Mỹ Linh, Võ Hạ Trâm cùng khán giả VTV chào năm mới 2024

Chương trình truyền hình đặc biệt chào đón năm mới 2024 “Việt Nam - Hành trình rạng rỡ” lên sóng VTV1 từ 22h ngày 31/12/2023 đến 00h30 ngày 1/1/2024. Chương trình quy tụ 5 MC nổi tiếng của Đài truyền hình Việt Nam: Hạnh Phúc, Sơn Lâm, Hoàng Trang, Hoàng Oanh, Thuỳ Linh, gặp gỡ khán giả tại 3 điểm cầu: Trường quay VTV, Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) và Thị trấn Hoàng hôn (Phú Quốc).

Mỹ Linh biểu diễn trong chương trình

Trong đó, phóng sự Vun đắp niềm tự hào Việt Nam tổng kết những thành tựu của Việt Nam trong năm 2023 ở nhiều lĩnh vực khác nhau: kinh tế, xã hội, công nghệ, thể thao, du lịch... Năm vừa qua, Việt Nam là điểm đến của các ngôi sao đẳng cấp quốc tế như Christina, Charlie Puth, Black Pink, Marron 5, KennyG, Katty Perry…

Phóng sự Hành trình phát triển bền vững nhìn lại xu hướng chủ đạo của năm 2023 của người Việt Nam là hướng đến lối sống xanh, tìm về thiên nhiên, trồng cây phủ xanh rừng, bảo vệ môi trường tạo nên cuộc sống lành mạnh...

Phóng sự Hành trình về với cội nguồn theo chân nhiếp ảnh gia Ngô Trần Hải An (travel blogger) - một nhân vật truyền cảm hứng cho giới trẻ với hơn 20 năm theo đuổi đam mê du lịch, đi qua 40 nước trên thế giới - trở về Tây Ninh, kết nối tâm linh - cội nguồn - văn hóa.

Phóng sự Hành trình vươn xa nhìn lại năm 2023 nhiều dấn ấn đầy tự hào của Việt Nam trong lĩnh vực ngoại giao - kết nối văn hóa.

“Việt Nam - Hành trình rạng rỡ” lan tỏa tinh thần tích cực hứng khởi chào năm mới

Phóng sự Việt Nam - Hành trình rạng rỡ là chùm chia sẻ ngắn của nhân vật thuộc các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể thao và khoa học công nghệ như: nhà phát minh công nghệ nano Lại Nam Hải, VĐV Nguyễn Thị Oanh sắp tới Pháp dự thi Olympic 2024, nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, Hoàng Hoa Trung với các dự án thiện nguyện…

Chương trình cũng cập nhật không khí đón Tết ở Úc/ New Zealand - một trong những quốc gia đầu tiên đón năm mới 2024. Bên cạnh những màn pháo hoa rực rỡ là hình ảnh một số quốc gia đang chuẩn bị sẵn sàng chào đón năm mới như Mỹ, Anh, Bỉ…

Cùng với đó, “Việt Nam - Hành trình rạng rỡ” cũng quy tụ dàn nghệ sĩ hùng hậu như: Mỹ Linh, Tùng Dương, Hồ Trung Dũng, Lưu Hương Giang, Quốc Thiên, Võ Hạ Trâm, Oplus, Hà Lê, Lân Nhã, Nguyên Hà, Trọng Hiếu, Hứa Kim Tuyền, Hà An Huy, Phạm Anh Duy, Trần Tùng Anh, MLee, Hương Ly, Lê Minh Ngọc (Sao Mai), Rapper Dr Peem… gửi tới khán giả những tiết mục ca nhạc đặc sắc.

Ca sĩ Tùng Dương cùng khán giả chào đón năm mới

Chương trình đan xen những ca khúc gợi không khí sôi động, năng lượng tươi mới cùng những bài hát về gia đình, tuổi thơ, những điều thân thuộc nhưng quý giá mà mỗi người cần trân trọng. Đó là Lời yêu thương qua phần thể hiện của ca sĩ Hồ Trung Dũng, Lân Nhã với Chiều Xuân, Nguyên Hà với Bình minh rực rỡ, Hứa Kim Tuyền với Mùi tổ ấm, Hà Lê với I will call it love, Quốc Thiên với Năm qua đã làm gì, Lưu Hương Giang với Get high, Một vòng Việt Nam qua phần thể hiện của Tùng Dương…

Dám khác biệt với phần biểu diễn Trọng Hiếu kết hợp cùng nghệ sĩ đàn tranh Âu Thị Hà Anh; Diva Mỹ Linh có sự kết hợp với Rapper Dr Peem trong tiết mục Đợi những ngày Xuân pha trộn giữa âm nhạc cổ điển phương Tây và âm nhạc hiện đại; Nơi bình minh đầy nắng với đội hình chị Đẹp: Lưu Hương Giang, Mlee, Hương Ly, Hoàng Oanh… là sự kết hợp đặc biệt, đem tới những khoảnh khắc đáng nhớ cho khán giả.

Một số hình ảnh nghệ sĩ biểu diễn tại chương trình:

Lân Nhã với Chiều Xuân

Nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm

Hứa Kim Tuyền hát "Mùi tổ ấm"

Hà Lê với I will call it love

Trọng Hiếu thể hiện "Dám khác biệt"

Quốc Thiên với "Năm qua đã làm gì"

Các nghệ sĩ đã mang tới những tiết mục đặc sắc chào đón năm mới

