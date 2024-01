Hai diễn viên nhí xinh như thiên thần hot nhất giờ vàng VTV "Chúng ta của 8 năm sau"

Quỳnh Anh (Dương hồi bé)

Trong phim, vào vai Dương ngày nhỏ, Nga Quỳnh đã có nhiều phân đoạn diễn xuất rất cảm động và chạm đến trái tim người xem. Dương là cô bé từ nhỏ đã rất hiểu chuyện. Dù biết bố không ở nhà, không chăm sóc và quan tâm đến hai mẹ con nhưng cô bé không hề oán trách mà vẫn thiết tha mong được gặp bố. Khi có kết quả tốt trong kỳ thi, Dương bộc bạch tâm sự với mẹ là mong được lên với bố.

Dù không xuất hiện nhiều nhưng phân đoạn Dương (Nga Quỳnh) theo mẹ lên thành phố gặp bố đẻ và đau khổ khi đứng từ xa chứng kiến cảnh mẹ bị bố hắt hủi - đã khiến nhiều khán giả không cầm được nước mắt.

Nga Quỳnh hiện là học sinh tiểu học tại Hà Nội. Ngoài đóng phim, bé còn làm người mẫu nhí, đóng clip quảng cáo... Cô bé sở hữu gương mặt xinh xắn với má lúm đồng tiền đáng yêu.

Không có nhiều đất diễn nhưng ngoại hình xinh như thiên thần và diễn xuất tinh tế của Nga Quỳnh đã thực sự chinh phục được khán giả, góp phần làm nên thành công cho phần 1 của bộ phim.

Bé Cam (An Nhiên) - con của Tùng (Bê Trần) và Nguyệt (Quỳnh Kool)

An Nhiên (nickname Cherry) tên đầy đủ là Nguyễn Hoàng An Nhiên, sinh năm 2018. Cô bé là gương mặt diễn viên nhí chẳng còn xa lạ với khán giả truyền hình. An Nhiên sở hữu đôi mắt tròn xoe, đen láy cùng mái tóc đen dài và làn da trắng sứ như búp bê.

Dù mới 6 tuổi cô bé đã tham gia rất nhiều bộ phim giờ vàng đình đám của VTV như Đừng làm mẹ cáu, Hương vị tình thân, Anh có phải đàn ông không, Thương ngày nắng về, Đấu trí...

Năm 5 tuổi khi tham gia Đừng làm mẹ cáu, trước câu hỏi rằng vẫn đang học đánh vần mà vì sao có thể nhớ hết lời thoại dài trong phim, An Nhiên cho biết nếu cô bé quên sẽ được các cô chú cho nói lại, từ nào không biết, con nhờ các cô dạy lại cho mình.

Trước khi đóng phim, An Nhiên đã "phủ sóng" khắp các show diễn thời trang trẻ em, cô bé được tham gia trình diễn tại show diễn lớn và nổi bật của NTK Đỗ Mạnh Cường, Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam...

Nhờ tính cách đáng yêu, dễ thương nhưng hiểu biết và chững chạc như "bà cụ non", An Nhiên được rất nhiều các cô chú diễn viên yêu mến suốt quãng thời gian đóng phim. Mẹ của An Nhiên vẫn luôn sắp xếp lịch trình phù hợp để con vừa hoàn thành việc học mà vẫn tham gia nghệ thuật đúng như niềm đam mê của con.

