''Nàng thơ cảnh nóng" Han So Hee vướng tin đồn hẹn hò tài tử "Reply 1988"

Sáng 15/3, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đăng tải thông tin về chuyện hẹn hò của Han So Hee và Ryu Jun Yeol. Theo Naver, một người đã đăng bài lên mạng xã hội, cho biết mình nhìn thấy cả hai cùng nhau đi nghỉ dưỡng tại một resort sang trọng ở Hawaii (Mỹ). Tài khoản này còn khẳng định Ryu Jun Yeol và Han So Hee công khai thể hiện tình cảm, không quan tâm đến sự bàn tán của những người khác.

Trước tin đồn hẹn hò, phía công ty quản lý của Han So Hee đã lên tiếng phủ nhận. Đại diện truyền thông của nữ diễn viên chia sẻ trên tờ Edaily rằng: "Họ không hẹn hò. Cô ấy đi du lịch Hawaii cùng những người bạn thân. Mong mọi người thông cảm vì đây là cuộc sống riêng tư".

Trong khi đó, công ty quản lý của Ryu Jun Yeol lại phản hồi tin đồn hẹn hò khá mập mờ. Đại diện nam diễn viên cho biết: “Ryu Joon Yeol đang ở Hawaii để chụp ảnh. Nhưng chúng tôi hy vọng mọi người hiểu và tôn trọng rằng đây là chuyến đi cá nhân của anh ấy. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ không phản hồi mọi tin đồn liên quan đến đời tư của anh ấy".

Han So Hee và Ryu Jun Yeol vướng tin đồn hẹn hò, cùng nghỉ dưỡng tại Hawaii.

Tin đồn hẹn hò giữa Ryu Jun Yeol và Han So Hee nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Đặc biệt là khi người yêu cũ của tài tử Reply 1988 - Hyeri ấn hủy theo dõi anh và đăng dòng trạng thái ẩn ý: "Thật thú vị", sau đó bỏ theo dõi trên Instagram. Ryu Jun Yeol và Hyeri từng có khoảng thời gian hẹn hò 7 năm, chia tay vào ngày 13/11/2023.

Ngay lập tức, nhiều cư dân mạng đã đào lại loạt khoảnh khắc mập mờ của Han Seo Hee và Ryu Jun Yeol trong quá khứ. Từ năm 2016, cả hai đã có những tương tác trên mạng xã hội. Vào ngày 15/11/2023, Han So Hee công khai đến triển lãm của Ryu Jun Yeol. Dân mạng còn soi được nam diễn viên chụp hình cùng em gái Han So Hee.

Tại Hàn Quốc, Ryu Jun Yeol từng tham gia vào một chiến dịch bảo vệ môi trường mang tên "Tôi là gấu bắc cực". Nam diễn viên cũng được khán giả xứ kim chi gọi là gấu bắc cực. Trùng hợp vào cuối năm ngoái, Han So Hee khoe lên mạng xã hội bản thân có một chú gấu bắc cực bằng bông cao 1m90.

Khoảng cách thời gian mà Ryu Jun Yeol chia tay Hyeri và tương tác với Han So Hee rất gần, kèm theo hành động của Hyeri. Thế nên hiện tại mạng xã hội đang lan truyền thông tin Han So Hee là người thứ ba xen vào mối tình 7 năm. Về tin đồn này, công ty của cả hai vẫn chưa lên tiếng đính chính.

Han So Hee và Ryu Jun Yeol vướng tranh cãi.

Han So Hee sinh năm 1994, được khán giả biết đến với nhiều biệt danh như "nàng thơ cảnh nóng", "diễn viên nhiều hình xăm nhất Hàn Quốc", "tiểu Song Hye Kyo". Cô từng tham gia nhiều dự án phim với loạt cảnh 18+ táo bạo như Thế giới hôn nhân, Dẫu Biết (Nevertheless), My Name,...

Trước khi xảy ra tin đồn hẹn hò, Han So Hee gây chú ý với nhiều khoảnh khắc tương tác, "thả thính" khen ngợi Song Hye Kyo. Nhiều khán giả còn "đẩy thuyền" cho hai nữ diễn viên.

Han So Hee được mệnh danh là "tiểu Song Hye Kyo".

Ryu Jun Yeol sinh năm 1986, được khán giả biết đến qua nhiều dự án như Reply 1988 (Lời hồi đáp 1988), A Taxi Driver, The Night Owl (Dạ Điểu),... Nam diễn viên từng được quan tâm với mối tình 7 năm với Hyeri. Sau khi đường ai nấy đi, Hyeri chia sẻ trên một chương trình rằng người yêu cũ thường xuyên bạo lực lạnh, có khi cả ngày không nhận được tin tức gì.

Ryun Jun Yeol và Hyeri chia tay vào tháng 11/2023, sau 7 năm hẹn hò.

