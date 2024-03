'Đại chiến' gameshow với tên "na ná" khiến khán giả "quay cuồng"

Được sản xuất bởi Vie Channel - đơn vị sản xuất các chương trình đình đám như Rap Việt và The Masked Singer Vietnam, show âm nhạc Anh Trai "Say Hi!" được tin tưởng sẽ tạo ra cú nổ lớn trong năm 2024.

Ở Sóng 24, dàn nghệ sĩ nam gồm Gin Tuấn Kiệt, Erik, Ngô Kiến Huy, Quang Hùng MasterD, Negav, RHYDER, OgeNus, Double2T, Quân AP, Hoàng Hải... cùng thể hiện ca khúc mang tên Anh Trai "Say Hi". Đây cũng được "ngầm hiểu" là những nhân tố sẽ xuất hiện ở mùa giải đầu tiên của chương trình.

Dàn nghệ sĩ được dự đoán sẽ có mặt tại Anh Trai Say Hi.

Chương trình này cũng công bố lên sóng vào tháng 6/2024 - trùng với Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Khán giả T.A nhận định: "Tui phe Anh Chú nha! Anh Trai Say Hi dòm nhẵn mặt hết các show ròi, hôm Sóng hé lộ xíu dàn cast nhìn cũng không có nhân tố mới lạ hấp dẫn lắm. Ngược lại bên anh chú thì khó mời nên cũng hóng hơn, nhưng dù sao cũng phải coi là mời ai đã. Có điều vẫn có cảm tình với bên Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai hơn".

Tại Trung Quốc, Call Me by Fire do MangoTV đầu tư và sản xuất đã thành công tổ chức 3 mùa giải, liên tục gây sốt nhờ nội dung ấn tượng và thành công xây dựng những tiết mục trình diễn hoành tráng. Về Việt Nam, chương trình có tên Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Tại chương trình, các anh tài sẽ cùng nhau thi đua, gắn kết và vượt qua những giới hạn của bản thân thông qua nhiều thử thách trong suốt chặng đường tham gia chương trình. Đơn vị tổ chức show cũng là những người đã thực hiện Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng bản Việt.

Dàn "chị đẹp" thành công sau khi rời chương trình.

Một ví dụ khác là chương trình mới mang tên Mẹ Siêu Nhân sắp lên sóng. Có bốn bà mẹ nghệ sĩ cùng những người con tham gia mùa đầu tiên là mẹ Phạm Quỳnh Anh và bé Tuệ An, mẹ Thảo Trang và bé Alex, mẹ Emily và bé Bảo Uyên, mẹ Lâm Minh và bé Vĩnh Hy.

Bên cạnh show này, game show Mẹ Vắng Nhà Ba Là Siêu Nhân mùa 3 cũng thông báo trở lại. Các game show với nội dung và cái tên gần giống nhau lên sóng cùng thời điểm khiến khán giả cảm thấy ngán ngẩm. Nhiều người thậm chí còn cho rằng bản thân đã bị "nhiễu" bởi những gameshow lên sóng cùng thời điểm nhưng khó phân biệt được bởi motif lẫn tên gọi.

Đây đều là những chương trình truyền hình thực tế ghi lại những khoảnh khắc đời thường chăm sóc con của những ông bố, bà mẹ nổi tiếng. Lên sóng cùng thời điểm với nhau, những chương trình này được dự đoán sẽ có sự cạnh tranh quyết liệt.

Hai chương trình có đơn vị tổ chức khác nhau nhưng motif không quá khác biệt.

Đầu năm 2022, The Next Gentleman từng tạo nhiều hiệu ứng khi lần đầu tiên tại Việt Nam có một chương trình tìm kiếm gương mặt nam mới nhưng cơ hội không chỉ dừng lại cho các chàng trai, mà còn mở rộng đăng ký cho những người trong cộng đồng LGBTQ+.

Phạm Văn Kiên vượt qua các đối thủ tài năng của hai đội Xuân Lan và Hà Anh để giành quán quân The Next Gentleman 2022. Sau một năm dừng lại, chương trình cũng đã thông báo sẽ trở lại vào tháng 6/2024. Trong tấm poster, có thể thấy được Dược sĩ Tiến sẽ tiếp tục là người "cầm trịch" dự án này.

Thông báo khiến nhiều khán giả háo hức.

