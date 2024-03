Mỹ nhân tài sắc của "vũ trụ VTV" trước ngày cưới: "Chúng tôi chỉ có 1 quy tắc"

Việt Hoa trở lại màn ảnh nhỏ với vai Hân trong phim “Mình yêu nhau, bình yên thôi”, một người phụ nữ cá tính mạnh mẽ, đang trong quá trình ly thân nhưng phải giấu mẹ chồng. Đóng cặp cùng Việt Hoa là Thanh Sơn, cả hai trong vai vợ chồng.

Nữ diễn viên quen thuộc với khán giả qua nhiều vai diễn trong Cô gái nhà người ta, Trở về giữa yêu thương, Anh có phải đàn ông không, Nơi giấc mơ tìm về… Ngoài đời thường, Việt Hoa gắn bó với bạn trai cùng nghề - diễn viên Trọng Trí. Sau 7 năm bên nhau, cả hai sắp về chung một nhà trong đám cưới vào năm nay. Cùng nghe Việt Hoa tâm sự về vai diễn mới và kế hoạch tiệc cưới sắp tới.

Việt Hoa đóng vai vợ Thanh Sơn trong phim mới "Mình yêu nhau, bình yên thôi"

3 lần làm vợ trên phim, lần nào cũng gặp bất hạnh

- Những nhân vật chị đóng từ trước tới nay thường có số phận éo le, bất hạnh. Lần này cảm xúc của chị ra sao khi đóng vai một người vợ đang ly thân?

- Làm vợ 3 lần trên phim thì lần nào nhân vật của tôi cũng gặp bất hạnh. Tôi hay động viên mình rằng ở trên phim vậy chứ ngoài đời chắc hạnh phúc thôi.

- Theo chị cái khó của vai diễn lần này là gì?

- Tôi không muốn bất cứ nhân vật nào cũng giống nhau nên mình phải tìm tòi để tìm ra lối diễn mới. Khi xem phim, khán giả sẽ cảm nhận vai diễn lần này hoàn toàn khác với các cô vợ lần trước. Cô ấy độc lập cá tính mạnh mẽ nhưng cũng rất đáng yêu và luôn thích sống tự do. Mình nghĩ kịch bản cũng muốn khắc họa lại thực trạng giới trẻ ngày nay. Không phải vì họ sợ sống với bố mẹ chồng mà vì muốn có một cuộc sống riêng để có thể chu toàn chăm sóc cho gia đình nhỏ, không bị ai can thiệp, nhắc nhở. Họ muốn sống theo cách tư duy độc lập.

- Bản thân chị ngoài đời có giữ tư duy này?

- Ngoài đời tôi thích sống với bố mẹ chồng vì ông bà luôn ủng hộ, thông cảm cho tôi trong mọi công việc. Hiện tại tôi đi suốt ngày. Sau này khi kết hôn về ở cùng, bố mẹ có thể sẽ giúp mình trong nhiều việc. Tôi khác với Hân trong phim, không độc lập mạnh mẽ như cô ấy. Tôi thích chăm sóc gia đình nhiều hơn.

Việt Hoa chia sẻ ngoài đời thích sống cùng bố mẹ chồng

- Đóng cặp cùng Thanh Sơn, chị có e ngại?

- Trước đó tôi cũng đóng cặp với nhiều bạn diễn nam nên mình phân biệt được đây là công việc. Chồng tương lai của tôi làm trong nghề nên hiểu nhau, thông cảm cho nhau được. Chỉ cần nói trước với nhau nếu trong phim có cảnh tình cảm.

- Đóng vai vợ chồng với Thanh Sơn, cả hai có cảnh hôn rồi ngay sau đó là một cú tát. Cảnh quay này có phải diễn lại nhiều lần?

- May mắn là 1 đúp quay ăn ngay. Tôi luôn muốn những cảnh như thế mình phải làm tốt một cách nhanh nhất có thể, tránh trường hợp diễn lại nhiều lần. May mắn cảnh này chỉ cần quay 1 lần. Nếu phải quay lại nhiều lần sẽ bị chai cảm xúc, mình bị ngại. Khi bắt đầu on set (quay – PV), hai anh em mới bàn với nhau.

- Vậy với ông xã tương lai, chị có đặt ra quy tắc nào cho anh trong việc đóng cảnh tình cảm?

