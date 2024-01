Bước đi giúp MONO định hình mình không chỉ là "em trai Sơn Tùng M-TP"

Tìm con đường riêng

Năm 2022 được xem là bước đầu của MONO. Giọng ca Em Là tự nhìn nhận bản thân đã có những kết quả nhất định. Chính vì vậy, MONO muốn so sánh bản thân của năm 2023 với trước đó. Nam ca sĩ sinh năm 2000 miêu tả đây là "bước đầu tiên để hướng đến sự lâu dài".

MONO chứng minh mình không phải một "hiện tượng".

MONO mong muốn có thể hiểu được bản thân ở hiện tại, từ đó vượt qua chính mình với EP ĐẸP. "Trước đây, tôi chẳng có gì cả. Âm nhạc tôi như tờ giấy trắng, muốn vẽ gì cũng được. Nhưng giờ, khi đã có chút gì đó, tôi không vẽ linh tinh được như thế", MONO nói thêm.

MONO khẳng định: "Tôi đem tất cả những thứ mình học được, hiểu được trong thời gian qua vào trong những bài hát lần này". Tuy vậy, chủ đề xã hội là một chủ đề khó với chính MONO. Cái khó không nằm ở việc "ngẫm sự đời", thay vào đó là việc đặt để, sắp xếp những yếu tố nào vào mỗi bài hát để phù hợp và mang lại hiệu quả tốt nhất.

Việc khai thác những chủ đề khó cũng là thứ giúp MONO dần "tìm được con đường riêng" so với người anh trai đã quá nổi tiếng. Màu sắc, cá tính âm nhạc và cách quảng bá chính là thứ khác biệt nhất của MONO khi so với Sơn Tùng M-TP.

MONO xây dựng cho mình cá tính âm nhạc khác hẳn Sơn Tùng M-TP.

Nhịp điệu 4/4 được producer Onionn và MONO tạo ra giúp tổng thể EP ĐẸP trở nên năng lượng, bắt tai và kích thích cảm xúc tích cực của khán giả khi nghe. Với những nhịp mạnh - nhẹ đặc trưng, cả 4 bài hát là Cười Lên, Em Xinh, Young và Open Your Eyes mang đến những trải nghiệm âm nhạc ở mức tốt dành cho nhiều khán giả.

4/4 là nhịp điệu vốn đã rất quen với khán giả Việt, có thể kể đến một số bản hit như Forever Alone (JustaTee), Thu Cuối (Yanbi - Mr.T) hay Lạc Trôi (Sơn Tùng M-TP). Phần ca từ của EP ĐẸP không dễ nhớ, dễ thuộc so với các ca khúc như Waiting For You hay Em Là, nhưng thể hiện rõ được sự phát triển của MONO sau một năm từ khi debut.

Năng nổ, nhiệt thành

Nhạc sĩ ViruSs nhận định: "Giọng hát của bạn tốt hơn nhiều so với lúc vừa debut. Giọng trong bài Em Xinh được mix mỏng hơn nhiều giúp khán giả thấy được rõ sự phát triển này. Đây là một cậu bé tương đối 'điệu', không ngầu như Sơn Tùng M-TP. Tổng thể rất đậm màu sắc dân gian Việt Nam nhưng cũng vừa hiện đại, thu hút".

Sự điệu đà là thứ có thể thấy được từ MONO.

Chỉ sau một năm debut, EP ĐẸP là thứ khán giả có thể nhìn vào để nói rằng: MONO thật sự không một màu. Nỗ lực làm mới bản thân khi đang trên đỉnh là thứ đòi hỏi rất nhiều sự dũng cảm và nỗ lực.

Ca sĩ trẻ này cũng nhiệt tình tham gia vào các chương trình truyền hình thực tế - điều hiếm khi thấy ở Sơn Tùng M-TP. MONO trong những nhân tố gây bất ngờ khi ghi tên mình vào dàn cast Sao Nhập Ngũ năm nay.

MONO tích cực với những chương trình truyền hình.

Giọng ca Em Là bộc bạch: "Mặc dù là fan của chương trình, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng với mọi thử thách, nhưng thú thực khi bước vào trải nghiệm, tôi vẫn sốc. Sao Nhập Ngũ năm nay quá khác những mùa trước. Mọi thứ luôn trong tâm thế sẵn sàng 'chiến đấu', mình phải ngay lập tức thích nghi, chỉ có thể là tiến về phía trước không có sự khoan nhượng".

Không dừng lại ở đó, ca sĩ sinh năm 2000 còn tiếp tục tham gia hỗ trợ Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 với phần thi của đội Thu Phương. MONO nhận về nhiều lời khen từ những người đàn chị như Trang Pháp, Lan Ngọc, Diệu Nhi,... và nhiều khán giả cho rằng sự năng nổ, tích cực đó là điều khác hẳn người anh ruột.

Chặng đường MONO cũng chỉ vừa xấp xỉ một năm rưỡi. Tuy vậy, với những màu sắc đã được định hình, đây sẽ là nghệ sĩ gen Z đáng quan tâm trong thời gian tới, không chỉ đơn thuần là "em trai Sơn Tùng M-TP".

