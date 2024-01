Danh tính "chị đẹp" thay thế Huyền Baby ở Chị Đẹp Đạp Gió 2023

Những ngày qua, Huyền Baby trở thành gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Sau phần trình diễn Hoa Nở Không Màu, người đẹp này được được ban cố vấn chương trình khen phong độ ổn định với giọng hát, kỹ năng nhảy tốt, ngoại hình đẹp.

Điều này nghiễm nhiên giúp cô trở thành nhân tố sáng giá nhất nhì cho hành trình tạo lập nhóm nhạc 7 người của Chị Đẹp Đạp Gió 2023. Đặng Ngọc Huyền vốn là hot girl đình đám ở Hà Nội. Cô từng có thời hoạt động trong nhóm nhạc B.Sily cùng Hạnh Sino và Emily.

Việc Huyền Baby bùng nổ trở lại sau hơn 10 năm vắng mặt khiến khán giả phấn khích. Người đẹp này tâm sự nửa đùa, nửa thật rằng, tham gia show Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 để khán giả nhớ tới cô là ai.

Huyền Baby trong tiết mục ở công diễn 5.

Tuy vậy, Huyền Baby là người duy nhất bị loại ở hai đội ứng cử viên vô địch. Người sẽ thay thế cô là Nguyên Hà - nhân tố từng bị loại ngay sau công diễn đầu tiên. Cũng theo nguồn tin này, Nguyên Hà sẽ trình diễn tiết mục Đường Cong cùng 2 người còn lại là Trang Pháp (đội Thu Phương) và Phương Vy (đội MLee).

Phương Vy vốn là cái tên nhiều lần "đội sổ" ở mùa giải năm nay, nên việc Nguyên Hà xét điểm với quán quân Vietnam Idol mùa đầu tiên là điều dễ hiểu. Nhờ được khán giả ủng hộ nhiều, Nguyên Hà được cho là sẽ tạo ra cú sốc bình chọn chưa bao giờ có ở Chị Đẹp Đạp Gió 2023.

Trước thông tin này, khán giả bày tỏ sự bức xúc. Nhiều người cho rằng chương trình sắp xếp kết quả, cài cắm drama. Việc Huyền Baby được tung hô xong bị loại ngay trước thềm vòng đấu cuối cùng là điều khó có thể chấp nhận với khán giả đại chúng vốn đang bắt đầu dành sự yêu mến cho người đẹp này.

Người dùng C.N bình luận: "Huyền Baby bị loại đúng là trò hề của Chị Đẹp Đạp Gió. Chương trình giờ coi như mất uy tín trong mắt tất cả khán giả, ai thắng thua cũng chẳng còn quan trọng".

Huyền Baby phải ra về sau Công diễn 5.

Sau khi tập này lên sóng, Huyền Baby cũng đăng tải bài viết dài để nói lời chia tay chương trình sau nửa năm tập luyện, quay hình cùng 29 "chị đẹp" với "rất nhiều niềm vui, tình bạn, tình chị em, sự trưởng thành và khám phá chính mình".

Cô tâm sự trên trang cá nhân: "Khi phải dừng bước, dù đôi lúc bản thân cũng có chút tiếc nuối, nhưng với tôi, hành trình tại Chị đẹp đã rất hạnh phúc, nên tôi muốn khép lại nó bằng nụ cười hơn là nước mắt".

Sau khi Huyền Baby bị loại, mạng xã hội rộ lên tin đồn người đẹp này có những mâu thuẫn với ban tổ chức vì vấn đề fan. Một tài khoản tung tin: "Ở Công diễn 3, fan của Huyền Baby tràn vào quá đông. Sau khi chương trình phát hiện, BTC nghi ngờ Huyền Baby có thể thuê fan vào. Điều này dẫn đến việc 2 bên xảy ra tranh cãi khi quay xong Công diễn 3.

Chương trình có lẽ không cho fan Huyền Baby vào trong và Huyền Baby đã đứng ra giúp đỡ FC nên có thể do đó chương trình ghim chuyện này... Đáng lẽ Huyền Baby bị cho loại vào Công diễn 3 nhưng do fan hiện trường đông quá, nếu cho out sẽ bị lộ. Công 4 team có Huyền Baby chiến thắng nên không thể loại. Đến Công 5, có lẽ chương trình đã có cớ ép Huyền Baby out".

Nguyên Hà là người trực tiếp loại Huyền Baby.

Trong nhóm hồi sinh, tối đa 3 chị đẹp trong nhóm Hồi sinh có thể thay thế vị trí của các thành viên trong nhóm Ứng cử viên quán quân thua cuộc.

Cụ thể, luật Hồi sinh sẽ được công bố chi tiết tại sân khấu Công diễn 5. Danh sách các chị đẹp trong nhóm Hồi sinh, gồm: Quỳnh Nga, Nguyên Hà, Hương Ly, Thanh Ngọc, Đoan Trang, Tú Vi và Hà Kino. Kết quả được căn cứ vào lượt bình chọn của khán giả trên một ứng dụng giải trí.

Ở công diễn 1, Nguyên Hà nhận về nhiều lời chê. Các cố vấn cho rằng Nguyên Hà quá an toàn, không chịu thay đổi để làm cho bản thân thú vị hơn.

Tuy vậy, nhiều người bảo vệ ca sĩ này, cho rằng cô cần có thời gian để bước ra khỏi vùng an toàn. Việc quay trở lại ở công diễn 5 của Nguyên Hà mang đến nhiều sự hài lòng, nhưng nhiều khả năng sẽ tiếp tục làm dấy lên tranh cãi với việc loại Huyền Baby ra khỏi cuộc thi năm nay.

Nhóm hồi sinh của Chị Đẹp Đạp Gió 2023.

