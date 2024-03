"Điệp viên 007" bị phạt vì "xâm nhập vùng cấm"

"Điệp viên 007" Pierce Brosnan từng được tạp chí People bình chọn là "người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh".

Mới đây, trang The Guardian đưa tin nam diễn viên 71 tuổi đã bị một tòa án tại Wyoming phạt tiền vì cáo buộc tiếp cận quá gần khu vực "vùng cấm". Đó là một con đường mòn thuộc Công viên quốc gia Yellowstone (Mỹ). Pierce Brosnan bị phạt 500 USD và yêu cầu phải thanh toán 1.000 USD cho Quỹ Địa chất Yellowstone Forever. Toàn bộ số tiền này phải được nộp trước tháng 4/2024.

Trích dẫn từ tài liệu tòa án cho biết, diễn viên Tomorrow Never Dies đã đăng tải những bức ảnh lên tài khoản Instagram của mình, kèm dòng chú thích: "Đứng trên một địa điểm nhiệt đới của Công viên quốc gia Yellowstone - Mammoth Hot Springs".

Các suối nước nóng ở đây có nhiệt độ cao, có thể gây nguy hiểm cho du khách. Theo thống kê, nhiều du khách bị bỏng nặng mỗi năm vì đã ngó lơ các cảnh báo và cố tình đi vào các khu vực cấm trong Công viên quốc gia. Những người bị bắt quả tang xâm nhập trái phép vào khu vực cấm này sẽ phải chịu mức phạt tiền nặng đến 5.000 USD, thậm chí là bị kết án tù 6 tháng.

Nam diễn viên 71 tuổi thừa nhận sai phạm.

Trước dư luận ồn ào, Pierce Brosnan đã lên tiếng công khai xin lỗi và thừa nhận mình đã "phạm sai lầm bốc đồng". "Tôi không thấy biển báo cấm xâm phạm. Tôi vô cùng hối hận về hành vi vi phạm của mình, và gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả mọi người vì đã xâm phạm khu vực nhạy cảm này", tài tử người Ireland bày tỏ.

Ông cũng thêm vào hashtag #StayOnThePath (không bước ra khỏi đường quy định - PV). Đại diện của nam diễn viên từ chối bình luận thêm về án phạt này.

Pierce Brosnan thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc hạnh phúc bên bà xã.

Pierce Brosnan sinh năm 1953, là nam tài tử nổi tiếng thế giới từng gây tiếng vang khi đóng vai James Bond trước khi tài tử Daniel Craig thay thế ông từ năm 2004. Song song với Điệp viên 007, Brosnan cũng đóng nhiều vai điệp viên Anh Quốc khác như Dante’s Peak (1997), The Thomas Crown Affair (1999) và The Tailor of Panama(2001). Những bộ phim này giúp tài tử mắt xanh để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ.

Về đời tư, Pierce Brosnan đang sống cùng với người vợ thứ hai của mình - cựu nhà báo Keely Shaye Smith ở Kauai, Hawaii. Hai người kết hôn năm 2001, có hai con trai Dylan Brosnan (26 tuổi) và Paris Brosnan (22 tuổi).

