Giá vàng hôm nay 13/3: Quay đầu giảm sau chuỗi ngày tăng "sốc"

Thời điểm 8h40 sáng nay ngày 13/3 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đứng ở mức 2.157 USD/ounce, giảm mạnh 25 USD/ounce so với cùng giờ sáng qua.

Giá vàng thế giới "bốc hơi" hơn 1% chỉ trong 1 ngày sau khi báo cáo công bố mới nhất cho thấy lạm phát tại Mỹ tăng mạnh hơn dự báo. Báo cáo mới nhất cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức dự báo của giới chuyên gia với mức tăng 3,1%. Chỉ số CPI cốt lõi trong tháng 2 đã tăng 3,8% so với mức tăng kỳ vọng 3,7%. Dữ liệu mới nhất đã làm mờ triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất. Sau báo cáo lạm phát "nóng" hơn dự kiến, chỉ số US Dollar Index và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đồng loạt tăng nhẹ và gây áp lực lên kim loại màu vàng.

Tại thị trường trong nước, mở cửa phiên giao dịch hôm nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 80,2 - 82,32 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều so với chốt phiên hôm trước.

Vàng Doji HN niêm yết giá vàng ở mức 80 - 82,1 triệu đồng/lượng, chưa đổi so với chốt phiên hôm qua. Vàng nhẫn Doji 9999 tại thị trường Hà Nội đứng ở mức 68,4 – 69,6 triệu đồng/lượng.

Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 80,1 - 82,2 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 68,2 - 69,5 triệu đồng/lượng.

Phú Quý SJC đang niêm yết vàng miếng SJC với giá 79,8 - 82 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng so với chốt phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng long tại Công ty Bảo Tín Minh Châu đứng ở mức 69,48 – 70,78 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá vàng quay đầu giảm sau nhiều phiên tăng sốc

Về trung và dài hạn, Fed sẽ vào chu kỳ giảm lãi suất và mặt hàng kim loại quý sẽ được hỗ trợ mạnh mẽ. Dù vậy, vàng đã tăng giá rất mạnh từ cuối năm 2023 và trong hơn 2 tháng đầu năm 2024. Khả năng tiếp tục tăng vọt của giá vàng không còn được đánh giá cao.

Gần đây, nhiều dự báo cho rằng vàng sẽ còn tăng trong nửa cuối năm nhưng với tốc độ chậm. Nhiều khả năng, giá vàng sẽ đạt mức 2.200 USD/ounce.

Trước mắt, trong ngắn hạn, vàng có thể chịu áp lực bán chốt lời. Trên Kitco, Ole Hansen, chiến lược gia trưởng bộ phận hàng hóa tại Ngân hàng Saxo, cho biết dù lạc quan về triển vọng của vàng nhưng các nhà đầu tư nên nhạy cảm với vị thế đầu cơ hiện tại của thị trường.

