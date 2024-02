Hai thế hệ tuổi Rồng "thay ca" khuấy đảo nhạc Việt

Lứa rồng 1988 khuấy đảo với teep pop

Khoảng thời gian 2007 - 2012 là giai đoạn bão hoà của thị trường nhạc Việt, khán giả đa phần bắt đầu ở nhà xem nhạc số. Khi đó, nếu nghệ sĩ không mạnh về tài chính và có công ty hỗ trợ, định hướng đều phải tích cực tự kiếm tiền để làm sản phẩm và không có quyền lựa chọn sân khấu. Chỉ cần ở đâu có thể hát là họ xuất hiện, tích cóp chi phí để làm album đầu tay, không kể là sân khấu lớn hay hội chợ nhỏ.

Những nhân tố tuổi Rồng nổi bật của thế hệ 1988.

Ngô Kiến Huy, Khổng Tú Quỳnh, Noo Phước Thịnh,... khiến cả một thế hệ cuối 8x, đầu 9x mê mẩn với những bản nhạc teen pop dễ nghe, dễ thuộc. Từng có một thời gian dài, khán giả Việt say mê “công chúa bong bóng” Bảo Thy, “hoàng tử sơn ca” Quang Vinh.

Xét rộng ra ở bình diện thế giới, khán giả lúc đó chứng kiến sự lớn dậy mạnh mẽ của những ngôi sao nhạc "teen". Họ "làm mưa làm gió" thế giới với những bản hit đầy năng lượng. Thị phần âm nhạc thế giới là sự chia sẻ giữa những cái tên Justin Bieber, Taylor Swift, Selena Gomez...

Lúc này, họ là những người trẻ trung và đắt show nhất. Ngô Kiến Huy với một loạt bản hit như: Giả Vờ Yêu, Mưa Sao Băng hay Nghi Ngờ liên tục xuất hiện trên các sân khấu, chương trình lớn. Noo Phước Thịnh cũng chứng minh được thực lực và tạo dựng được thương hiệu cá nhân trong làng giải trí. Ca sĩ này còn được mệnh danh là "hoàng tử Vpop" khi thể hiện sự nỗ lực trong việc thay đổi hình ảnh lẫn phong cách.

Đông Nhi là cái tên nổi sau nhưng mạnh mẽ nhất của lứa ca sĩ thuộc tuổi Mậu Thìn.

Đông Nhi - người bạn đồng niên của hai cái tên trên - chỉ là một cái tên mới nổi trong dàn ca sĩ trẻ lúc bấy giờ. Thành công đầu tiên của Đông Nhi phải kể đến album đầu tay The First Step phát hành vào tháng 9/2010. 10 ca khúc trong album do ca sĩ này tự sáng tác.

The First Step đoạt giải "Album được khán giả bình chọn nhiều nhất" tại chương trình Album Vàng của HTV, lọt top 10 album của năm tại Zing Music Award. Hoàng Thùy Linh lúc này thậm chí còn chưa đi hát, đang chìm trong những khủng hoảng đời tư.

Nhìn tổng thể, lứa nghệ sĩ thuộc tuổi Mậu Thìn đều đã ghi được ít nhiều những dấu ấn của mình lên làng nhạc Việt. Hơn 10 năm bôn ba khắp các sân khấu ca nhạc trong và ngoài nước, những cái tên như Đông Nhi, Noo Phước Thịnh chưa bao giờ ngừng "hot". Những show diễn có mặt của các ca sĩ này cũng giúp các bầu show xoa tay hài lòng vì dễ dàng bán sạch vé.

Đông Nhi hay Hoàng Thùy Linh cũng có cho mình những concert lớn, thu hút hàng chục ngàn khán giả. Đó là ước mơ của nhiều ca sĩ khi bắt đầu đi hát, dù chỉ là một lần.

Lứa 2000 có những ca sĩ kiêm sáng tác đình đám

Người thành công sớm nhất trong lứa nghệ sĩ sinh năm 2000 chắc chắn là AMEE. Chính thức xuất hiện từ 2019 với Anh Nhà Ở Đâu Thế, chỉ cần hơn một năm hoạt động nghệ thuật, ca sĩ này đã trở thành một trong những giọng ca xu hướng thu hút của Vpop.

AMEE độc chiếm danh xưng "công chúa Vpop".

Giữa thị trường bão hoà với những bản ballad não nề, AMEE và ekip mang đến không khí trong trẻo mới lạ, từ phong cách âm nhạc cho đến giọng hát. Ca sĩ gốc Hà Nội cũng gợi nhiều cho khán giả nhớ về những Bảo Thy, Lương Bích Hữu hay Khởi My một thời.

Xuyên suốt 4 năm hoạt động, AMEE là ngôi sao trẻ đắt show quảng cáo nhất. Có cảm giác ca sĩ này hát gì cũng thành hit, kể cả những ca khúc quảng cáo như Em Bé, Tình Bạn Diệu Kỳ hay Hai Mươi Hai.

Một người bạn cùng công ty của AMEE vừa trở lại nhạc Việt sau giai đoạn thực hiện nghĩa vụ quân sự là GREY D cũng thu hút sự quan tâm. Bài hát ra mắt mang tên Vài Câu Nói Có Khiến Người Thay Đổi giúp cựu thành viên MONSTAR thu hút sự quan tâm của khán giả đại chúng.

Nam ca sĩ này từng là nghệ sĩ Việt có nhiều lượt streaming hằng tháng nhất. Những con số không biết nói dối. Chỉ 2 năm sau khi debut solo, GREY D đã nằm trong top những nghệ sĩ thuộc thế Z nổi bật. Việc tự hát những ca khúc do mình tự sáng tác giúp ca sĩ sinh năm 2000 chạm đến nhiều khán giả.

Hai gương mặt đình đám của lứa sinh năm 2000.

Điều tương tự xuất hiện với những nhân tố như tlinh, WXRDIE hay Long Nón Lá. Việc có thể tự biểu diễn những sản phẩm của mình giúp màu sắc của lứa Canh Thìn được tô đậm dần qua ngày tháng. Dù tạo nhiều tranh cãi, không thể phủ nhận những nhân tố này có tài năng vượt trội, thậm chí có thể gọi là "chưa từng có" của nhạc Việt trong hàng chục năm qua.

Em trai của Sơn Tùng M-TP là MONO cũng ra mắt làng nhạc với một album tự sáng tác. Mới đây, ca sĩ gốc Thái Bình cũng cho ra mắt EP ĐẸP và thu hút sự quan tâm lớn của khán giả đại chúng. Hit hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố và đánh giá của mỗi người, nhưng không thể phủ nhận những cái tên như tlinh, MONO, GREY D hay WXRDIE đang dần trở thành một thế hệ thần tượng mới của khán giả hiện tại.

Hai lứa nghệ sĩ tuổi rồng đang "thay phiên" nhau đảm nhận vai trò dẫn dắt sân khấu ca nhạc Việt. Đây là tín hiệu cho thấy "mùa chuyển giao" đã gần hoàn tất, đặc biệt là khi nhìn vào những lễ trao giải với sự xuất hiện ngày càng rõ nét hơn của thế hệ gen Z.

