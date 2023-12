Giá vàng SJC cắm đầu giảm "sốc", sáng mua chiều bán lỗ ngay gần 6 triệu/lượng

Giá vàng giảm "sốc"

Giá vàng SJC giảm mạnh

Thời điểm 13h50 hôm nay 28/12, giá vàng SJC bất ngờ được các thương hiệu điều chỉnh giảm mạnh chưa từng có. Chỉ vài giờ đồng hồ, giá vàng giảm mạnh nhất lên tới 5,2 triệu đồng/lượng khiến nhà đầu tư "trở tay không kịp".

Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 74 - 77,02 triệu đồng/lượng, giảm 4,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 2,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với thời điểm 9h sáng nay.

Vàng Doji HN niêm yết giá vàng ở mức 74 - 77 triệu đồng/lượng, giảm 4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 2,8 triệu đồng đồng/lượng chiều bán ra so với sáng nay.

Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 74,4 -77,4 triệu đồng/lượng, giảm 3,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 2,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Phú Quý SJC đang niêm yết vàng miếng SJC với giá 73 - 76 triệu đồng/lượng, giảm 5,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 3,8 triệu đồng chiều bán ra so với chốt phiên trước đó.

Như vậy, nếu sáng nay nhà đầu tư đi mua vàng ở mức 79,82 triệu đồng/lượng, tới thời điểm 14h chiều nay mang đi bán với giá 74 triệu đồng/lượng thì đã lỗ ngay tới 5,82 triệu đồng chỉ sau vài giờ đồng hồ.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn vẫn giữ ở mức khá ổn định. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 63 - 64,05 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, không thay đổi nhiều so với giờ mở cửa sáng nay.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới đứng ở mức 2.085 USD/ounce, tương đương mức giá mở cửa sáng nay. Quy đổi theo tỷ giá ngân hàng, chưa kể thuế, phí, giá vàng thế giới đang ở khoảng gần 61 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC 16 triệu đồng/lượng.

Xử nghiêm hành vi trục lợi, thao túng thị trường vàng

Đáng chú ý, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 1426/CĐ-TTg ngày 27/12/2023 gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ trưởng các Bộ: Công an, Công Thương, Tài chính, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông; Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo về các giải pháp quản lý thị trường vàng.

Công điện nêu, trong thời gian vừa qua, thị trường vàng thế giới và trong nước diễn biến phức tạp, giá vàng trong nước biến động mạnh, tăng nhanh, tác động tiêu cực đến an toàn thị trường tài chính, tiền tệ và tâm lý xã hội.

Để ổn định và phát triển thị trường vàng an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo dõi sát diễn biến giá vàng thế giới và trong nước để khẩn trương thực hiện ngay các giải pháp theo quy định để bình ổn thị trường vàng; dứt khoát không để tình trạng “vàng hóa” nền kinh tế, không để tác động tiêu cực đến tỷ giá, lãi suất, thị trường tiền tệ, ngoại hối và an toàn, an ninh tài chính, tiền tệ quốc gia.

Bên cạnh đó, NHNN khẩn trương có giải pháp hiệu quả để quản lý, điều hành giá vàng miếng trong nước theo nguyên tắc thị trường, không để tình trạng chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và vàng quốc tế ở mức cao như thời gian qua ảnh hưởng tiêu cực đến điều hành kinh tế vĩ mô, báo cáo kết quả thực hiện trong tháng 01 năm 2024.

Chính phủ cũng yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm đối với thị trường vàng, hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vàng, các cửa hàng, đại lý phân phối và mua bán vàng miếng và các chủ thể khác tham gia thị trường; kịp thời phát hiện những sơ hở, bất cập để xử lý chủ động, tích cực, hiệu quả theo thẩm quyền và báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền, đề xuất cấp thẩm quyền biện pháp xử lý phù hợp, đúng quy định.

