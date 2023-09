Giá vàng hôm nay 19/9: Vàng trong nước và thế giới "kéo nhau" tăng giá

Thời điểm 8h30 sáng nay ngày 19/9 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đứng ở mức 1.932 USD/ounce, tăng 9 USD/ounce so với cùng giờ sáng qua.

Giá quý kim bật tăng trở lại trong 2 phiên giao dịch đầu tuần trong khi chờ đợi cuộc họp Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), cơ quan thiết lập chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) kết thúc vào chiều thứ 4. khi chờ đợi cuộc họp Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), cơ quan thiết lập chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) kết thúc vào chiều thứ 4.

Carlo Alberto De Casa, nhà phân tích thị trường tại Kinesis Money cho biết: “Cho đến nay, do khả năng phục hồi của nền kinh tế Mỹ và lạm phát ở mức cao, các nhà đầu tư vẫn chưa chắc chắn rằng Fed đã đạt đến mức lãi suất cao nhất”.

Ông nói: “Có nhiều khả năng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài và điều này là tiêu cực đối với vàng”, đồng thời cho biết thêm rằng, chỉ khi vượt qua mức 1.950-1.952 USD/ounce thì kim loại quý mới có lực để tiếp tục tăng giá.

Trong một báo cáo gần đây, các nhà phân tích tại Capital Economics cho biết: “Kể từ khi tăng lên khoảng 2.000 USD/ounce do nhu cầu trú ẩn an toàn (do lo ngại về sự ổn định của các ngân hàng ở Mỹ và châu Âu) vào tháng 3 và tháng 5 năm nay, giá vàng đã giảm”.

Theo Hội đồng Vàng thế giới, nhu cầu vàng toàn cầu giảm khoảng 5% so với cùng kỳ trong nửa đầu năm nay, chủ yếu là do nhu cầu của nhà đầu tư yếu hơn trong khi nguồn cung vàng tăng nhẹ.

Capital Economics dự báo nhu cầu đối với kim loại quý sẽ giảm nhiều hơn, do nhu cầu của nhà đầu tư đối với vàng như một biện pháp phòng ngừa rủi ro trước suy thoái kinh tế nghiêm trọng và lạm phát cao đang giảm dần.

Capital Economics cũng dự báo, cùng với giá vàng cao và sự yếu kém của đồng tiền Trung Quốc và Ấn Độ so với đồng USD sẽ tiếp tục đè nặng lên nhu cầu đối với vàng trang sức trong nửa cuối năm nay sau khi giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý I. Các chuyên gia của Capital Economics dự báo vàng sẽ giảm từ khoảng 1.918 USD/ounce xuống còn 1.800 USD/ounce vào cuối năm nay.

Giá vàng tăng mạnh

Giá vàng trong nước hôm nay tiếp tục tăng mạnh. Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 68,5 - 69,22 triệu đồng/lượng, tăng 150.000 đồng/lượng so với chốt phiên liền trước.

Vàng Doji HN niêm yết giá vàng ở mức 68,4 - 69,25 triệu đồng/lượng, chưa đổi so với chốt phiên hôm trước.

Vàng PNJ niêm yết giá vàng SJC ở mức 68,5- 69,25 triệu đồng/lượng, tăng 250.000 đồng/lượng so với phiên trước đó.

Nguồn: [Link nguồn]