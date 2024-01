Xuyên qua rừng phong lá đỏ nhuộm thắm đất trời Tây Bắc

Núi Tả Liên (còn gọi là núi Cổ Trâu) thuộc xã Tả Lèng, huyện Tam Đường, Lai Châu. Ngọn núi có độ cao 2.996 m so với mặt nước biển và thuộc top 6 những đỉnh cao nhất Việt Nam. Khung cảnh núi non hùng vỹ cùng với thảm thực vật rừng nguyên sinh của dãy Tả Liên Sơn đã thu hút các bước chân ưa khám phá. Khu rừng Tả Liên rậm rạp, rất "cổ tích" với nhiều cây to cổ thụ và rêu phong mốc thếch màu tháng năm. Nắng sớm chiếu qua tán lá kết hợp với sương giăng lãng đãng sẽ tạo khung cảnh huyền ảo. Thực vật rừng Tả Liên đa dạng, đặc trưng là nhiều cây phong và đến mùa chuyển màu rất rực rỡ. Mùa thay lá vào tầm tháng 11-12. Thêm nữa là hoa trà cũng rải rác khắp rừng. Hoa thơm, bé xíu mà tinh khôi. Đỗ quyên mọc nhiều trên đỉnh, nở rộ vào tháng 2-3 đầu xuân. Rừng trúc lùn khá nhiều, đặc biệt là đoạn gần đỉnh.