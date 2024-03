Nhiều mẫu xe ô tô được giảm giá mạnh, có mẫu giảm hơn 700 triệu đồng

Theo đó, Hyundai Thành Công đã điều chỉnh giảm giá bán của mẫu Creta với mức giảm 40-41 triệu ở cả ba phiên bản, xuống còn 599-699 triệu đồng, từ đầu tháng 3. Việc điều chỉnh giá bán lẻ của Hyundai Creta đến chỉ bốn ngày sau khi Mitsubishi Việt Nam quyết định giảm giá bán của Xforce từ 19 - 21 triệu đồng xuống còn 599-680 triệu đồng, mẫu xe nhập khẩu Indonesia cạnh tranh trực tiếp Creta từ 2024. Sau điều chỉnh, bản tiêu chuẩn của hai mẫu xe này ngang nhau, đều 599 triệu đồng. Trong khi bản trung và cao cấp của Creta đắt hơn Xforce lần lượt 10 triệu và 19 triệu đồng.

Để cạnh tranh với các đối thủ trong cùng phân khúc, Toyota cũng giảm giá cho 2 mẫu xe là Vios và Veloz Cross. Cụ thể, mức giảm cao nhất lên tới 47 triệu đồng dành cho mẫu xe Vios phiên bản G, giúp giá mới còn 545 triệu đồng. Toyota Vios bản E-CVT giảm 40 triệu đồng còn 488 triệu đồng và Vios bản E-MT giảm 21 triệu đồng còn 458 triệu đồng. Còn mẫu MPV Toyota Veloz Cross có mức giảm 38 triệu đồng cho phiên bản CVT Top, kéo giá xuống còn 660 triệu đồng, bản CVT thường giảm 20 triệu đồng xuống còn 638 triệu đồng.

Nhiều mẫu xe ô tô tiếp tục được các hãng, đại lý giảm giá mạnh

Trong khi đó, khác với giai đoạn trước 2024 khi nhiều đại lý bán kênh giá hàng chục triệu đồng bởi nhu cầu lớn của khách đổ xô mua xe để kịp hưởng ưu đãi lệ phí trước bạ, mẫu xe Hyundai Palisade hiện quay đầu giảm giá, đặc biệt ở các bản sản xuất (VIN) 2023. Những mẫu Palisade bản tiêu chuẩn Exclusive 6 chỗ giá 1,479 tỷ đồng còn tồn số lượng ít được đại lý khuyến mãi khoảng 80 triệu đồng.

Ở một số đại lý, để tăng tính thanh khoản, đại lý giảm thêm bằng tiền mặt hoặc bảo hiểm thân vỏ. Tổng giá trị khuyến mãi khoảng hơn 90 triệu đồng. Với những mẫu Hyundai Palisade sản xuất 2024, mức giảm ít hơn, khoảng 30 triệu đồng cho cả hai phiên bản tiêu chuẩn Exclusive và cao cấp Prestige.

Trong tháng 3, cả 5 mẫu xe của Honda là City, HR-V, Civic, CR-V và Accord đều được giảm giá, với mức giảm cao nhất lên đến 140 triệu đồng. Cụ thể, Honda CR-V sản xuất 2023 đang được giảm trực tiếp 30 triệu đồng và tặng 100% lệ phí trước bạ (áp theo mức 10%) cho phiên bản G, nên có tổng mức giảm là 140 triệu, đưa giá xe xuống còn 969 triệu đồng. Honda CR-V phiên bản L tặng 100% trước bạ, tương đương mức giảm 116 triệu đồng, và giá mới sau giảm còn 1,043 tỷ đồng.

Cũng được giảm giá 30 triệu đồng và tặng 100% trước bạ, mẫu Honda City bản L và G được giảm tương đương 86 - 89 triệu đồng, đưa giá xuống còn 473 triệu và 500 triệu đồng. Riêng bản RS chỉ giảm khoảng 30 triệu đồng. Ba mẫu xe còn lại là HR-V, Civic và Accord chỉ nhận được mức giảm tương đương 50% lệ phí trước bạ.

Thương hiệu ô tô hạng sang Mercedes-Benz trở thành hãng có ưu đãi mạnh nhất ở thời điểm này khi giảm giá hàng loạt các mẫu xe tồn kho sản xuất 2022, gồm 15 phiên bản xe thuộc các dòng là: C-Class, E-Class, GLA, GLB, GLE, V-Class.

Mức giảm cao nhất là mẫu Mercedes-AMG GT 53 4MATIC+ Couple FL, lên tới 719 triệu đồng, giúp giá xe giảm còn 5,999 tỷ đồng. Cùng giảm cao thứ hai, lên tới 669 triệu đồng là 3 phiên bản Mercedes-Benz GLE 450, giúp giá còn từ 3,889 - 3,999 tỷ đồng. Một số mẫu khác có mức giảm thấp hơn, từ 210 - 320 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các dòng xe hiệu năng cao Mercedes-AMG đợt này cũng giảm giá mạnh, Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupe giảm tới 620 triệu đồng, xuống còn 2,228 tỷ đồng.

Các hãng xe giảm giá mạnh trong tháng 3 để cạnh tranh thị phần sau khi thị trường ô tô Việt Nam đã sụt giảm doanh số trầm trọng trong tháng 1/2024. Theo đó, tháng đầu năm nay ghi nhận doanh số toàn thị trường chỉ đạt 19.243 chiếc, giảm mạnh đến 50% so với tháng trước đó nhưng tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, dòng xe du lịch đạt 14.745 chiếc - giảm 54%; dòng xe thương mại có 4.390 chiếc được bán ra - giảm 31,5% và dòng xe chuyên dụng tiêu thụ được 108 chiếc - giảm 46% so với tháng 12-2023.

Cũng theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, doanh số ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước tháng 1-2024 vừa qua giảm 59%, chỉ đạt 9.783 chiếc. Trong khi đó, ô tô nhập khẩu nguyên chiếc ghi nhận mức sụt giảm ít hơn - khoảng 36% với 9.460 chiếc. Giới kinh doanh xe đánh giá, nguyên nhân đến từ ưu đãi 50% lệ phí trước bạ từ của Chính phủ đã hết và thị trường chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ Tết.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]