- Thật ra với tôi đơn giản lắm, chỉ cần cả 2 không ngoại tình.

- Bạn trai có ghen khi chị hay đóng cặp cùng nhiều bạn diễn nam điển trai?

- Anh ấy cùng nghề nên rất thông cảm với công việc của tôi.

- Có những nhận xét nói “Việt Hoa xinh đẹp, diễn hay nhưng mãi không nổi”. Chị nghĩ gì về câu nói này?

- Tôi xuất thân là một diễn viên kịch nói, hoạt động trên sân khấu nhiều hơn. Có cơ may tôi được đóng phim của VFC nên được làm một diễn viên đã là hạnh phúc bởi đó là niềm vui khi được làm điều mình mong muốn, đam mê. Sự nổi tiếng không thể đong đo trên thang điểm hay mức độ nào. Mình chỉ biết được làm nghề và có những khán giả nhớ tới mình.

“Chúng tôi chỉ có 1 nguyên tắc: Đó là không ngoại tình”

Việt Hoa và Trọng Trí cùng là đồng nghiệp, gắn bó bên nhau 7-8 năm

- Nguyên tắc của chị và bạn trai là gì khi đứng trước những tranh luận, mâu thuẫn?

- Sau mỗi tranh luận, tính tôi phải giải quyết luôn, không được chiến tranh lạnh. Đến bây giờ, cả hai đã đồng hành cùng nhau 7-8 năm. Tất nhiên sẽ có những lúc bất đồng, mâu thuẫn, điều đó không tránh được, vấn đề là mình giải quyết nó như thế nào. Khi đó, cả hai phải nói rõ để đối phương hiểu chứ không để qua ngày khác.

- Những lúc như vậy, chị có luôn ở thế được nhường?

- Cũng có đó, vì tôi hay mít ướt lắm, động tí là khóc, cũng không phải to tát đâu.

- Kế hoạch đám cưới của hai người như thế nào khi đã gắn bó bên nhau nhiều năm?

- Cả hai đều muốn tổ chức đám cưới sớm nhưng nhiều khi dự án phim tới, mình cứ bị cuốn theo công việc. Tôi cũng mong sau khi quay xong phim, khoảng cuối năm sẽ tổ chức. Chắc phải tới tháng 6-7 mới quay xong bộ phim lần này, sau đó tôi cần 1 khoảng thời gian để chuẩn bị cho đám cưới.

Từ trước tới giờ, tôi vẫn thích một tiệc cưới đơn giản, lịch sự và có thể tổ chức ngoài trời.

Việt Hoa hé lộ về đám cưới cuối năm nay, cô thích một tiệc cưới ngoài trời

- Sau khi kết hôn, nhiều ngôi sao sẽ dành phần lớn thời gian cho gia đình. Chị có nghĩ hôn nhân sẽ ảnh hưởng phần nào tới công việc diễn xuất?

- Anh và gia đình anh đều rất ủng hộ tôi. Cả hai đã gắn bó với nhau 7-8 năm rồi nên sau khi kết hôn vẫn vậy thôi, không thay đổi gì. Tôi muốn vừa có thể làm việc tốt vừa chăm lo được cho gia đình. Nếu có kế hoạch sinh con, mình sẽ phải tạm gác lại công việc trong một thời gian. Đến 1 lúc nào đó, mình cũng phải dành nhiều thời gian hơn để làm tốt 1 việc.

- Cả hai đã xây dựng kinh tế vững chắc để chuẩn bị cho cuộc sống tân hôn, như chuyện nhà cửa chẳng hạn?

- Cuối năm vừa rồi, tôi mở cửa hàng kinh doanh nhỏ về pet shop (chăm sóc thú cưng – PV). Tôi luôn muốn làm việc kể cả khi mình dành thời gian cho gia đình. Nếu tới lúc có em bé, chắc mình không tham gia phim được hay làm sân khấu nên đây như một cách tôi chuẩn bị về kinh tế. Thật ra nghề tay trái này xuất phát từ đam mê của tôi vì bản thân rất thích mèo.

- Nguyên tắc hôn nhân của cả hai đặt ra là gì?

- Chúng tôi chỉ có 1 nguyên tắc: Đó là không ngoại tình và điều gì cũng luôn phải công khai.

- Cám ơn chị về những chia sẻ!

Nguồn: [Link nguồn]