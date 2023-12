Sốc: Vàng SJC tăng như vũ bão, chính thức cán mốc 80 triệu đồng/lượng

Giá vàng tăng như vũ bão

Cập nhật đến 11h sáng nay, giá vàng SJC đã chính thức cán mốc 80,02 triệu đồng/lượng (bán ra).

Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 78,8 - 80,02 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng chiều mua vào và 1 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với 9h sáng nay, tức là tăng 1,4 triệu đồng chiều mua vào và 1,6 triệu đồng chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Vàng Doji HN niêm yết giá vàng ở mức 79- 80 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 1,1 đồng/lượng chiều bán ra so với 9h sáng nay, tức là tăng 1,7 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 1,5 triệu đồng chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 79 -80 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với giá mở cửa sáng nay, tức là tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 62,4 - 63,5 triệu đồng/lượng, tăng 150.000 đồng/lượng cả hai chiều so với sáng nay.

Phú Quý SJC đang thu mua vàng miếng SJC với giá 78,8 - 80 triệu đồng/lượng, tăng 900.000 đồng/lượng chiều mua vào và 1,1 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với sáng nay, tức là tăng 1,5 triệu đồng chiều mua vào và 1,6 triệu đồng chiều bán ra so với chốt phiên trước đó.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá vàng thế giới đứng ở mức 2.064 USD/ounce, chỉ tăng nhẹ 6 USD/ounce so với giờ mở cửa sáng nay. Quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng, không tính thuế, phí, giá vàng thế giới đang ở mức gần 61 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC lên tới 19 triệu đồng/lượng.

