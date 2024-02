Nhóm DTAP: "Chúng tôi không biết trong tài khoản đang có bao nhiêu"

- Làm nhạc nhiều như năm 2023 có khiến DTAP bí ý tưởng?

May mắn là chưa. Nhưng sau hai chương trình, chúng tôi sẽ nghỉ ngơi từ 2 đến 3 tháng để tái tạo lại năng lượng. Rõ ràng, những hành trang, bài học trong thời gian qua đã được xài ra rồi. Chúng tôi cần thời gian để nạp lại. DTAP vốn không sợ về vấn đề tư duy, chỉ sợ năng lượng không ổn. May cho DTAP là nhóm 3 người, nên chúng tôi mới có thể cáng đáng được khối lượng công việc nhiều như vậy. Có thể gọi là "3 đầu 6 tay" đó.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng may mắn khi làm được một thế hệ tiếp nối. Có lẽ với nhiều người sẽ hơi sớm, nhưng chúng tôi không đợi để trở thành những ông thầy để đi dạy những đứa nhóc.

Chúng tôi tìm những bạn ít tuổi hơn mình, chỉ bé hơn 3 tuổi hay 6 - 7 tuổi. Chúng tôi muốn làm điều này sớm vì hiểu được tính chất công việc của mình. Câu chuyện teamwork trong âm nhạc ở hiện tại cũng rất quan trọng. Rất may mắn, team INUS cũng phần nào giúp chúng tôi cáng đáng được lượng công việc nặng như vậy.

DTAP đang xây dựng một đội ngũ kế cận cho mình.

- DTAP sợ không được nhắc tới hay bị nhàm vì nhắc đến quá nhiều?

Chúng tôi chỉ sợ một ngày nào đó, năng lượng không còn giúp chúng tôi sáng tạo được thôi. Bản thân DTAP không phải nghệ sĩ trình diễn, cũng không cần phải xuất hiện trên báo chí, truyền thông nhiều. Cốt lõi của chúng tôi là âm nhạc. Thật ra, chúng tôi từng trải qua giai đoạn đó rồi. Đó là sau khi làm xong album Hoàng. Lúc đó, mọi thứ rất mới. Trước album Hoàng, DTAP chẳng có gì để mất.

Sau album đó, chúng tôi may mắn được đón nhận và có những sự kỳ vọng, mà kỳ vọng lại đi kèm với những "cái mất". Khoảng thời gian 2 năm sau album Hoàng là lúc chúng tôi rất chênh vênh, có vấn đề.

Nhưng khi đã tái tạo được năng lượng, chúng tôi quay về thứ đơn giản nhất, và tạo ra được See Tình. Từ See Tình, chúng tôi nhận ra rất nhiều điều, từ cách làm nhạc, cách sống, tiếp cận mọi thứ. Sau album LINK, chúng tôi cũng có được nhiều thứ. Lúc này, chúng tôi đón nhận nó với một tâm thế khác. Chúng tôi bây giờ an lạc hơn.

- Nghĩa là các bạn không còn vui như lúc đầu?

Không, chúng tôi vẫn vui, nhưng cách chúng tôi phản ứng với mọi thứ xung quanh đã khác rồi. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng tôi cũng đón nhận sự tiêu cực theo cách nhẹ nhàng hơn. Tôi nghĩ đó là sự cân bằng. Lúc trước, chúng tôi con nít hơn.

Vui thì phải cực kỳ vui, buồn thì phải rất tuyệt vọng. Bây giờ, chúng tôi dao động ở gần vị trí cân bằng hơn. Chúng tôi nghĩ mọi thứ chỉ là nhất thời. Chẳng hạn như những thất bại, thậm chí những bài flop chẳng hạn, chúng tôi đều nghĩ đó chỉ là một điểm trên hành trình thôi.

Lúc thẳng album Hoàng, chúng tôi mới debut 6 tháng. Bạn thử tưởng tượng một người vừa làm nhạc 6 tháng đã thắng giải Cống Hiến ở hạng mục album của năm. Đó là thứ rất to lớn, là mục tiêu phấn đấu của chúng tôi trong 10 năm, 20 năm.

