Kết quả giải Grammy 2024: Jay Z bất bình về giải album của năm vì Beyonce

Kết quả một số hạng mục tại Grammy 2024: Album của năm: Bài hát của năm: What Was I Made For? (Billie Eilish) Ghi âm của năm / Nhà sản xuất của năm: Jack Antonoff Nhạc sĩ của năm: Theron Thomas Ảnh hưởng toàn cầu: Jay Z Nghệ sĩ mới xuất sắc: Trình diễn nhóm hoặc bộ đôi nhạc pop xuất sắc: SZA ft.Phoebe Bridgers (Ghost in the Machine) Album giọng pop hay nhất: Midnight (Taylor Swift) Màn trình diễn solo nhạc pop xuất sắc nhất: Miley Cyrus (Flowers) Bản thu âm Dance/Electric xuất sắc: Album Dance/Nhạc điện tử hay nhất: Album Rap hay nhất: Michael (Killer Mike) Trình diễn Rap xuất sắc nhất: Scientists & Engineers (Killer Mike ft. André 3000) Album nhạc Alternative hay nhất: The Record (Boygenius) Màn trình diễn R&B truyền thống hay nhất: ICU (Coco Jones) Ca khúc R&B hay nhất: Snooze (SZA) Album R&B hay nhất: Jaguar II (Victoria Monét) Trình diễn đơn ca nhạc đồng quê xuất sắc nhất: White Horse (Chris Stapleton) Trình diễn nhóm hoặc bộ đôi nhạc đồng quê xuất sắc nhất: Album nhạc đồng quê hay nhất: Bell Bottom Country (Lainey Wilson) Album nhạc Urbana hay nhất: Mañana Será Bonito (Karol G) Album Rock hay nhất: This Is Why (Paramore) Trình diễn Rock xuất sắc nhất: Not Strong Enough (Boygenius)