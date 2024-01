Vinh danh 2 điểm đến Việt Nam xuất sắc nhất thế giới

Travelers’s Choice Best of the Best Destinations là giải thưởng đánh giá các điểm đến dựa trên ý kiến đánh giá cao từ cộng đồng du khách, đánh dấu sự xuất sắc trong lĩnh vực du lịch.

Hà Nội vào thu

Hà Nội, thủ đô của Việt Nam, với vẻ đẹp cổ kính, thu hút đặc biệt những du khách yêu thích khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam. Những công trình kiến trúc cổ kính như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, khu phố cổ, Nhà thờ Lớn, Hoàng Thành Thăng Long, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, những ngôi đền và chùa linh thiêng là những điểm đặc sắc không thể bỏ qua. Hà Nội còn giữ lại vẻ đẹp truyền thống trong làng nghề và làng cổ.

Vẻ đẹp quyến rũ của Hội An

Hội An, nằm bên bờ biển miền Trung Việt Nam, là một trong những thành phố quyến rũ nhất với vẻ cổ kính và quyến rũ. Phố cổ Hội An hiện lên với những ngôi nhà có màu tường vàng và mái ngói, những ngôi chùa cổ linh thiêng. Đặc biệt, phố Hội trở nên lãng mạn vào ban đêm với hàng nghìn chiếc đèn lồng đủ màu sắc, tạo nên bức tranh ảo diệu và sống động. Hình ảnh những chiếc thuyền nhỏ đèn lồng lấp lánh trên mặt nước khiến Hội An trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích không khí lãng mạn.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]