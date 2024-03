Giá vàng hôm nay 6/3: "Cơn điên" chưa dứt, giá vàng tăng vù vù

Giá vàng thế giới vẫn tăng "điên cuồng". Thời điểm 8h40 sáng nay ngày 6/3 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đứng ở mức 2.126 USD/ounce, tăng 14 USD/ounce so với cùng giờ sáng qua. Đã có lúc giá vàng tăng vọt lên chạm ngưỡng 2.141 USD/ounce rồi quay đầu về vùng giá sáng nay.

Trong khi đó, ở thị trường trong nước, giá vàng SJC đã tăng vượt mức 81 triệu đồng. Giá vàng nhẫn vẫn tăng vù vù, chưa thấy điểm dừng.

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 79 - 81,02 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều so với chốt phiên hôm trước.

Vàng Doji HN niêm yết giá vàng ở mức 78,95 - 80,95 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều so với chốt phiên hôm qua. Vàng nhẫn Doji 9999 tại thị trường Hà Nội đứng ở mức 67,3 - 68,5 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 600.000 đồng/lượng chiều mua và tăng 650.000 đồng/lượng chiều bán so với chốt phiên trước đó.

Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 78,8 -80,8 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 66,6 - 67,85 triệu đồng/lượng.

Phú Quý SJC đang niêm yết vàng miếng SJC với giá 79 - 81 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng so với chốt phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng long tại Công ty Bảo Tín Minh Châu đứng ở mức 67,43 - 68,63 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 750.000 đồng/lượng chiều mua và chiều bán so với chốt phiên trước đó.

Giá vàng liên tiếp lập đỉnh mới

Chiến lược gia hàng hóa Bart Melek của TD Securities cho rằng, yếu tố chính đẩy vàng lên cao trong hai phiên mới đây là kỳ vọng về đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Thị trường ngày càng tin rằng Fed sẽ sớm đưa ra quyết định nới lỏng. Chuyên gia này dự báo, với niềm tin như vậy, giá vàng thế giới có thể được đẩy lên mức 2.300 USD/ounce trong quý II năm nay.

Bên cạnh đó, nhu cầu trú ẩn an toàn do lo ngại liên quan đến cuộc xung đột ở Trung Đông cũng hỗ trợ mạnh cho kim loại màu vàng. Vàng, thường được sử dụng như một phương tiện lưu trữ giá trị an toàn trong thời kỳ bất ổn chính trị và tài chính, đã tăng hơn 300 USD kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Israel-Hamas.

Hiện tại, thị trường đang chờ đợi bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại phiên điều trần trước Quốc hội trong tuần này để biết rõ hơn về lộ trình lãi suất của Mỹ. Bên cạnh đó, báo cáo việc làm tháng 2 dự kiến được công bố vào thứ Sáu cũng là thông tin thu hút sự quan tâm của giới đầu tư vì dữ liệu này có thể thay đổi tâm lý thị trường và đẩy vàng về phạm vi gần đây.

