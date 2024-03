Dấu ấn từ Việt Nam tại lễ trao giải Oscar lần thứ 96

Oscar luôn là một trong những sự kiện danh giá, nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả toàn cầu. Vừa qua, nhiều ngôi sao nổi tiếng quốc tế như Ariana Grande, Awkwafina, Eugenia Kuzmina, Nicole Kang,... đã chọn trang phục từ các nhà thiết kế Việt Nam để tham dự lễ trao giải lần thứ 96.

Các sao quốc tế diện trang phục của các thương hiệu Việt Nam sải bước ở lễ trao giải Oscar.

Diễn viên Awkwafina chọn diện chiếc váy sequin dáng bất đối xứng của nhà thiết kế Nguyễn Công Trí. So với bản gốc, ê-kíp của ngôi sao gốc Á đã chỉnh sửa phần cổ, giúp cô thêm hài hòa hơn khi diện trang phục.

Awkwafina tên thật của cô là Nora Lum (hay Lâm Gia Trân). Nữ diễn viên có bố là người Mỹ gốc Hoa, mẹ là người Mỹ gốc Hàn.

Trước khi diễn xuất, cô từng là rapper và nhà sản xuất âm nhạc. Awkwafina tạo tiếng vang khi tham gia phim The Farewell (Lời Từ Biệt), giành giải Nữ chính xuất sắc nhất tại Quả cầu vàng.

Ngôi sao gốc Á diện trang phục của Nguyễn Công Trí.

Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa cũng được dàn mỹ nhân nổi tiếng như Nicole Kang, Model Roz, Eugenia Kuzmina, Yovanna Ventura, Alix Angelis và Ashley Versher "chọn mặt gửi vàng" để thực hiện loạt trang phục tham dự Oscar. Các thiết kế của anh nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả bởi sự đa dạng, không kém những nhà mốt nổi tiếng quốc tế.

Dàn sao diện trang phục của Lê Thanh Hòa tại thảm đỏ.

Gần đây, Ariana Grande cũng tin chọn một thiết kế đến từ Việt Nam để quảng bá album mới. Giọng ca Positions khoe nhan sắc trẻ trung trong chiếc váy tối giản, đính cườm hoạ tiết hoa trà tinh tế và kì công. Nhà thiết kế Trần Hùng cho biết anh đã thực hiện trang phục theo số đo của Ariana Grande khi nhận được lời đề nghị từ phía stylist của nữ ca sĩ vào tháng 1/2024.

Nhà thiết kế Trần Hùng chia sẻ: “Việc nữ ca sĩ Ariana Grande - một nghệ sĩ nổi tiếng toàn cầu, có gu thời trang ấn tượng và rất kỹ tính trong phong cách, được rất nhiều nhà mốt hàng đầu thế giới săn đón, yêu thích và lựa chọn một thiết kế nguyên bản của thương hiệu là một điều vô cùng đặc biệt, may mắn và hạnh phúc đối với cá nhân nhà thiết kế Trần Hùng nói riêng cũng như thương hiệu đến từ Việt Nam nói chung".

Nữ ca sĩ Ariana Grande được mệnh danh là "tiểu diva" của làng nhạc thế giới. Vừa qua, cô trở lại đường đua âm nhạc với album phòng thu thứ 7 Eternal Sunshine cùng MV ca khúc We Can’t Be Friends (Wait For Your Love). Đây là dấu mốc trở lại của nữ ca sĩ sau 4 năm vắng bóng và loạt ồn ào ly hôn chồng cũ.

Ariana Grande diện chiếc váy họa tiết hoa trà của Trần Hùng quảng bá album mới.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]