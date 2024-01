Việt Nam là quốc gia an toàn nhất châu Á

Theo tạp chí du lịch Travel Off Path, an toàn là mối quan tâm hàng đầu của người Mỹ khi đi du lịch nước ngoài, đặc biệt là trong tình hình hiện tại, nơi xung đột dường như đang bùng phát ở khắp mọi nơi và an ninh đang suy giảm ở một số điểm đến.

Trong vài năm gần đây, tình hình bất ổn chính trị, xảy ra xung đột vũ trang bắt đầu xảy ra ở nhiều điểm du lịch châu Á. Tuy nhiên, Travel Off Path nhận định vẫn còn một quốc gia đặc biệt được chứng minh là khá ổn định, an toàn cho khách du lịch, đó là Việt Nam.

Các chuyên gia dự báo, khi những rào cản do COVID-19 được dỡ bỏ hoàn toàn, năm 2024 sẽ khiến du lịch châu Á hồi phục mạnh mẽ. Du khách phương Tây hiện đang ồ ạt quay trở lại lục địa này với những nụ cười thân thiện ở mọi điểm đến. Các khu du lịch chắc chắn sẽ có sự tăng trưởng kỷ lục trong những tháng tới.

Du lịch châu Á hứa hẹn hồi phục vượt trội trong năm nay.

Những du khách khó tính đang hướng về Việt Nam, nơi được nhận định là viên ngọc quý của Đông Nam Á. Nước ta sở hữu nền văn hoá lịch sử lâu đời bậc nhất, cùng với nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp mắt được du khách toàn cầu công nhận.

Đặc biệt, theo bảng xếp hạng Luật pháp và Trật tự toàn cầu mới nhất do Gallup công bố cuối năm 2023, Việt Nam là quốc gia có thứ hạng cao nhất châu Á, với số điểm 92/100, nằm trong top 10 là các nước châu Âu.

Trên thực tế, Travel Off Path đánh giá Việt Nam là quốc gia an toàn nhất ở Đông Á. Chiến tranh tại nước ta đã diễn ra cách đây vài chục năm, Việt Nam ngày nay trở nên thịnh vượng và hòa bình, có tỷ lệ tội phạm thấp và sự ổn định chính trị ấn tượng. Ở Việt Nam, hệ thống chính trị chính đảng đảm bảo được sự phát triển kinh tế, đoàn kết toàn dân.

Về du lịch, Việt Nam là nơi lý tưởng cho những du khách đang tìm kiếm sự chậm rãi, người muốn kết nối với thiên nhiên và tiếp xúc với một nền văn hóa đa dạng.

Thành phố Hội An (Quảng Nam) được nhiều lữ khách chú ý trong thời gian qua.

Khi đi du lịch xuyên Việt, du khách nhất định nên dành thời gian đi dạo trên những con đường vàng rực quyến rũ của phố cổ Hội An (Quảng Nam), trở thành Di sản Thế giới được UNESCO công nhận với nhiều ngôi đền lịch sử và kiến ​​trúc thuộc địa Pháp. Cùng với đó, Travel Off Path tiết lộ Hội An cũng nằm trong top 7 điểm đến thịnh hành nhất thế giới năm 2024.

Trong khi đó, điểm đến này cũng được tờ South China Morning Post (SCMP) của Hồng Kông (Trung Quốc) đưa vào danh sách 9 thành phố có bãi biển đẹp nhất, nằm trong số 25 thành phố đẹp nhất thế giới do Travel And Leisure bình chọn.

Ngoài Hội An, Travel Off Path nhận xét rằng du khách còn có rất nhiều điểm đến khó thể bỏ qua trên khắp cả nước, từ những kỳ nghỉ sôi động ở thành phố Hồ Chí Minh, cảng biển sầm uất của Nha Trang hay thủ đô trang nghiêm Hà Nội, đến hòa mình vào thiên nhiên ở Ninh Bình, nổi tiếng với những cánh đồng lúa và những kiến ​​tạo địa chất hoành tráng. Du khách thực sự có thể không bao giờ cạn kiệt danh sách việc cần làm khám phá đất nước.

Việt Nam có rất nhiều điểm đến tạo nên sự hài lòng, phấn khích cho du khách.

Trên thực tế, chính quyền địa phương đang rộng mở chào đón khách du lịch và gần đây đã nới lỏng các yêu cầu về thị thực đối với người Mỹ, cho phép họ ở lại Việt Nam trong 90 ngày (trước đây người mang hộ chiếu Mỹ chỉ có thể ở lại 30 ngày một lần nhập cảnh - PV).

