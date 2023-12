Măng khô bỗng tăng giá mạnh, dân buôn ôm hàng lại “trúng lớn”

Đó là chia sẻ của chị Trang – đầu mối bán đặc sản Tây Bắc. Theo tìm hiểu, măng khô được biết đến là một trong những loại thực phẩm khô truyền thống thường được các bà nội trợ sử dụng trong thực đơn vào các dịp lễ, tết. Cụ thể, dịp Tết cổ truyền hay cỗ cưới, hỏi… đều sử dụng măng khô để chế biến các món ăn hấp dẫn và bổ dưỡng.

Nắm bắt được xu hướng tiêu dùng măng khô dịp Tết, chị Trang cho biết năm nào cũng gom về tích trữ và bán lại cho các đầu mối buôn. “Mọi năm, dân buôn đua nhau mua từ tháng 9 về trữ lại để bán cho dịp Tết. Nhưng năm nay, kinh tế khó khăn cộng với cách đây hơn 2 tháng, giá măng khô sụt giảm mạnh, lượng tiêu thụ rất chậm nên nhiều người lo sợ không dám ôm hàng”, chị nói.

Còn chị vẫn “liều”, ôm tận hơn 30 tấn măng khô tích trữ tại kho vào đúng thời điểm giá rẻ. Chị kể lại thời điểm đó chị cũng lo lắng vì sợ giá không lên, kinh tế khó khăn lại khiến sức tiêu thụ giảm, hàng ế ẩm thì chị sẽ mất Tết.

Hiện, măng khô tăng giá 30% so với thời điểm chính vụ.

Nhưng hơn 2 tuần trở lại đây, giá măng khô bắt đầu tăng cao. Hiện tại, giá đã tăng 30% so với đúng vụ (măng thường thu từ tháng 7 đến tháng 10 hàng năm). Cụ thể, chị đang bán lẻ giá măng rối là 180.000 đồng/1 kg, măng mầm (tre) 170.000 đồng/1kg, măng vầu 220.000 đồng/1kg, măng nứa phơi nắng 290.000 đồng/1kg, măng lưỡi lợn 250.000 đồng/1kg.

Điều đáng chú ý là thời điểm này lượng người mua tăng lên rất nhiều. Mỗi ngày, chị nhận hàng loạt đơn đặt hàng mua sỉ và mua lẻ. Lượng khách đặt mua nhiều, chị phải từ chối hết các đơn đặt hàng sỉ mà chỉ bán cho khách lẻ. “Tính ra, trung bình mỗi ngày tôi bán hết gần 1 tấn măng cho khách hàng”, chị nói.

Chị Trang năm nay trữ được hơn 30 tấn măng các loại.

Lý do giá măng tăng thời điểm này theo chị Trang là do năm nay măng mất mùa, sản lượng ít hơn so với mọi năm. Một phần khác là những đầu mối bán hàng ở các tỉnh, thành sợ không ôm hàng khi măng vào mùa, lo kinh tế suy thoái không bán được. Vì vậy, giờ họ thấy nhu cầu người dân tìm mua măng nhiều, họ đua nhau nhập hàng nên giá cũng bị đẩy lên cao.

Theo chị, giá măng tăng lên từng ngày. Chị dự đoán giá sẽ có tăng cao hơn nữa trong thời gian tới.

“Vì hàng măng khô do người dân làm không có chất bảo quản nên bảo quản không được lâu. Thường thì chỉ bảo quản đến vài tháng là nhiều, nếu để qua Tết măng thường sẽ lên phấn, xuống màu và giảm chất lượng nhiều. Cũng vì thế, tôi không dám ôm hàng nhiều sợ lỗ”, một người bán ở Hà Nội chia sẻ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]