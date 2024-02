Lễ hội Hoa Ban năm 2024 có gì đặc sắc?

Bãi biển Cửa Hội Nghệ An nổi tiếng với vẻ đẹp của nước biển trong xanh và bờ cát trắng trải dài. Vậy đi Cửa Hội Nghệ An như thế nào để có những trải nghiệm tuyệt vời nhất? Bài viết dưới đây là toàn bộ kinh nghiệm du lịch Cửa Hội Nghệ An giúp bạn có chuyến nghỉ dưỡng trọn vẹn.