Giá vàng hôm nay 24/2: Bật tăng phiên cuối tuần

Thời điểm 8h30 sáng nay ngày 24/2 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đứng ở mức 2.035 USD/ounce, tăng 10 USD/ounce so với cùng giờ sáng qua.

Sau một tuần gần như đi ngang, giá vàng bật tăng mạnh vào phiên cuối tuần nhờ sự suy yếu của đồng USD và lực mua trú ẩn an toàn tăng do lo ngại liên quan đến diễn biến tại Trung Đông. Chỉ số US Dollar Index ghi nhận tuần giảm đầu tiên trong gần 2 tháng, khiến vàng thỏi được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên rẻ hơn đối với người mua ở nước ngoài.

Báo cáo mới đây của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cho biết, thương mại toàn cầu đang suy yếu do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và Ukraine. WTO cho biết xung đột tại Ukraine đã dẫn đến sự gia tăng căng thẳng thương mại khiến tăng trưởng thương mại song phương giảm hơn 31% kể từ tháng 7/2018. Kể từ sau khi căng thẳng leo thang tại Trung Đông nổ ra, WTO đã hạ dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu năm 2024 còn tăng khoảng 0,8%. Ngân hàng Thế giới đưa ra dự báo mức tăng trưởng thương mại trong năm nay chỉ ở mức 0,2%, mức thấp nhất trong 50 năm qua.

Các chuyên gia cho rằng khi dự báo tăng trưởng thương mại kém đi, giới đầu tư lo ngại kinh tế cũng suy yếu theo. Do đó họ đã đẩy mạnh mua vàng nhằm phòng ngừa rủi ro và tìm kiếm lợi nhuận từ kim loại quý này.

một số chuyên gia cho rằng, đà tăng của vàng trong thời qua bị kìm hãm bởi những bình luận diều hâu từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Trong biên bản cuộc họp chính sách đầu tiên của năm 2024, hầu hết các nhà hoạch định chính sách của Fed đều tỏ ra lo ngại về rủi ro khi cắt giảm lãi suất quá sớm. Dữ liệu gần đây cho thấy giá sản xuất và tiêu dùng của Mỹ cao hơn dự kiến cũng làm tiêu tan những đồn đoán về việc cắt giảm lãi suất sớm và điều đó càng gây áp lực lên vàng thỏi.

Giá vàng tăng mạnh

Ở thị trường trong nước, giá vàng diễn biến lên xuống khá khó lường. Sáng hôm qua, giá vàng SJC tăng vượt 79 triệu đồng/lượng, sau đó giảm dần tới cuối phiên. Tới hôm nay, giá vàng lại tiếp tục tăng.

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 76,5 - 78,72 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều so với chốt phiên hôm qua.

Vàng Doji HN niêm yết giá vàng ở mức 76,25 - 78,45 triệu đồng/lượng, chưa đổi so với chốt phiên liền trước. Vàng nhẫn Doji 9999 tại thị trường Hà Nội đứng ở mức 64,2 – 65,4 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng chiều mua và chiều bán so với chốt phiên trước đó.

Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 76,5 -78,7 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 63,4 - 64,6 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng/lượng chiều mua vào so với chốt phiên gần nhất.

Phú Quý SJC đang niêm yết vàng miếng SJC với giá 76,5 - 78,5 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng chiều mua vào và 200.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng long tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, đứng ở mức 64,48 – 65,58 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 40.000 đồng/lượng chiều mua và chiều bán so với chốt phiên trước đó

