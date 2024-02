Người đẹp "Tình dục là chuyện nhỏ" bị phốt lừa dối chuyện ly hôn, sống khá giả tại Việt Nam

Một năm qua, Hoa hậu Ham So Won cùng Trần Hoa - chồng kém 18 tuổi người Trung Quốc và con gái đã sang Việt Nam sinh sống và làm việc.

Trên Instagram cá nhân, Ham So Won đăng video khu nhà cô sống ở Quận 7, TP.HCM với kiến trúc đẹp, thoáng đãng, có hồ bơi. Vợ chồng cô thích thú vì xung quanh nhiều quán ăn ngon, thực phẩm đa dạng món từ Việt, Thái, Hàn, Nhật cho tới Trung Quốc...

Con gái của cặp đôi hiện đang học ở một trường tiểu học Anh - Hàn.

Ảnh đời thường của Ham So Won.

Cựu hoa hậu Hàn Quốc và ông xã kém 18 tuổi.

Vợ chồng diễn viên Tình dục là chuyện nhỏ đã chuyển đến Việt Nam từ đầu năm 2023. Trước đó, kế hoạch về Việt Nam đã được Ham So Won tiết lộ trong một chương trình Hàn Quốc. Hoa hậu cho hay, cô từng đi du lịch và rất yêu thích không khí, các món ăn ở Việt Nam. Người đẹp chuyển sang kinh doanh, đầu tư bất động sản, dạy tiếng Trung và tiếng Anh, trong khi chồng cô - Trần Hoa làm streamer phát sóng trên một nền tảng Trung Quốc.

Ham So Won thường xuyên đăng tải clip về cuộc sống đời thường trên trang cá nhân. Cô tự nhận bản thân đã già và hay gặp vấn đề về sức khỏe. Trong một video, cựu hoa hậu Hàn Quốc than thở: “Tôi đã hỏi các bạn bè của mình rằng: 'Tại sao tôi lại hay ốm như vậy?'; 'Tại sao tôi lại bị cảm lạnh thường xuyên như vậy?'. Bạn tôi nói đó bởi tôi đã già rồi. Năm tới chúng tôi sẽ bước sang tuổi 49, chẳng mấy thì qua 50”.

Không gian nhà tiện nghi của Ham So Won ở TP.HCM.

Khi được hỏi về sự khác biệt giữa cuộc sống ở Hàn Quốc và Việt Nam, Ham So Won chia sẻ: “Hồ bơi là điều tuyệt vời nhất. Ở các nước Đông Nam Á, trẻ em học bơi từ nhỏ và mỗi căn hộ đều có hồ bơi. Tôi thích lắm”.

Diễn viên 7X bày tỏ, cô đang khám phá lẫn tận hưởng những lợi ích khi sống ở nước ngoài. Con gái cô cũng yêu thích không khí nơi đây. Vì thế vợ chồng cô vẫn luôn thảo luận về việc định cư ở Việt Nam hay quay lại Hàn Quốc.

“Người dân ở đây chân thành, thoải mái và không ganh đua. Con gái tôi đã lớn và là bạn đồng hành của tôi. Bé thích sống ở đây vì có thể làm bất cứ điều gì bé muốn. Tôi cũng như thế”, sao nữ chia sẻ.

Ham So Won được biết tới từ bộ phim “Tình dục là chuyện nhỏ”.

Ham So Won sinh năm 1976. Cô tham gia Hoa hậu Hong Kong (Trung Quốc) 1997, đăng quang Hoa hậu châu Á Thái Bình Dương cùng năm. Cô được khán giả Việt biết tới sau bộ phim Tình dục là chuyện nhỏ, Đại gia tộc (My big family)...

Tháng 1/2018, Ham So Won (42 tuổi) và diễn viên Trần Hoa (24 tuổi) kết hôn sau 7 tháng hẹn hò. Điều này khiến cộng đồng mạng “dậy sóng” và tò mò về cặp đôi chênh lệch nhiều tuổi này. Cả hai tiếp tục gây chú ý khi tham gia show thực tế Taste of Wife, khoe cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Thậm chí nàng hậu xứ kim chi còn phát sóng toàn bộ quá trình sinh con của mình trên chương trình, nhận về phản ứng trái chiều.

Từ năm 2019 tới nay, Ham So Won luôn lọt top những ngôi sao bị ghét nhất Hàn Quốc, khi cô luôn tìm mọi cách níu kéo danh tiếng, sẵn sàng phơi bày đời tư và chịu chỉ trích dữ dội, miễn sao vẫn được khán giả nhắc tên. Nhiều người đã vạch trần nữ diễn viên bịa đặt về gia đình nhà chồng là một thiếu gia, ông chủ công ty thời trang có 100 nhân viên, có biệt thự rộng lớn nhưng thực tế sự thật không hề như vậy. Ông xã cô chỉ là một ca sĩ hát quán bar và sau đó sang Hàn Quốc làm thực tập sinh.

Không những vậy, Ham So Won còn bị truyền thông Hàn Quốc tố nói dối trong câu chuyện cô kể được ông trùm bất động sản tặng biệt thự 4 tỷ won (gần 80 tỷ đồng) làm phí chia tay. Tờ Global Times đã tìm hiểu, phát hiện ra nhân vật Trương Vỹ do Ham So Won nói không hề có thật.

Ham So Won viết thư tay tuyên bố ly hôn với chồng kém tuổi năm 2023 nhưng đó chỉ là chiêu trò của cô.

Ngày 21/1, trang tin KoreaBoo tiếp tục đăng tải bài viết về việc nữ diễn viên quản chồng như con, kiểm soát chi tiêu, tài khoản mạng xã hội, không cho chồng đứng tên bất kỳ tài khoản ngân hàng nào.

Hồi tháng 4/2023, Ham So Won gây sốc khi bất ngờ tuyên bố ly hôn Trần Hoa. Nguyên nhân chia tay đến từ việc cô không thể chịu nổi cảnh ông xã cùng gia đình nhà chồng bị dư luận công kích, “ném đá”. Cô chia sẻ bức thư viết tay về chủ đề này. Ham So Won hy vọng Trần Hoa sẽ gặp một người bạn đời mới tốt hơn trong tương lai.

Tuy nhiên, chỉ 6 tiếng sau, người đẹp Hàn Quốc lại vui vẻ cùng ông xã livestream với người hâm mộ. Ham So Won nói trên sóng trực tuyến: “Thời gian gần đây tôi ở Việt Nam hơi bận. Hiện tại tôi đang giúp chồng phát sóng trực tiếp tại Trung Quốc”. Cô cũng cho biết: “Gần đây Trần Hoa rất nổi tiếng ở Trung Quốc. Anh nhận được nhiều lời mời tham gia các bộ phim và chương trình tạp kỹ. Bản thân tôi cũng thế”.

Trước những thắc mắc của khán giả, cả hai có vẻ như bất ngờ nhưng vẫn tiếp tục bán hàng và không nói gì. Thái độ vui vẻ, thân mật của họ trong lúc livestream khiến cộng đồng mạng cho rằng cả hai đang lừa dối khán giả về chuyện ly hôn.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]