Chúng tôi chỉ dám mơ được đề cử thôi, chưa dám nghĩ đến việc chạm tay vào giải thưởng đó. Sau "cú sốc" đó, có nhiều thứ xảy ra. Năm 2023, chúng tôi nhận giải nhà sản xuất âm nhạc của năm ở Cống Hiến. Chúng tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ là theo đuổi đam mê và nhận được giải thưởng thôi.

DTAP giờ đây "an yên" hơn.

- Vậy bây giờ có gì làm DTAP hạnh phúc?

Câu chuyện về hạnh phúc mỗi người theo đuổi có nhiều khía cạnh. Có tiền thì hạnh phúc, làm âm nhạc ra tiền cũng hạnh phúc, hoặc yêu ai đó khiến mình hạnh phúc. Trong âm nhạc, chúng tôi được làm với những nghệ sĩ có nguồn năng lượng phù hợp, chúng tôi thấy vui với họ hay những section làm việc trong phòng thu đem lại năng lượng tích cực cũng là hạnh phúc.

Còn nhiều thứ khác lắm, một bài hát trở thành hit, một ca khúc của mình được vang lên trong chương trình nào đó,... Hạnh phúc đến trong lúc chúng tôi làm nhạc. Chúng tôi nghĩ làm gì cũng cần phải vui, phải hạnh phúc.

- Có thông tin 1 bản phối của DTAP có giá 5 nghìn đô. Các bạn có xác nhận thông tin này?Bạn thấy mức phí đó có ổn không?

Mức giá của chúng tôi là nguồn năng lượng. Trước mỗi dự án, luôn sẽ có những cuộc họp. Chúng tôi họp để tìm ra nguồn năng lượng chung. Nếu hai bên cộng hưởng được với nhau, lúc đó mới nói về câu chuyện chi phí. Sẽ có một hệ thống quản lý giúp chúng tôi lo việc đó.

Họ sẽ giỏi hơn chúng tôi về mặt thương mại. Bản thân chúng tôi chỉ cần lo về chất lượng âm nhạc thôi. Những yếu tố khác, tôi tin tưởng hoàn toàn những người hỗ trợ.

Nhiều khi, chúng tôi không biết trong tài khoản mình đang có bao nhiêu tiền. Chúng tôi chỉ cần biết là đủ tiền để trang trải chi phí cho cuộc sống hiện tại, những hóa đơn hằng tháng. Lâu rồi, tôi không kiểm tra nữa. Mỗi sáng thức dậy, chúng tôi nghĩ thứ chúng tôi nhớ nhất là deadline hôm nay là dự án nào, sẽ phải gặp những ai, có những điều gì mới.

Từng có ngày các bạn quản lý sắp cho chúng tôi 7 lịch gặp nghệ sĩ. Nghe có vẻ bào sức, nhưng chúng tôi thấy điều đó sẽ vui. Nếu không làm gì đó trong một ngày, chúng tôi sẽ đặt nhiều câu hỏi, nổi bật là: "Mình phải làm gì đây?".

DTAP không phủ nhận thông tin một bản phối có giá 5 nghìn USD.

- DTAP bây giờ khác gì so với giai đoạn vừa debut?

Trưởng thành hơn, khỏe mạnh hơn, trả lại ơn người cưu mang chính mình. Hiện tại, chúng tôi cân bằng, tĩnh tâm hơn. Tôi nghĩ DTAP đã lớn hơn nhiều. Chia sẻ thật, tới giờ, chúng tôi đã làm nhạc 4 năm rồi. Chúng tôi không biết đỉnh núi tiếp theo của mình ở đâu. Chúng tôi vẫn đang leo trên dốc, nên chưa biết được phía bên kia núi là gì. Chúng tôi không biết trước được, và có khi biết trước chắc sẽ không thành công đâu.

- DTAP sắp có gì?

Với chúng tôi, âm nhạc bây giờ không còn là câu chuyện thắng - thua. Chúng tôi cũng chẳng kiếm thêm một bài hit để làm gì. Giờ làm nhạc phải vui, phải nhận về năng lượng tích cực. Cũng đến thời điểm DTAP sẽ phải làm cho bản thân mình, vì chúng tôi làm cho nghệ sĩ quá nhiều rồi. Năm sau, chúng tôi sẽ dành thêm thời gian cho bản thân.

Cảm ơn DTAP vì những chia sẻ!

