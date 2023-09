Giá vàng hôm nay 14/9: "Vật lộn" để không bị lao dốc

Thời điểm 8h45 sáng nay ngày 14/9 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đứng ở mức 1.911 USD/ounce, tương đương với mức giá cùng giờ sáng qua.

Phiên giao dịch hôm qua, vàng đã khá "chật vật" để giữ giá không bị lao dốc khi có thông tin chỉ số giá tiêu dùng tăng cao hơn dự kiến vào tháng trước. Cụ thể, CPI của Mỹ trong tháng 8 tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái và CPI cốt lõi tăng 4,3% trong cùng kỳ. CPI được dự báo tăng 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái, so với mức tăng 3,2% trong báo cáo tháng 7.

Giới đầu tư hiện lo ngại về lạm phát duy trì ở mức cao có thể khiến cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải kéo dài quá trình thắt chặt chính sách tiền tệ đang hỗ trợ cho sức mạnh của đồng USD. Theo tín hiệu thị trường, xác suất Fed sẽ giữ nguyên lãi suất ở cuộc họp tháng 9 là 93%. Tuy nhiên, xác suất Fed sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 11 đã lên tới gần 50%. Hiện, giới đầu tư chờ số liệu lạm phát của Mỹ để dự báo chính sách tiền tệ của Fed.

Một dấu hiệu tích cực với thị trường vàng là báo cáo sơ bộ mới đây của Hội đồng Vàng Thế giới cho thấy, nhu cầu vàng của ngân hàng trung ương tiếp tục thống trị thị trường kim loại quý. Theo nhiều nhà phân tích, đây là một trong những yếu tố lớn nhất hỗ trợ giá trong môi trường phức tạp khi lãi suất trái phiếu tăng và sự bền bỉ của đồng USD.

Giá vàng gần như đi ngang

Theo nhà phân tích kỹ thuật Wang Tao của hãng tin Reuters, giá quý kim có thể thử nghiệm mức hỗ trợ 1.905 USD/ounce, sau đó có khả năng “xuyên” dưới mức này và giảm xuống mức 1.898 USD/ounce.

Về dài hạn, vàng được dự báo tăng, thậm chí tăng mạnh. Trên trang Kitco, ông Michael Lee, nhà sáng lập của Michael Lee Strategy cho rằng, giá vàng có thể tăng vọt và chạm mức 5.000 USD/ounce trong 3 năm tới. Vị chuyên gia này nhấn mạnh: "Giá kim loại quý dưới 2.000 USD/ounce được đánh giá là mức tâm lý".

Ở thị trường trong nước, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 67,9 - 68,62 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.

Vàng Doji HN niêm yết giá vàng ở mức 67,95 - 68,75 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng/lượng so với phiên gần nhất.

Vàng PNJ niêm yết giá vàng SJC ở mức 68- 68,7 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng so với phiên liền trước.

