Dự báo giá vàng ngày 9/2: Lao dốc mạnh

Chốt phiên giao dịch ngày 8/2, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 76,7- 78,92 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng so với phiên trước.

Vàng Doji HCM niêm yết giá vàng ở mức 76,55 - 78,85 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Phú Quý SJC đang niêm yết vàng miếng SJC với giá 76,65 - 78,9 triệu đồng/lượng, tăng 150.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 200.000 đồng/lượng chiều bán ra so với phiên trước.

Trên thị trường thế giới, giá vàng đạt 2.023,99, giảm 12,49 USD vào lúc 20h44 ngày 8/2 theo giờ Việt Nam.

Một số nhà phân tích cho rằng, vàng đã ổn định hơn khi các thị trường bên ngoài là chỉ số đô la Mỹ yếu hơn, giá dầu thô cao hơn và lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm.

Ông Tim Waterer, nhà phân tích thị trường trưởng tại công ty dịch vụ tài chính KCM Trade nhận định thị trường vẫn còn đủ lo ngại về tình hình địa chính trị để duy trì hoạt động mua vào tài sản trú ẩn an toàn như vàng. Tuy nhiên, mặt khác, việc Fed phản đối những đồn đoán về khả năng ngân hàng trung ương này sớm cắt giảm lãi suất đang giới hạn khả năng tăng giá ngay lập tức của kim loại quý này.

Vàng thế giới giảm mạnh

Đà xuống giá của vàng được hạn chế phần nào do vẫn tồn tại những lo ngại về lĩnh vực ngân hàng của Mỹ. Đặc biệt là sau khi hãng Moody hạ xếp hạng tín nhiệm của New York Community Bancorp xuống mức “rác” do áp lực về nguồn vốn và tính thanh khoản của tổ chức tài chính này.

Các nhà đầu tư sẽ dành nhiều chú ý đến báo cáo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ dự kiến công bố vào 20 giờ 30 phút cùng ngày (giờ Việt Nam). Tuần trước, báo cáo việc làm phi nông nghiệp hàng tháng mạnh hơn dự kiến đã cho thấy sức mạng bền vững của thị trường lao động nước này.

Giá vàng trong nước thường diễn biến cùng chiều với giá vàng thế giới, vì vậy, rất có thể giá vàng sẽ giảm trong phiên ngày 9/2.

