Giá vàng hôm nay 2/3: Tăng "bốc đầu", vàng SJC xô đổ kỉ lục, áp sát 81 triệu đồng

Thời điểm 8h30 sáng nay ngày 2/3 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đứng ở mức 2.082 USD/ounce, tăng mạnh tới 38 USD/ounce so với cùng giờ sáng qua. Đây là mức giá cao nhất của kim loại quý này trong hơn 2 tháng qua.

Đà tăng của giá vàng xuất phát từ việc thị trường đón nhạn thông tin số liệu kinh tế của Mỹ ảm đạm. Điều này góp phần củng cố kỳ vọng của nhà đầu tư về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nới lỏng chính sách tiền tệ.

Chiến lược gia hàng hóa Bart Melek của TD Securities cho biết, vàng đang có xu hướng tăng do thị trường tin rằng Fed sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ vào giữa năm nay, từ đó làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi.

Chuyên gia này dự báo: “Trong 3-4 tháng, giá sẽ đạt kỷ lục nếu chúng ta tiếp tục thấy các dữ liệu kinh tế yếu kém và thị trường tin rằng Fed đã sẵn sàng cắt giảm lãi suất”. Melek cũng nói thêm rằng, lực mua mạnh của ngân hàng trung ương cũng đang hỗ trợ thị trường.

Chuyên gia nhận định, những nền kinh tế lớn trên thế giới đồng loạt công bố số liệu kinh tế kém tích cực. Điều này còn hỗ trợ giá vàng tăng cao trong những phiên tới. Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo, kỳ vọng vị thế đầu cơ vàng tuần này chỉ đi ngang so với trước đó, do đó có thể vàng sẽ bị bán tháo ngay đầu tuần tới khi nhà đầu tư chốt lời. Do đó, giới đầu tư nên thận trọng quan sát kỹ thị trường để xác định điểm mua – bán phù hợp.

Giá vàng tăng mạnh

Tại thị trường trong nước, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, theo đà tăng của giá vàng thế giới, cả giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều tăng mạnh. Giá vàng SJC thậm chí còn phá kỉ lục cao nhất mọi thời đại trước đó là 80,33 triệu đồng, áp sát ngưỡng 81 triệu đồng. Giá vàng nhẫn cũng tăng cao, liên tiếp lập kỉ lục mới.

Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 78,2 - 80,72 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 400.000 đồng/lượng chiều mua vào và 900.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Vàng Doji HN niêm yết giá vàng ở mức 78,15 - 80,65 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 400.000 đồng/lượng chiều mua vào và 900.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên liền trước. Vàng nhẫn Doji 9999 tại thị trường Hà Nội đứng ở mức 65,55 – 66,8 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 500.000 đồng/lượng chiều mua và tăng 600.000 đồng/lượng chiều bán so với chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua – bán ở mức 1,25 triệu đồng/lượng.

Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 77,9 -79,8 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 64,95 - 66,15 triệu đồng/lượng.

Phú Quý SJC đang niêm yết vàng miếng SJC với giá 78,15 - 80,65 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng long tại Công ty Bảo Tín Minh Châu đứng ở mức 65,88 – 66,98 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 500.000 đồng/lượng chiều mua và chiều bán so với chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua - bán ở mức 1,1 triệu đồng/lượng.

