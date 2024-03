Dàn sao "Cô đi mà lấy chồng tôi" du lịch Việt Nam, nhan sắc của Park Min Young gây sốt

Đoàn phim Marry My Husband (tựa Việt: Cô đi mà lấy chồng tôi) gồm Park Min Young, Na In Woo, Lee Yi Kyung, Song Ha Yoon,... vừa có một chuyến nghỉ dưỡng tại thành phố biển Nha Trang. Thông tin này nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng, nhiều khán giả còn may mắn gặp được và chụp hình cùng các diễn viên đình đám xứ Hàn.

Theo một số hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội Twitter, các diễn viên đã trải nghiệm dịch vụ tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Nha Trang, có cả chơi golf và đi du thuyền. Một số người hâm mộ cho biết dàn sao Cô đi mà lấy chồng tôi rất thân thiện, nhiệt tình giao lưu và chụp ảnh.

Một số hình ảnh của các diễn viên tại Nha Trang.

Nam chính phim Na In Woo nhận được nhiều lời khen ngợi bởi vẻ điển trai và chiều cao nổi bật.

Park Min Young - nữ chính Cô đi mà lấy chồng tôi nhận được nhiều lời khen ngợi khi khoe nhan sắc trẻ trung ở tuổi U40. Trong những khoảnh khắc chụp vội cùng người hâm mộ, nữ diễn viên không trang điểm và mặc váy áo cầu kỳ nhưng vẫn rạng rỡ, xinh đẹp.

Park Min Young gây sốt vì nhan sắc đời thường.

Cô đi mà lấy chồng tôi lên sóng vào đầu năm 2024 và nhanh chóng gây sốt tại Hàn Quốc và toàn cầu. Phim xoay quanh câu chuyện về Kang Ji Won (Park Min Young đóng). Cô từng có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, bị mẹ chồng hà khắc và chồng là Park Min Hwan (Lee Yi Kyung đóng) phản bội, ngoại tình với chính bạn thân Jung Soo Min (Song Ha Yoon đóng). Tình trạng càng tồi tệ hơn khi cô phát hiện mình mắc bệnh ung thư và bị chồng sát hại.

Sau đó, Kang Ji Won trọng sinh trở lại thời gian 10 năm trước khi kết hôn và nỗ lực thay đổi số phận. Sau đó, cô gặp được giám đốc Yo Ji Hyuk (Na In Woo đóng). Anh cũng là một người trọng sinh. Trải qua quá trình hợp tác, cả hai dần nảy sinh tình cảm và có một kết cuộc đẹp.

Phim được nền tảng IMDb chấm 7,9/10 điểm, My Drama List chấm 8,6/10 điểm. Tại Hàn Quốc, Cô đi mà lấy chồng tôi đạt mức tỷ suất người xem cao kỷ lục với 12,5%.

Cô đi mà lấy chồng tôi là bộ phim truyền hình hot nhất đầu năm 2024.

