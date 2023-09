Ô tô mới tiếp tục giảm giá cả trăm triệu đồng

Để kích thích nhu cầu mua xe ô tô mới của người dân trong tháng 8 (nửa đầu tháng 7 âm lịch), nhiều hãng xe đã tung ra ưu đãi, khuyến mại giảm giá từ vài chục triệu tới cả trăm triệu đồng.

Trong đó, mẫu xe Honda CR-V được giảm trực tiếp 150 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra, xe còn được ưu đãi lệ phí trước bạ 50%. Như vậy, giá xe Honda CR-V giảm ít nhất 200 triệu đồng. Một số mẫu xe của Mitsubishi như Attrage (sản xuất năm 2022), Xpander và Xpander Cross được hưởng ưu đãi mạnh lên tới 100% phí trước bạ. Hai mẫu xe Triton và Pajero Sport được ưu đãi tài chính lên tới 135 triệu đồng.

Mẫu xe Suzuki Ertiga Hybrid AT (VIN 2022) được hưởng ưu đãi tương đương giá trị 100 triệu đồng. Phiên bản MT được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ với mức ưu đãi 54 triệu đồng. Trong khi mẫu Ford Territory được giảm giá cao nhất tới 73 triệu đồng cho phiên bản 1.5 Titanium. Hai phiên bản Trend và Titanium X có ưu đãi thấp hơn, lần lượt là 50 và 65 triệu đồng.

Ở phân khúc xe sang, mẫu xe Tiguan Allspace được giảm 400 triệu đồng, các đại lý Subaru Việt Nam cũng áp dụng mức giảm giá lên tới 367 triệu đồng cho mẫu xe Outback. Đáng chú ý nhất là mẫu xe địa hình Mercedes-AMG G 63 nhận mức giảm giá cao nhất lên tới 534,6 triệu đồng,...

Dù hàng loạt hãng xe tung ra nhiều ưu đãi, khuyến mại lớn, tuy nhiên nhu cầu mua xe mới của người dân vẫn “lao dốc” trong tháng 8 vừa qua. Báo cáo thị trường của Hiệp hội các nhà Sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết, trong tháng 8/2023, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 22.540 xe, giảm 9% so với tháng 7/2023. Con số này so với tháng 8/2022 là giảm tới 27% so với cùng kỳ.

Doanh số bán hàng của các hãng xe giảm mạnh trong tháng 8/2023

Không chỉ giảm mạnh về doanh số chung, lượng xe bán ra của từng loại trong tháng 8 vừa qua cũng giảm rất mạnh. Trong số 22.540 lượng xe bán ra, có 17.335 xe du lịch; 5.036 xe thương mại và 169 xe chuyên dụng. Theo đó, doanh số xe du lịch giảm 10%; xe thương mại giảm 5% và xe chuyên dụng tăng 14% so với tháng trước.

Doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 13.118 xe, giảm 3% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 9.422 xe, giảm 15% so với tháng trước. Tính cả 8 tháng đầu năm 2023 doanh số bán của các doanh nghiệp thành viên đạt 166.137 xe, giảm 30% so với cùng kỳ 2022.

Trong 8 tháng đầu năm, tổng doanh số bán xe cá nhân của VAMA đạt 125.438, giảm 34% so với cùng kỳ. Trong đó, Toyota đạt doanh số bán 34.372, giảm 38% so với cùng kỳ. Mitsubishi đạt doanh số bán 18.783 xe, giảm 29% so với cùng kỳ. Kia bán được 24.120 xe, giảm 45% so với cùng kỳ. Mazda bán được 20.256 xe, giảm 18% so với cùng kỳ. Honda bán được 12.516 xe giảm 46% so với cùng kỳ…

Ngoài VAMA, doanh số bán hàng của Tập đoàn Thành Công cũng giảm mạnh trong tháng 8/2023. Theo đó, doanh số bán xe Hyundai đạt 3.145 xe, giảm so với con số 4.035 xe của tháng 7/2023 và giảm mạnh so với con số 5.449 xe của tháng 8/2022. Tính hết 8 tháng đầu năm 2023, doanh số bán xe Hyundai đạt 35.191 xe, thấp xa so với con số 47.638 xe của 8 tháng năm 2022.

Theo giới kinh doanh xe, tháng 8/2023 trùng với nửa tháng 7 âm lịch, là tháng “cô hồn”, thời điểm nhu cầu ô tô giảm thấp nhất trong năm. Dù được Chính phủ hỗ trợ giảm 50% lệ phí trước bạ cho xe sản xuất trong nước và các doanh nghiệp đã mạnh tay kích cầu nhưng thị trường ô tô vẫn ảm đạm.

