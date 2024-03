Khởi My bất ngờ bị VTV 'nhắc tên' vì ồn ào 'khán giả đòi lại tiền đã ủng hộ'

Mới đây, bản tin Chuyển động 24h có tiêu đề “Livestream kiếm tiền: Cơ hội và rủi ro” lên sóng VTV, thu hút sự chú ý của khán giả xem đài.

Theo đó, BTV Sơn Lâm mở đầu với lời giới thiệu: “Livestream đang tạo ra cơ hội kiếm tiền tuyệt vời cho những nhà sáng tạo nội dung hay còn gọi là streamer, với những con số thu nhập có thể lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi tháng, thậm chí là hơn thế”.

Bản tin Chuyển động 24h nói về chủ đề Livestream kiếm tiền.

Sau đó, bản tin đưa hình ảnh các hiện tượng mạng nổi tiếng thời gian gần đây. Những streamer này tiết lộ chỉ tính riêng phần quà nhận được từ khán giả đã tầm khoảng 15 - 20 triệu đồng/tháng, chưa kể mức lương cứng từ các nền tảng livestream. Theo BTV Sơn Lâm, có trường hợp nhận tiền với con số cao hơn rất nhiều.

“Theo qui định của pháp luật hiện nay, khoản tiền này được xem là quà tặng không phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng. Do đó hiện vẫn chưa có qui định tính thuế thu nhập cá nhân cho nó. Nhưng cũng vì là khoản ủng hộ tự nguyện, không có ràng buộc nên cũng không thiếu tình huống dở khó dở cười xảy ra với các nhà sáng tạo nội dung”, MC Chuyển động 24h chia sẻ.

BTV Sơn Lâm nói thêm: “Tại Việt Nam, phải kể đến trường hợp của một nữ ca sĩ nổi tiếng, đầu tiên hiếm hoi của showbiz Việt chuyển hướng sang con đường streamer. Ngay từ những ngày đầu, cô đã gặp phải lùm xùm không đáng có. Một fan hâm mộ đã ủng hộ cho cô 4 lần, tổng cộng là 33.500 ngôi sao, tương đương 7,7 triệu đồng. Tuy nhiên không hiểu lý do vì sao người này lại đòi lại tiền”.

Bản tin nêu trường hợp một streamer bị fan đòi quà.

Dù ảnh được làm mờ nhưng khán giả vẫn có thể nhận ra đó là nữ ca sĩ Khởi My. Trước đó, giọng ca Vì sao cũng từng chia sẻ câu chuyện này trên mạng xã hội. Cô cho biết vị khán giả này còn yêu cầu cô trả lại số tiền nhiều hơn số sao mà cô nhận được, đó là 10 triệu đồng. Vì thế giọng ca 9X bày tỏ thắc mắc trên Fanpage 10 triệu người theo dõi của mình. Khởi My khẳng định bản thân đã trả lại số tiền cô nhận được cho người này.

MC Chuyển động 24h tổng kết: “Việc ủng hộ tiền này là tự nguyện nên người nhận có thể từ chối trả lại. Nhưng đây cũng là những lùm xùm tiêu cực mà tôi tin rằng chẳng ai muốn gặp phải”.

Anh diễn giải thêm, dù là nghề nào cũng không tránh khỏi những mặt tối không mong muốn. Quan trọng là cá nhân đó luôn hướng đến hình ảnh tích cực, lan truyền thông điệp tốt đẹp cho xã hội thì sẽ luôn được chào đón và ủng hộ.

Khởi My từng rời showbiz làm streamer và hiện tại quay trở lại.

Khởi My sinh năm 1990, sở hữu loạt hit đình đám như Vì sao, Người yêu cũ, Gửi cho anh... Sau khi lấy Kelvin Khánh, nữ ca sĩ không hoạt động showbiz mà chuyển sang làm streamer game trên các nền tảng mạng xã hội. Năm 2023, sau 6 năm ở ẩn, cô tái xuất với gameshow Ca sĩ mặt nạ mùa 2 và chiếm tình cảm của đông đảo khán giả.

Ca sĩ sinh năm 1990 bắt đầu nhận show biểu diễn trở lại. Ở các đêm nhạc, cô thể hiện loạt hit quen thuộc, giữ được phong độ về giọng hát, phong cách biểu diễn. “So với thời kỳ chạy show liên tục, giọng hát của Khởi My ở thời điểm hiện tại không có gì khác biệt. Vẫn chất giọng nhẹ nhàng, da diết cùng cách xử lý ca khúc tinh tế khiến những ký ức thanh xuân của khán giả như được sống lại, mong chị sẽ trở lại hoạt động ca hát mạnh mẽ hơn”, một khán giả bình luận.

Tuy nhiên, không ít khán giả lại cho rằng nữ ca sĩ tái xuất làng giải trí sau nhiều năm là do “hết tiền nạp game”. Về điều này, Khởi My thẳng thắn bày tỏ quan điểm: “Đó ở nhà chơi game thì hỏi sao Khởi My không đi hát, rồi tới lúc người ta đi hát thì bảo hết tiền nạp game hả? Sao lúc trước mọi người không nói vậy đi…”. Đáp trả theo cách hài hước của nữ ca sĩ khiến mọi người bật cười, để lại biểu tượng like (thích) để bày tỏ sự đồng tình.

Chia sẻ lý do hạn chế đi hát sau khi lập gia đình, Khởi My từng bày tỏ: “Từ nhỏ đến lớn, tôi đã ráng đi làm kiếm tiền để có thể có được một gia đình hạnh phúc. Vậy thì tại sao khi tôi đã có gia đình rồi, tôi lại bỏ nó để đi kiếm tiền lại. Mục tiêu cuối cùng của tôi đó chính là tình yêu và hạnh phúc chứ không phải tiền tài hay vật chất”.

