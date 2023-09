Cùng lấn sân Cbiz, Chi Pu hoạt động cả hai thị trường, Ly Ly được gì?

Ly Ly và Chi Pu cùng sang Trung Quốc để tham gia tranh tài trong các show truyền hình về âm nhạc, tuy nhiên thành quả mà cả hai gặt hái lại đối lập nhau. Trong khi Chi Pu trở thành cái tên được săn đón, thu về một lượng người hâm mộ lớn tại xứ tỷ dân, thì Ly Ly khiến nhiều khán giả tiếc nuối khi dừng chân sớm tại cuộc thi.

Ly Ly và Chi Pu "nhón chân" vào thị trường giải trí Trung Quốc.

Chi Pu "đắt show", thu hút lượng lớn người hâm mộ ở Trung Quốc

Khi tham gia Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2023, Chi Pu gây được nhiều chú ý bởi hiệu ứng "người Việt đầu tiên". Đây cũng là bước ngoặt đánh dấu sự trở lại của cô sau những ồn ào về giọng hát, ca khúc phản cảm, gây kích thích sự tò mò của khán giả Việt Nam.

Ngoài ra, Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2023 quy tụ dàn thí sinh gồm nhiều tên tuổi lớn trong showbiz Hoa ngữ lẫn quốc tế như Ella Trần Gia Hoa, Amber, Tạ Na, Trương Gia Nghê, Cung Lâm Na, Thái Thiếu Phân, Choo Ja Hyun hay Maria. Host của chương trình cũng làm nam diễn viên đình đám Huỳnh Hiểu Minh. Với tính cách hướng ngoại, mối quan hệ của Chi Pu và các thí sinh rất tốt, thậm chí cô còn gọi Ella là "mẹ" và được "đẩy thuyền" với ngôi sao K Pop Amber.

Dàn thí sinh nổi tiếng của Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2023.

Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng khiến người xem mãn nhãn với những sân khấu được đầu tư hoành tráng, âm nhạc bắt tai và vũ đạo cuốn hút. Bởi thế, các phần trình diễn của Chi Pu được hỗ trợ rất chỉn chu, đầy đủ cả về đạo cụ lẫn hiệu ứng, ê-kíp.

Chi Pu có thể thoải mái sáng tạo, từ việc biến hình trang phục, múa cột, đu dây trên cao hay nhảy trong nước và lửa. Từ đó, Chi Pu dần thu hút fan tại Trung Quốc. Kết quả chung cuộc, Chi Pu giành được tấm vé ra mắt với xếp hạng thứ 6.

Sân khấu mãn nhãn của Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng.

Sau chương trình, Chi Pu nhận được nhiều lời mời tham dự các chương trình truyền hình nổi tiếng tại Trung Quốc như: Lễ tốt nghiệp không giới hạn, Hương vị Trung Hoa, Xin chào thứ 7. Cái tên Chi Pu cũng xuất hiện trên hot search Weibo. Ngoài ra, Chi Pu có được lượng người hâm mộ lớn tại Trung Quốc, sẵn sàng chi số tiền lớn để quảng bá hình ảnh của cô ở Trung Quốc.

Chi Pu được săn đón tại Trung Quốc.

Vì sao Ly Ly chưa thành công bằng Chi Pu?

Ly Ly tham gia The Next Stage 2023, một chương trình mới và không "hot" tại Trung Quốc. Ngoài những người có tên tuổi như Mạnh Mỹ Kỳ hay An Kỳ, các thí sinh còn quá lạ với công chúng. Chưa kể đến, giám khảo của The Next Stage phần lớn là thí sinh của Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng như Ella và Amber.

The Next Stage và Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng có sự chênh lệch lớn.

Sân khấu ở The Next Stage không hoành tráng và đầu tư về mặt hiệu ứng. Điều này đã cho thấy sự chênh lệch giữa hai chương trình. Sân khấu bùng nổ nhất của Ly Ly có lẽ là phần thi cuối cùng Golden Hour. Tuy nhiên, bạn diễn của cô lại là Sunny Lukas, người được đánh giá rất cao về giọng hát và kỹ năng, chiếm trọn "spotlight" sau khi công chiếu.

Sân khấu "bùng nổ" nhất của Ly Ly.

Tính cách của Ly Ly cũng hoàn toàn trái ngược với Chi Pu. Cô từng chia sẻ: "Tôi là một người hướng nội, tôi ít tiếp xúc với những người xung quanh và rất khó để thân với một người. Nên phải là một người rất thân thiết thì tôi mới có thể thoải mái để tương tác cùng nhau". Trong những tập phát sóng, Ly Ly rất ít thể hiện tình cảm với các thí sinh khác, chủ yếu có bạn thân là hai người cùng đội An Kỳ và Sunny Lukas. Phần nhiều, khán giả chỉ thấy một Ly Ly độc lập, xinh đẹp, dịu dàng như nàng thơ.

Một khán giả bình luận rằng: "Tiêu chí mà The Next Stage 2023 đặt ra chưa quá phù hợp với Ly Ly. Chương trình muốn lựa chọn những thí sinh cá tính mạnh mẽ, trong khi Ly Ly lại quá "thơ", nhẹ nhàng. Dù trong quá trình tham gia, nữ ca sĩ có sự thay đổi, nhưng điều đó chưa đủ nhiều để đi đến chung kết. Tài năng sáng tác của Ly Ly cũng bị giấu nhẹm".

Hình tượng của Ly Ly chưa hợp tiêu chí chương trình.

Tuy nhiên, cũng có người cho rằng: "The Next Stage 2023 chỉ là một bước đệm để Ly Ly thoát khỏi vỏ bọc trước đây của mình. Không nên so sánh với Chi Pu vì hình ảnh, định hướng hoạt động của cả hai khác biệt quá lớn".

Dù dừng chân ở top 13 chung cuộc, nhưng không phải Ly Ly ra về "tay trắng". Tên tuổi và tài năng của nữ ca sĩ được nhiều người biết đến hơn, lượt tương tác trên các tài khoản mạng xã hội cũng tăng cao, từ đó tạo tiền đề cho những dự án tiếp theo. Hơn hết, Ly Ly còn quảng bá được hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

"The Next Stage là cơ hội để Ly trải nghiệm, cọ xát và học hỏi để trưởng thành hơn rất nhiều. Vẫn có những tiếc nuối vì bản thân chưa thể hiện được hết 100% khả năng và mong muốn mà mình có thể mang lại nhưng đây là sân chơi vô cùng vô cùng khắc nghiệt, và một khi đã tham gia thì đương nhiên phải chấp nhận mọi kết quả. Đó cũng là một bài học lớn trong hành trình của Ly sau này", nữ ca sĩ chia sẻ.

