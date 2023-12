Chương trình truyền hình thực tế lãng phí tài năng của các sao Việt

Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, The New Mentor (Người mẫu toàn năng) hay The Masked Singer Vietnam (Ca sĩ mặt nạ),... đều là những chương trình truyền hình thực tế gây sốt trong năm 2023. Không chỉ có format mới, các show này còn quy tụ dàn thí sinh hùng hậu, có độ nổi tiếng nhất định tại Vbiz. Song cũng vì thế, những màn loại trừ luôn gây tranh cãi vì nhiều khán giả cho rằng chưa công bằng, lãng phí tài năng nghệ sĩ.

Chương trình truyền hình thực tế đang lãng phí tài năng của các sao Việt.

Bài ca "không công bằng" sau những màn loại trừ

Cuối năm 2023, Chị đẹp đạp gió rẽ sóng là một trong những chương trình truyền hình thực tế được mong chờ nhất. Show quy tụ 30 nữ nghệ sĩ nổi tiếng của Vbiz ở nhiều thế hệ và lĩnh vực hoạt động như Ninh Dương Lan Ngọc, Diệu Nhi, Thu Phương, Lệ Quyên, Huyền Baby, H'Hen Niê, Trang Pháp,... Đặc biệt có cả hai diva nhạc Việt là Mỹ Linh và Hồng Nhung. Mục tiêu cuối cùng là chọn một nhóm nhạc 7 người.

Những tưởng sức hút từ các "chị đẹp" và format mới lạ sẽ tạo nên một mùa đầu tiên vang dội. Song cuối cùng khán giả lại rước thêm bực tức từ những màn loại trừ bị cho là thiếu công bằng. Nhiều cái tên thực lực phải ra về sớm như Yến Trang, Thanh Ngọc, Giang Hồng Ngọc, Quỳnh Nga, Khổng Tú Quỳnh trong sự tiếc nuối và phẫn nộ.

Nhiều ca sĩ thực lực ra về sớm tại Chị đẹp đạp gió rẽ sóng - chương trình tìm kiếm một nhóm nhạc.

Trong khi những sao nữ không được đánh giá cao về giọng hát như Diệu Nhi, H'Hen Niê, Mlee, Ninh Dương Lan Ngọc,... lại chiến thắng đầy bất ngờ. Đặc biệt, việc Lệ Quyên liên tục chiến thắng và có thời lượng riêng với tình trẻ Lâm Bảo Châu khiến nhiều khán giả phẫn nộ, cho rằng nhà sản xuất đang ưu ái nữ ca sĩ. Ngoài ra, ban cố vấn của chương trình cũng là một tranh cãi lớn, nhất là về kỹ năng chuyên môn.

Những cái tên "bất ổn" về giọng hát vẫn vào sâu trong chương trình, Lệ Quyên bị khán giả chỉ trích vì cho rằng được nhà sản xuất ưu ái.

Giống như Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, The New Mentor (Người mẫu toàn năng) cũng là một show thực tế lần đầu tiên xuất hiện trong năm 2023 đã gây được chú ý lớn. Chương trình quy tụ dàn huấn luyện viên nổi tiếng như Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng, Hương Giang, Lan Khuê với mục tiêu nâng cao vị thế của người mẫu.

Nhiều sao Việt vốn đã có tên tuổi trong làn mốt cũng đăng ký tham gia với tư cách thí sinh như Mai Ngô, Cao Ngân, Ngọc Ánh, Pông Chuẩn, Chúng Huyền Thanh, Trà My, Khloé Phương Nguyễn, Như Vân, Bùi Lý Thiên Hương,...

Trong chương trình, Ngọc Ánh, Pông Chuẩn và Khloé Phương Nguyễn là những thí sinh gây ấn tượng mạnh mẽ, nhiều lần chiến thắng thử thách cá nhân nhưng lại bị loại khiến khán giả tranh cãi dữ dội.

Dàn người mẫu thực lực bị loại gây tranh cãi trong The New Mentor.

The Masked Singer Vietnam (Ca sĩ mặt nạ) cũng bị nhiều khán giả đánh giá lãng phí tài năng. Mùa 2 của chương trình quy tụ 18 mascot, là ca sĩ thuộc nhiều thế hệ tham dự. Trong đó, nhiều giọng hát nội lực, biến hóa đa dạng lại không tiến vào chung kết hoặc bị loại sớm. Có thể kể đến như: Hoàng Hải (Bố gấu), Phượng Vũ (Sứa thủy tinh), Lâm Bảo Ngọc (HippoHappy), Dương Hoàng Yến (Nàng tiên hoa),...

Nhiều mascot có giọng hát nội lực và biến hóa đa dạng bị loại gây tiếc nuối.

Sự lãng phí tài năng sao Việt

"Chương trình quá lãng phí tài năng của nghệ sĩ. Lần nào coi đến vòng loại cũng rất ức chế, đặc biệt là những nhận xét thiếu chuyên môn của ban cố vấn. Hỏi thật, nhà sản xuất không cảm thấy có lỗi hay nên tôn trọng đối với khán giả và các chị đẹp bị loại à?". Đây là bình luận của một khán giả sau khi xem vòng loại của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng.

Có lẽ đây cũng là tiếng lòng của nhiều khán giả khác khi theo dõi chương trình. Theo format, mỗi vòng loại đều dựa vào số phiếu bình chọn tại trường quay. Tuy nhiên, nhiều khán giả xem đài đặt dấu chấm hỏi rất lớn về sự minh bạch của các ứng dụng thống kê, liệu rằng không có can thiệp từ nhà sản xuất.

Giang Hồng Ngọc cũng từng bày tỏ rằng: "H'Hen Niê, Diệu Nhi và Ninh Dương Lan Ngọc có lượt bình chọn cao vì các bạn có lượng khán giả riêng. Điều đó không thể trách được vì từng người đều vất vả. Chỉ là nếu điều này kéo dài, không biết khán giả có biết được sự cố gắng của các chị đẹp còn lại hay không?”.

Giang Hồng Ngọc bâng khuâng vì lượt bình chọn từ khán giả trong Chị đẹp đạp gió rẽ sóng.

Ở một góc nhìn khác, việc loại những thí sinh tốt cũng là một cách làm truyền thông và kiếm lợi nhuận của nhà sản xuất. Bởi một số show như The New Mentor, Chị đẹp đạp gió rẽ sóng đều có phần bình chọn có phí để "hồi sinh" một cái tên ở vòng sau.

"Chắc chắn khi loại những thí sinh tốt, khán giả càng phẫn nộ và bàn tán trên mạng xã hội. Thế là chương trình đỡ công làm truyền thông, chỉ tội cho người phải 'hy sinh''. Nhưng cũng không hẳn là thế, thí sinh bị loại cũng nhận được một sự cảm tình nhất định từ khán giả", một khán giả nêu quan điểm.

