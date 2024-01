Tàu bỏ hoang thành điểm check-in 'độc nhất vô nhị'

"Kruger Shalati: The Train on the Bridge" là khách sạn trong Vườn Quốc gia Kruger - một trong những khu bảo tồn động vật hoang dã lớn nhất châu Phi, được UNESCO công nhận trở thành di sản thế giới.

Khách sạn Kruger Shalati được xây dựng cả hồ bơi ngay trên đường ray tàu.

Hệ thống toa tàu được cải tạo thành 24 dãy phòng hiện đại có ban công và hồ bơi nhìn ra sông Sabie. Đặc biệt, nơi đây kết hợp cả về cơ sở lưu trú chất lượng nhưng lại hoà với không khí thiên nhiên, động vật hoang dã, có thể dễ dàng ngắm sư tử, báo, tê giác, voi và trâu .

Vào những năm 1920, từng có chuyến tàu hơi nước đi qua tuyến đường sắt Selati, chủ yếu phục vụ khách du lịch đến tham quan Vườn quốc gia Kruger. Đến năm 1970, một tuyến đường sắt mới được xây dựng ở rìa khu bảo tồn khiến tuyến Selati ngừng hoạt động.

Động vật hoang dã hiện ra ngay trước mắt khách lưu trú.

Năm 2016, ý tưởng biến đoàn tàu hơi nước trên cầu treo thành khu nghỉ dưỡng của tập đoàn du lịch Motsamayi hình thành và khiến khu vực này tiếp tục trở thành điểm check-in nổi tiếng bậc nhất đất nước Nam Phi.

Jerry Mabena - Giám đốc điều hành tập đoàn du lịch Motsamay - cho biết: "Đây là nơi phù hợp với du khách yêu thích động vật hoang dã nhưng không muốn mạo hiểm tiếp cận chúng".

Với vị trí trên cao, khách sạn tạo sự an toàn, thoải mái cho du khách.

Điểm độc đáo của khách sạn nằm ở việc nếu du khách để rèm mở, họ có thể thức dậy bởi ánh sáng bình minh trong trẻo với tâm điểm chú ý là bờ sông Sabie, nơi tập trung rất nhiều động vật sinh hoạt. Điển hình, khoảnh khắc hà mã gầm gừ bên dưới xe ngựa sẽ thu hút sự tò mò của nhiều người.

Để tạo thêm sự phấn khích, một số người sẵn sàng khách buộc dây ủng và đi vào bụi rậm cùng hướng dẫn viên để mạo hiểm khám phá thiên nhiên hoang dã. Hiện tại, giá phòng của khách sạn kể trên khoảng 530 USD mỗi người mỗi đêm, bao gồm các bữa ăn, một số đồ uống, hai tour safari và đưa đón sân bay.

