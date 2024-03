Vẻ đẹp xao xuyến của phượng tím giữa thành phố hoa Đà Lạt

Đà Lạt đang vào mùa phượng tím, với thời tiết đủ ấm, đủ nắng dễ chiều lòng du khách. Lang thang trên phố, du khách dễ dàng bắt gặp những mảng tím giữa nền trời xanh ngắt.

Ấn tượng hơn cả là hai hàng phượng tím trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Nhiều cây phượng đang trổ bông tím ngắt… làm đắm say bước chân bao du khách và người dân địa phương.

Đoạn cuối của đường Nguyễn Thị Minh Khai là chợ Đà Lạt. Những nhành phượng tím tô điểm cho khu chợ đẹp bậc nhất Việt Nam, được thiết kế bởi cố kiến trúc sư tài hoa Ngô Viết Thụ.

Trên đường Nguyễn Thị Minh Khai có cây phượng tím đầu tiên của TP Đà Lạt, do cố kỹ sư nông nghiệp Lương Văn Sáu trồng từ năm 1962. Khi ấy, do công nghệ nhân giống của nước ta còn non kém nên việc phát triển loài hoa có nguồn gốc từ châu Mỹ này gặp rất nhiều khó khăn. Chủ nhân của những cây phượng tím đầu tiên ở Đà Lạt từng cho biết, thời ấy, gia đình nào được sở hữu một cây phượng tím được gọi là quý tộc.

Những thập niên gần đây, nhờ sự tiến bộ của công nghệ nhân giống, phượng tím đã được nhân giống và trồng khắp phố núi Đà Lạt.

Cơ quan chức năng còn lấy tên Phượng Tím để đặt cho một tuyến đường đẹp ở hồ Tuyền Lâm; quy hoạch những con đường trồng nhiều phượng tím để tạo điểm nhấn cảnh quan đô thị như Yersin, Trần Phú, Hai Bà Trưng…

Những tuyến phố gần đó như Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Thái Học, Trần Quốc Toản… cũng tràn ngập sắc tím với những chùm hoa đẹp đến nao lòng. Phượng tím đã trở thành một biểu tượng cho vẻ đẹp nên thơ ở xứ ngàn hoa.

Hàng phượng tím bung hoa trước một khách sạn ở Đà Lạt. K hông chỉ các tuyến phố lớn mà cả những con hẻm nhỏ, công viên, khách sạn, thắng cảnh…, du khách cũng dễ dàng bắt gặp màu tím lãng mạn, buồn man mác của phượng tím.

Bạn Nguyễn Thùy Linh (đến từ TP HCM) tâm sự: “Chúng em gọi phượng tím là “đặc sản” tháng 3 của Đà Lạt bởi chỉ ở nơi có khí hậu mát mẻ, se lạnh thế này mới có mùa hoa phượng tím dịu dàng đến thế. Những cánh hoa mềm dịu, tím biếc với mùi hương thoang thoảng dễ chịu. Màu tím lãng mạn của loài hoa này đã góp phần tạo nên thương hiệu thành phố buồn, thành phố mộng mơ Đà Lạt”.

Tháng giêng âm lịch, trong lúc đi tham quan Đà Lạt, nhiều du khách đến các ngôi chùa để cầu an. Một số bạn trẻ tâm sự: Quả thực, nếu phượng vĩ được trồng khắp mọi miền đất nước thì phượng tím hầu như chỉ sai hoa ở nơi có điều kiện thổ nhưỡng thích hợp và khí hậu mát mẻ như Đà Lạt. Có lẽ vì vậy mà nhiều người dành cho loài hoa này tình yêu đặc biệt.

