"Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" nhiều lần bị tố đạo nhái ý tưởng

Chị đẹp đạp gió rẽ sóng là một trong những gameshow truyền hình thực tế được quan tâm nhất hiện nay. Bên cạnh những phần trình diễn bùng nổ cùng với cá tính, tài năng của 30 nghệ sĩ tham gia, chương trình còn vướng vào nhiều ồn ào tiêu cực.

Mới đây, sân khấu Đã không yêu thì thôi của Huyền Baby bị tố đạo nhái ý tưởng vũ đạo của ca khúc Stay Tonight (Chungha). Nhất là cảnh nữ ca sĩ nằm trên người các vũ công nam đang lăn. Ngoài ra đoạn kết của tiết mục cũng bị tố giống với sân khấu Tail của Sunmi.

Sân khấu của Huyền Baby bị tố đạo nhái ý tưởng của Chungha.

Đây không phải là lần đầu tiên một tiết mục trong show Chị đẹp đạp gió rẽ sóng bị tố đạo nhái ý tưởng vũ đạo.

Trước đó, sân khấu Chị ngả em nâng của đội Ninh Dương Lan Ngọc, Quỳnh Nga, Trang Pháp, Uyên Linh và Diệp Lâm Anh cũng có một số động tác giống How You Like That (BLACKPINK). Đặc biệt là ở đoạn kết. Đoạn hát và nhảy đầu tiên của Diệp Lâm Anh cũng na ná vũ đạo Swalla của Lisa (BLACKPINK).

Sân khấu Chị ngả em nâng dù bùng nổ nhưng bị tố sao chép ý tưởng vũ đạo.

Tiết mục mashup Hoa nở không màu và Bông hoa đẹp nhất của Ninh Dương Lan Ngọc, Trang Pháp, Thu Phương, Diệu Nhi, Huyền Baby cũng bị tố sao chép ý tưởng dàn dựng của sân khấu Gods Is A Woman của Ariana Grande tại lễ trao giải Video Music Awards 2018. Một số động tác múa tay, đội hình cũng có phần tương tự.

Sân khấu mashup Hoa nở không màu và Bông hoa đẹp nhất có phần dàn dựng giống sân khấu của Ariana Grande tại một lễ trao giải.

Trong đêm công diễn 1, động tác vũ đạo đi ngược của Trang Pháp, Quỳnh Nga trong tiết mục Đi đu đưa đi cũng gây tranh cãi vì giống với Woman (BoA).

Việc liên tục bị tố đạo nhái ý tưởng vũ đạo khiến nhiều khán giả theo dõi Chị đẹp đạp gió rẽ sóng bày tỏ sự hụt hẫng, thất vọng. Một số bình luận từ công chúng: “Giống như đang sao chép của K-pop, US-UK để làm lại”, "Biên đạo lẫn Giám đốc sáng tạo của chương trình nên làm việc nghiêm túc hơn đi”, "chán từ việc biên tập, nội dung đến ý tưởng luôn”,...

Cách đây ít ngày, Giám đốc sáng tạo của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng - Denis Đặng cũng vướng vào ồn ào "nhận vơ” ý tưởng trang phục của nhiều stylist. Trước tranh cãi, anh cho biết: “Tôi luôn trân trọng và đề cao sự cống hiến của tất cả các ê-kíp từ đạo diễn, sân khấu, âm thanh, ánh sáng, kiến trúc, hậu đài và đặc biệt ekip stylist - hoá trang đã dồn hết tâm sức cho những lần toả sáng của các chị đẹp trên sân khấu.

Chắc chắn không có chuyện tôi đang tự nhân vơ mình là ‘người thiết kế trang phục’ vì đó không phải là định hướng của tôi và biết có làm cũng sẽ không làm tốt bằng các stylist và nhà thiết kế tài năng mà tôi từng hợp tác trong trong chương trình”.

Denis Đặng bị tố "nhận vơ" sản phẩm của các stylist.

