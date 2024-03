"Nàng thơ cảnh nóng" Han So Hee lên tiếng về tin đồn "tiểu tam", xác nhận yêu Ryu Jun Yeol

Sáng ngày 16/3, Han So Hee và Ryu Jun Yeol xác nhận cả hai đang hẹn hò. Cặp đôi bắt đầu phát triển mối quan hệ tình cảm vào đầu năm 2024, sau khi tài tử Reply 1988 chia tay bạn gái cũ Hyeri vào tháng 11/2023. Phía Han So Hee khẳng định bản thân đã xác nhận kỹ thông tin Ryu Jun Yeol đã chia tay thì mới bắt đầu hẹn hò, không phải làm người thứ ba như tin đồn.

Trên Naver, Han So Hee đã đăng tải một tâm thư dài để phân trần và xin lỗi khán giả. Nữ diễn viên chia sẻ: "Mối quan hệ tình cảm này đã phát triển với những cảm xúc tốt đẹp, nhưng tôi muốn các bạn loại bỏ khái niệm 'transit' (chia tay và yêu người mới trong thời gian ngắn - PV). Chúng tôi gặp nhau thông qua triển lãm ảnh (vào tháng 11/2023), nhưng đó là thông qua một người bạn là nhiếp ảnh gia. Vì chúng tôi có thể làm việc chung trong một dự án, nên ghé qua để chào hỏi.

Sau đó chúng tôi bắt đầu tìm hiểu là đầu năm 2024. Anh ấy (Ryu Jun Yeol) chia tay vào năm 2023. Thực ra họ đã kết thúc trước đó và có các bài viết xác nhận về việc chia tay là vào tháng 11. Dựa trên những gì tôi biết và tình cảm của mình, tôi mới tiếp tục mối quan hệ".

Han So Hee khẳng định yêu Ryu Jun Yeol vào đầu năm 2024, sau khi anh chia tay người yêu cũ.

Han So Hee thừa nhận khi thấy chuyện hẹn hò và những tin đồn không hay, cô đã mất bình tĩnh và có hành vi thô lỗ. Cô chia sẻ: "Tôi thành thật xin lỗi vì đã hành động dựa trên cảm xúc thay vì lý trí. Tất nhiên, sẽ có những bài viết liên quan, nhưng chúng không đại diện cho tất cả cảm xúc và suy nghĩ của tôi.

Tôi đã 30 tuổi và tôi không giỏi xử lý và gây ra những lo lắng không cần thiết cho các bạn. Tôi vẫn còn một quãng đường dài phía trước, nhưng tôi biết ơn và xin lỗi vì có thể truyền đạt cảm xúc của mình trong tâm thư này".

Han So Hee thừa nhận tức giận và chưa lý trí khi xử lý tin đồn.

Trước đó vào ngày 15/3, một người dùng mạng xã hội cho biết bắt gặp Han So Hee và Ryu Jun Yeol hẹn hò ở Hawaii (Mỹ). Khi ấy, phía công ty chủ quản của cả hai phủ nhận tin đồn và yêu cầu tôn trọng quyền riêng tư của nghệ sĩ.

Hyeri - bạn gái cũ của Ryu Jun Yeol bất ngờ đăng story trên Instagram ẩn ý "Thật thú vị" và bỏ theo dõi nam diễn viên. Cả hai từng hẹn hò 7 năm và chia tay vào ngày 13/11/2023. Khi chia tay, Hyeri cho biết cô bị bạn trai bạo lực lạnh.

Sau loạt động thái của Hyeri, cư dân mạng bắt đầu đào lại loạt chi tiết trùng hợp, tương tác của Han So Hee và Ryu Jun Yeol trên mạng xã hội. Theo đó cả hai bắt đầu tương tác vào năm 2016. Han So Hee còn đến triển lãm của Ryu Jun Yeol vào ngày 15/11/2023 (chỉ sau 2 ngày chia tay), bày tỏ sự yêu thích với gấu bắc cực (biệt danh của nam diễn viên).

Trên Instagram, công chúng còn bắt gặp hình ảnh Ryu Jun Yeol chụp ảnh cùng em gái Han So Hee. Từ đó, mạng xã hội dấy lên tin đồn Han So Hee là người thứ ba xen vào cuộc tình 7 năm.

Đến tối ngày 15/3, Han So Hee đăng một story lên trang Instagram cá nhân với nội dung: "Tôi không thích người có người yêu và cũng không cho cơ hội dưới danh nghĩa bạn bè. Tôi không có hứng thú, không tạo mối quan hệ và cũng không can thiệp vào chuyện yêu đương của người khác. Tôi cũng thấy thú vị lắm đó".

Tuy nhiên chỉ sau một đêm, động thái quay ngoắt từ phủ nhận sang thừa nhận của Han So Hee đã gây tranh cãi dữ dội. Nhiều khán giả chỉ trích cô hành động cảm tính, không rõ ràng ngay từ đầu.

Han So Hee vướng tranh cãi làm "tiểu tam", xen ngang cuộc tình Hyeri và Ryu Jun Yeol.

Sau khi Han So Hee xác nhận hẹn hò, phía công ty của Ryu Jun Yeol cũng đưa ra phản hồi chính thức. Đại diễn nam diễn viên cho biết: "Ryu Jun Yeol và Han So Hee bắt đầu hẹn hò vào đầu năm 2024. Anh ấy quen Han So Hee sau khi chia tay Hyeri và gần đây, họ đã xác nhận tình cảm với nhau.

Chúng tôi yêu cầu giới truyền thông tôn trọng quyền riêng tư của họ thay vì tập trung vào chuyện xác nhận có hay không việc bị chụp ảnh trái phép trong kỳ nghỉ. Nhưng sau khi không thừa nhận mối quan hệ, quyền cá nhân của các diễn viên đã bị vi phạm nghiêm trọng do những hiểu lầm và suy đoán không đáng có xảy ra.

Để bảo vệ quyền cá nhân của các diễn viên, công ty sẽ không đứng ra đảm nhận mọi yêu cầu tiết lộ hay chứng minh đời sống cá nhân của nghệ sĩ. Ngoài ra, chúng tôi sẽ đáp trả bằng hành động pháp lý mạnh mẽ đối với mọi hành vi vu khống ác ý hoặc bài đăng chia sẻ thông tin sai lệch nhắm vào diễn viên của chúng tôi".

Phía Ryu Jun Yeol khẳng định sẽ dùng hành động pháp lý trước những thông tin sai lệch.

