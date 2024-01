Mỹ nhân "Giày Thủy Tinh" nhan sắc 21 năm không đổi, U50 tái xuất đóng phim gây bất ngờ

Mới đây, Kim Hyun Joo được chú ý bởi sự trở lại ở bộ phim gốc Netflix Di sản kỳ bí. Hiện bộ phim đang nằm trong top 10 những chương trình truyền hình được xem nhiều nhất trên nền tảng Netflix. Bộ phim gây sốc bởi nội dung đen tối cùng những cú twist đáng sợ.

Phim xoay quanh cuộc tranh giành một khu nghĩa trang của hai người xa lạ. Dần dần thân phận bí ẩn của họ được gợi mở, khán giả phải rùng mình với những mối quan hệ tình ái phức tạp của những người... anh em ruột thịt.

Trong phim, Kim Hyun Joo đảm nhận vai nữ chính Yoon Seo Ha, người bất ngờ được thừa kế một nghĩa trang sau khi chú qua đời. Cô bị cuốn vào mớ hỗn độn phức tạp khi những án mạng bí ẩn xảy ra, một loại tà giáo thao túng tâm lý con người xuất hiện.

Đây là vai diễn tập trung vào tâm lý nhân vật, cô luôn xuất hiện trong trạng thái mệt mỏi, u ám, phải đối diện với quá nhiều sự thật đáng khinh sợ. Với hơn 20 năm làm nghề, nữ diễn viên không gặp khó khăn gì trong việc thể hiện vai diễn này.

Trên phim, Kim Hyun Joo không chỉ để mặt mộc mà còn khiến cho bản thân trông tơi tả, thảm hại, để trông già hơn hẳn so với ngoài đời thật.

Kim Hyun Joo trở thành một nữ diễn viên kỳ cựu với nhiều vai diễn xuất sắc trong các tác phẩm phim như:The Reason For My Living (1997), Ready, Go! (1997), I Love You!, I Love You! (1998)...

Năm 2002, Kim Hyun Joo đã khẳng định vị trí trong làng giải trí Hàn Quốc sau khi thể hiện một màn diễn xuất mạnh mẽ trong bộ phim Glass Slippers (Giày thuỷ tinh). Sau thành công của bộ phim, cô đã trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu của Kbiz.

Năm 2004, nữ diễn viên đã nhận được mức thù lao cao nhất trong lịch sử của Kbiz với 800 triệu won cho mỗi hợp đồng kéo dài một năm.

Kim Hyun Joo rất kín tiếng về đời tư. Mối tình đáng chú ý nhất của cô có lẽ là với nam diễn viên So Ji Sub. Họ bắt đầu hẹn hò khi cả hai còn là tân binh trong ngành và trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống.

Tuy nhiên, khi quyết định tiến xa gia đình hai bên đều phản đối và cuối cùng họ chia tay vào năm 2001 vì lý do lịch trình làm việc dày đặc.

Ở ngoài đời, dù đã 47 tuổi nhưng nhan sắc Kim Hyun Joo vẫn trẻ đẹp. Điều khác biệt duy nhất có lẽ là Kim Hyun Joo ở tuổi U50 là cô trở lên sắc sảo, khí chất, mang phong thái của người phụ nữ trưởng thành hơn.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]