Đêm liveshow 2 của "Vietnam Idol": Thí sinh chọn bài sai, hát chênh phô

Tối ngày 16/9, đêm liveshow 2 của Vietnam Idol (Thần tượng âm nhạc Việt Nam thế hệ mới) được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV3. Top 10 thí sinh của chương trình đã mang đến những tiết mục với chủ đề Năm sinh và những khoảnh khắc đáng nhớ. Không như kỳ vọng, đêm liveshow 2 của Vietnam Idol tiếp tục bị khán giả đánh giá nhàm chán, gây tranh cãi vì chất lượng thí sinh.

Liveshow 2 của Vietnam Idol tiếp tục là một đêm nhạc "chán".

Điểm sáng trong đêm liveshow 2 là Hà Minh và ca khúc Xin hãy thứ tha. Thí sinh này tiếp tục chứng minh được màu sắc và tư duy âm nhạc riêng biệt. Làm mới bản hit đình đám của Hồ Ngọc Hà, Hà Minh không bị đi vào lối mòn, hát live ổn định kết hợp cùng vũ đạo. Đặc biệt là màn "flexing" hát khi nằm ngửa trên sân khấu gây ấn tượng mạnh.

Hà Minh "cứu" liveshow 2 Vietnam Idol khỏi cảnh "buồn ngủ".

Trong đêm liveshow 2, Lâm Phúc, Lamoon và Xuân Định có màn lội ngược dòng khi hạn chế được những lỗi sai trước đó. Thí sinh Xuân Định với ca khúc Người ta nói, phát huy được thế mạnh màu giọng "tự sự" cùng việc sáng tạo thêm đoạn rap "nịnh" giám khảo, ê-kíp chương trình, khán giả cũng được xem là một cách làm mới.

Hà An Huy - Pia Linh có bước lùi vì sai lầm trong việc chọn và xử lý bài hát. Khán giả cho rằng giọng giả thanh của Hà An Huy không phù hợp với ca khúc ballad Trăng dưới chân mình. Pia Linh chọn ca khúc Nếu như anh đến và được chính chủ là Văn Mai Hương kỳ vọng sẽ tạo nên bản hit mới. Vì sai lầm khi xử lý bài hát quá thấp so với tông giọng, tiết mục của Pia Linh đã không thành công.

Hà An Huy và Pia Linh mắc sai lầm khi chọn bài hát.

"Chênh phô, nhàm chán, lạm dụng nốt cao và rap" là những điều được nhiều khán giả miêu tả về các tiết mục của những thí sinh còn lại. Đã đến top 10 chung cuộc, nhưng Thu Thủy Annie khiến khán giả thất vọng vì hát live chênh phô, chọn dòng nhạc sôi động nhưng vũ đạo thiếu điểm nhấn.



Thu Thủy Annie đã quá may mắn khi vào đến top 10 chung cuộc?

Lê Khoa là thí sinh bị loại ở đêm liveshow 2 Vietnam Idol. Ở vòng thi này, nam thí sinh được nhận xét đã hát rõ lời hơn, nhưng "vẫn luẩn quẩn chưa tìm ra màu sắc âm nhạc của riêng mình". Trước đó trong đêm liveshow 1, Lê Khoa bị ca sĩ Siu Black nhận xét thẳng mặt là: "Thực sự tôi không nghe bạn hát gì vì bạn hát không rõ chữ. Nhưng tôi thích phong cách của bạn".

Lê Khoa bị loại sau vòng liveshow 1 đã hát không rõ lời.

Hơn 2/3 chặng đường qua đi, nhưng các thí sinh Vietnam Idol vẫn bị khán giả đặt dấu hỏi về kỹ năng, vẫn chưa có cái tên thật sự nổi bật ở mùa thi này.

