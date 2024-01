Nơi nào lạnh nhất Việt Nam?

Câu trả lời đúng là đáp án B:

Khối núi Mẫu Sơn, Lạng Sơn là nơi lạnh nhất nước ta. Mẫu Sơn là vùng núi cao chạy theo hướng đông - tây, cách thành phố Lạng Sơn 30 km về phía đông, giáp biên giới Việt - Trung. Đỉnh Phia Mè, một trong 80 ngọn núi thuộc khối núi Mẫu Sơn, cao hơn 1.540 m so với mặt biển. Đây là nơi cao nhất của tỉnh Lạng Sơn. Do cấu tạo địa hình có nhiều dãy núi hình cánh cung mở ra ở phía bắc, chụm đầu về phía Tam Đảo, Mẫu Sơn là cửa ngõ đón gió mùa ở Việt Nam. Về mùa đông nhiệt độ Mẫu Sơn xuống tới âm độ, thường xuyên có băng giá, thi thoảng có tuyết rơi. Nhiệt độ trung bình ở đây là 15,5 độ C, đỉnh núi này quanh năm có mây phủ.