 7/2022, chương trình thu hút hàng triệu người theo dõi, các video được cập nhật trên các nền tảng mạng xã hội thu hút về hàng triệu lượt tương tác, thường xuyên lọt top thịnh hành của YouTube.

Không chỉ sở hữu dàn mascot là những ca sĩ có giọng hát tốt, được khán giả yêu mến mà Ca sĩ mặt nạ còn khá “mạnh tay” đầu tư cho phần tạo hình được lên ý tưởng theo chủ đề của chương trình với thiết kế tỉ mỉ, công phu đến từng chi tiết và mang tính nghệ thuật cao. Dàn dựng sân khấu và yếu tố âm nhạc cũng được đảm nhận bởi những người có chuyên môn, thâm niên trong nghề.

Ca sĩ mặt nạ không chỉ mang đến món ăn tinh thần cho khán giả truyền hình mà còn góp phần giúp các nghệ sĩ thêm lần nữa đến với công chúng. Có thể kể đến như “Báo Mắt Biếc” Uyên Linh, “Kim Sa Ngư” Lương Bích Hữu, “Tí Nâu” Thùy Chi… hay như “Lady Mây” Myra Trần khi bước ra khỏi Ca sĩ mặt nạ không chỉ được nhiều người biết đến mà còn có một năm đầy tiếng vang cho các hoạt động nghệ thuật trong nước.

Cuối tuần tuyệt vời

Cuối tuần tuyệt vời là chương trình từ phiên bản gốc của “Amazing Saturday” của Hàn Quốc. Phát sóng lần đầu tiên vào năm 2018, “Amazing Saturday” nhanh chóng đạt rating cao nhất đài cáp trong suốt 13 tập khi mới phát sóng và quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng nhất nhì xứ sở kim chi tham gia như: JiSoo, Rosé (Blackpink), TaeYeon (SNSD), EXO, TWICE, Lee Dong Wook, Seventeen, Bi Rain, Kim Bum…

Được Việt hóa “sinh sau đẻ muộn” so với các TV show cùng thời khác nhưng ngay khi ra mắt vào tháng 10/2023 trên kênh VTV3, tập đầu tiên của chương trình đã nhanh chóng lọt vào top trending và nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả truyền hình.

Có thể nói, đây là gameshow đầu tiên kết hợp giữa âm nhạc và ẩm thực, gồm 15 tập với 15 chủ đề khác nhau trong mùa 1.

Ngoài ẩm thực, những màn tung hứng của “biệt đội Amazing” cũng tạo nên sự thu hút, hấp dẫn cho chương trình. Nếu “anh già” Tiến Luật luôn khiến đàn em bất ngờ bởi khả năng tiên tri, đoán lời bài hát “xuất thần” thì Diệu Nhi, Đức Phúc tranh thủ mọi lúc mọi nơi để trổ tài ca hát, vũ đạo.

Một Jun Phạm thông minh trong khi xử lý các tình huống, “cô nàng đội sổ” Hari Won nỗ lực hết mình hay như Quang Trung sơ hở là diễn tiểu phẩm cùng MC duyên dáng Trường Giang. Tất cả những màu sắc, cá tính này tạo nên tiếng cười thoải mái và đầy thư giãn cho khán giả truyền hình.

Với sự kết hợp giữa âm nhạc cùng ẩm thực, Cuối tuần tuyệt vời đã và đang tôn vinh những giai điệu, giá trị văn hóa - ẩm thực của Việt Nam. Chương trình cũng mang đến những khoảnh khắc giải trí, mãn nhãn cho hàng triệu khán giả trên cả nước.

Mẹ vắng nhà - Ba là siêu nhân

Ra mắt lần đầu vào năm 2022, Mẹ vắng nhà - Ba là siêu nhân là chương trình được Việt hóa theo format gốc của “The Return of Superman” (Hàn Quốc). Phiên bản gốc nhiều năm liền nhận được giải “Chương trình truyền hình của năm” do khán giả bình chọn trong khuôn khổ Giải thưởng KBS danh giá.

Mùa 1 “gây sốt” khi đặt ra nhiệm vụ cho các ông bố nổi tiếng trong 48h phải tự chăm sóc con mà không có sự giúp đỡ từ vợ. Cũng từ đây, những màn tương tác đáng yêu, tình huống bất ngờ, hài hước, sự lóng ngóng khi chăm con của các ông bố, cộng hưởng thêm sự dễ thương đến “tan chảy” của các bé chính là những điểm thu hút của chương trình.

Đến với mùa 2, khán giả được chứng kiến những khoảnh khắc đời thường, chăm sóc các con của 4 ông bố ngôi sao như diễn viên Lê Dương Bảo Lâm, nhạc sĩ Dương Khắc Linh, MC Thành Trung và kiện tướng Dancesport Phan Hiển. Cũng trong mùa mới, chương trình sẽ có thêm những thử thách bất ngờ cùng sự xuất hiện của bức tượng siêu nhân.

Một trong những yếu tố giúp Mẹ vắng nhà - Ba là siêu nhân giữ chân được khán giả, nhất là các gia đình nhỏ bởi trong một vài khoảnh khắc, họ sẽ thấy chính mình trong đó.

Hình ảnh những ông bố chăm sóc, chơi cùng con, phản ứng bất ngờ và hàng loạt các tình huống trớ trêu giúp người xem sẽ rút ra những bài học cho riêng mình.

Đặc biệt, chương trình dù không xuất hiện bóng dáng người phụ nữ nhưng lại tôn vinh những người vợ, người mẹ trong việc nuôi dạy con cái hay xây dựng gia đình trong khi những ông bố khó có thời gian chăm sóc các con.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]