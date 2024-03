Giá vàng tăng áp sát 82 triệu đồng/lượng, cửa hàng nhận tiền trước hẹn tháng sau trả vàng

Những ngày gần đây, giá vàng trong nước biến động không ngừng, liên tiếp lập kỷ lục mới. Dòng người kéo đến các cửa hàng kinh doanh vàng lớn để mua bán hàng ngày đông như trảy hội.

Khi giá vàng miếng SJC áp sáp mốc 82 triệu đồng/lượng, chênh lệch với giá vàng thế giới 18 triệu đồng/lượng thì giá vàng nhẫn cũng tăng dựng đứng, vượt mốc cao nhất trong lịch sử là 69 triệu đồng/lượng, chênh lệch với giá vàng thế giới 5 triệu đồng/lượng, nhiều người đã "lao vào" mua vàng nhẫn khiến tình trạng khan hiếm xuất hiện.

Cửa hàng vàng đông nghịt khách, đa số khách chọn mua vàng nhẫn.

Cầm tờ giấy biên nhận tiền của cửa hàng, anh Dương, trú tại Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, hôm nay anh đi mua 7 lượng vàng nhẫn với giá 69,03 triệu đồng/lượng, hết tổng 483 triệu đồng. Tuy nhiên, cửa hàng báo hết vàng, đưa giấy biên nhận tiền và giấy hẹn đến ngày 2/4 đến lấy vàng.

“Họ lấy tiền trước, hẹn trả vàng sau tôi vẫn mua vì cất giữ vàng yên tâm hơn. Tôi cũng không có ý định lướt sóng nên chọn mua vàng nhẫn vì giá sát với giá vàng thế giới hơn", anh Dương nói.

Cũng cầm trên tay giấy hẹn tháng sau đến lấy vàng, chị Nga, trú tại Đống Đa (Hà Nội) cho biết, từ chiều hôm qua, khách hàng nếu mua trên 2 lượng vàng nhẫn thì sẽ phải đợi đến ngày 2/4 mới lấy được vàng.

“Tôi định mua 5 lượng vàng nhẫn vì giờ lãi suất tiết kiệm thấp quá. Vàng thế giới có nhiều người dự báo sẽ còn tăng tiếp mà vàng miếng SJC giá quá cao, chênh lệch với vàng nhẫn 13 triệu đồng/lượng nên tôi chọn mua vàng nhẫn”, chị Nga nói.

Vàng nhẫn trở nên khan hiếm khi số lượng khách mua quá đông, cửa hàng nhận tiền trước, hẹn trả vàng sau vài ngày.

Tại một số cửa hàng vàng lớn ở TP. Hồ Chí Minh cũng xảy ra tình trạng khan hiếm vàng nhẫn khi một số khách hàng đi mua nhưng hết hàng.

Từng xếp hàng từ 9 giờ sáng để mua vàng nhẫn nhưng cửa hàng báo hết vàng, anh Định, trú tại Quận 3 (TP. Hồ Chí Minh) cho biết, cách đây 2 ngày anh đi mua, tiệm vàng thông báo chỉ bán mỗi khách tối đa 5 lượng vàng nhẫn. Vì vậy anh đi về. Tuy nhiên, đến hôm nay, anh qua mua thì đi 2 tiệm đều báo hết vàng nhẫn.

“Tôi đi từ Bình Tân, Quận 6, Tân Phú, không cửa hàng nào còn vàng nhẫn, PNJ thì báo cháy hàng nhẫn toàn hệ thống, họ chốt cọc giá tiền rồi hẹn vài ngày sau đến lấy vàng”, anh Nam Lê, trú tại quận Bình Tân (TP. Hồ Chí Minh).

Hàng trăm người xếp hàng mua bán tại cửa hàng vàng lớn trên phố Trần Nhân Tông.

Về vấn đề này, ông Hùynh Trung Khánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam, Cố vấn Hội đồng Vàng thế giới tại Việt Nam cho rằng, giá vàng thế giới tăng do chính sách tiền tệ, diễn biến kinh tế của Mỹ, giá vàng trong xu hướng tăng trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam.

Tuy nhiên, việc giá vàng trong nước tăng ngoài nguyên nhân do giá vàng thế giới đi lên còn có yếu tố khan hiếm. Khi chưa có biện pháp can thiệp thị trường vàng của Ngân hàng Nhà nước thì giá vàng SJC sẽ có mức chênh lệch ngày càng cao so với giá vàng thế giới.

Theo ông Khánh, khi vàng lên, người dân đi mua nhiều, cung thấp hơn cầu làm cho tình trạng khan hàng, cháy hàng diễn ra khiến giá vàng tăng cao và khi người dân thấy giá vàng cao lại đổ xô đi bán nên giá vàng lại xuống thấp.

“Khi vàng khan hiếm, họ sẽ lấy tiền trước và hẹn ngày lấy vàng sau. Tương tự, khi người dân ùn ùn đi bán vàng, họ sẽ cầm vàng trước và hẹn ngày lấy tiền sau. Khi thị trường biến động nhiều, cửa hàng kinh doanh vàng sẽ đẩy toàn bộ rủi ro về phía khách hàng, họ kinh doanh không cần vốn nữa rồi”, ông Khánh nói.

Đồng tình với ý kiến trên, ông Đinh Tùng Lâm – Viện thực hành đầu tư tài chính Da-Vinci cho rằng, giá vàng trên thị trường trong nước đang hoàn toàn thả nổi chứ không theo một quy định chung nào và không có một đơn vị nào quyết định giá vàng hôm nay phải là bao nhiêu.

Đối với thị trường kinh doanh vàng tại Việt Nam thì nhà đầu tư phải chịu rủi ro quá lớn. Trong trường hợp giá vàng tăng hay giảm mạnh thì các đơn vị kinh doanh vàng hoàn toàn có thể điều chỉnh theo giá họ, vì vậy rủi ro lớn thuộc về nhà đầu tư.

“Vì vậy, khi đầu tư phải có kiến thức và nghiên cứu thật kỹ chu kỳ và biên độ đầu tư lâu dài mới có lợi, nếu đầu tư theo kiểu chộp giật thì nhà đầu tư tự ôm rủi ro về mình”, ông Lâm nhận định.

